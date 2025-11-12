Asiakas maksoi valinnanvapauskokeilun lääkärikäynnistä lokakuussa keskimäärin 37 euroa

Kela maksoi lokakuussa 2025 korvauksia yhteensä 12 872 asiakkaan lääkärikäyntien kustannuksista 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilussa. Korvauksia saaneiden osuus Suomen 65 vuotta täyttäneestä väestöstä oli 0,9 prosenttia.

Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Suomen hyvinvointialueella, jossa korvauksia sai lokakuussa 1,7 prosenttia 65 vuotta täyttäneestä väestöstä. Suhteellisesti vähiten korvausten saajia oli Ahvenanmaalla ja Manner-Suomessa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Lokakuussa korvausta saaneiden yleisin syy hakeutua vastaanotolle olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (22 prosenttia käynneistä). Tavallisia olivat myös hengitys- tai verenkiertoelinten sairaudet (molemmat 9 prosenttia käynneistä). Yleisin yksittäinen diagnoosi oli verenpainetauti (6 prosenttia käynneistä).

Lähes kaikki korvaukset maksettiin läsnävastaanotolla tehdyistä käynneistä

Eniten korvausta saaneita oli 65–69-vuotiaissa. Tätä vanhemmissa ikäluokissa korvausta saaneiden osuus pieneni tasaisesti asiakkaiden iän mukaan.

Naisten lääkärikäyntien kustannuksista maksettiin korvauksia useammin kuin miesten. Lääkärikäynneistä korvauksia saaneista naisten osuus oli 60 prosenttia ja tutkimuksista korvauksia saaneista 57 prosenttia. Kaikista 65 vuotta täyttäneistä naisia on 56 prosenttia.

Lokakuussa suurin osa korvauksista, 98 prosenttia, maksettiin käynneistä yleislääkärin läsnävastaanotolla.

Kelan lokakuussa korvaamat yleislääkärikäynnit tuotettiin 168 toimipisteessä. Palveluita tuottaneita lääkäreitä oli 744. Palveluntuottajat voivat edelleen ilmoittautua mukaan valinnanvapauskokeiluun.

Asiakkaan maksama omavastuu keskimäärin 37 euroa

Lokakuussa 2025 Kela maksoi valinnanvapauskokeiluun liittyviä korvauksia 65 vuotta täyttäneiden yleislääkärikäynneistä 933 200 euroa ja tutkimuksista sekä näytteenottomaksuista yhteensä 125 000 euroa. Yleislääkärikäynneistä ja tutkimuksista maksetut korvaukset olivat lokakuussa yhteensä 1,01 miljoonaa euroa ja kokeilun kustannukset 1,5 miljoonaa euroa.

Keskimääräisen valinnanvapauskokeiluun kuuluvan lääkärikäynnin kokonaiskustannus käyntimaksuineen ja tutkimuksineen oli syys-lokakuussa 118 euroa. Valinnanvapauskokeilua käyttäneet asiakkaat maksoivat omavastuuna keskimäärin 37 euroa käynnistä. Summa sisältää sekä yleislääkärikäynnin että sen yhteydessä määrättyjen, kokeiluun kuuluvien tutkimusten kustannukset.

Kela tilastoi kokeilua maksukuukauden mukaan

Kelan valinnanvapauskokeilua käsittelevät tilastot esitetään korvauksen maksukuukauden mukaan koko maan tasolla sekä hyvinvointialueittain. Tilastot esitetään sen kuukauden mukaan, jona Kela on maksanut korvauksen yksityiselle palveluntuottajalle, koska käyntipäivän mukaiset tilastot voivat päivittyä jälkikäteen. Esimerkiksi syyskuussa tehdystä käynnistä Kela saattaa maksaa palveluntuottajalle korvauksen lokakuussa. Tällöin käynti rekisteröityy lokakuun maksuaineistoon, joka tulee saataville marraskuussa. Noin 70 prosenttia niistä käynneistä, joista Kela maksoi korvauksia lokakuussa, oli tapahtunut syyskuussa.

Kokeilun onnistumisen arviointiin tarvitaan tutkimustietoa

65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilun keskeisimmät tavoitteet ovat perusterveydenhuollon palvelujen saatavuuden parantaminen sekä julkisen perusterveydenhuollon kuormituksen vähentäminen.

Tilastotietojen perusteella seurataan sitä, miten kokeiluun kuuluvien palveluiden käyttäminen kehittyy ja arvioidaan, onko perusterveydenhuollon palveluihin pääsy parantunut. Pitkäaikaisempien vaikutusten ja asiakkaiden hoidon etenemisen seuranta sekä kokeilun tuloksellisuus arvioidaan useita tarkastelutapoja yhdistävällä tutkimuksella. Kela kertoo tutkimusten tuloksista vuosina 2026-2027.

