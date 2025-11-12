Vihreät - De Gröna

Vihreiden Tiina Elo: Löysä kaivossääntely kuriin – jätevero myös kaivannaisille

12.11.2025

Vihreiden kansanedustaja Tiina Elon mukaan kaivostoiminnan sääntely on löperöä ja verotus edelleen liian kevyttä, jotta kaivostoiminnan hyödyt yhteiskunnalle ylittäisivät kunnolla sen luonnolle aiheuttamat haitat ja riskit. Elo vaatii hallitusta kiristämään kaivostoiminnan sääntelyä, korottamaan kaivosveroa ja ottamaan kaivannaisjätteet jäteveron piiriin.

– Kaivostoimintaa saa Suomessa harjoittaa liian kevyellä sääntelyllä ympäristöriskeistä piittaamatta, ja toimintaa verotetaan aivan liian vähän, Elo linjaa.

Elon mukaan kaivostoiminta aiheuttaa väistämättä ympäristöhaittoja ja -riskejä, eikä nykyinen sääntely turvaa luontoa ja vesistöjä riittävällä tavalla.

– Kaivoslainsäädäntömme mahdollistaa edelleen esimerkiksi malminetsinnän luonnonsuojelualueilla, ja kaatopaikkojakin säädellään tiukemmin kuin kaivosten jätekivialueita. Sen lisäksi, että jätevesien vuodot ympäristöön ovat kaivostoiminnassa edelleen valitettavan tavallisia, haitallisia kemikaaleja saa laskea vesistöihin myös luvan kanssa, Elo muistuttaa.

Elon mukaan kaivostoimijoille pitää jyvittää nykyistä suurempi vastuu kaivosten ympäristöhaitoista ja -riskeistä. Toimintaa tulee myös ohjata kohti pienempiä louhintamääriä ja siihen, että heikosti tuottavia kaivoksia ei perusteta lainkaan.

– Kaivoksia verotetaan edelleen liian kevyesti eikä verotus ohjaa louhintamäärien tai haittojen minimointiin. Ja nyt vielä kuulemme huhuja, että hallituksen sisällä olisi halua antaa periksi kaivosteollisuuden lobbaukselle ja luopua kaivosveron korotuksesta. Kaivosveroa pitää päinvastoin nostaa tuntuvasti, ja ottaa kaivannaisjätteet mukaan jäteveron piiriin, Elo vaatii.

– Kaivosteollisuus toki vastustaa kaikkea sääntelyä, joka kasvattaa kustannuksia. Mutta jos toiminnan kannattavuus edellyttää tinkimistä ympäristönsuojelusta esimerkiksi jätevesialtaiden rakentamiskustannuksissa säästämällä, koko kaivos kannattaa jättää perustamatta, toteaa Elo.

Elo muistuttaa, että kaivannaisia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

– Mutta meidän ei kannata luopua arvokkaista mineraaleistamme liian halvalla – muuten ulkomaiset kaivosyhtiöt vievät voitot ja suomalainen luonto, vesistöt ja me ihmiset kuittaamme kaivostoiminnan todellisen hinnan, Elo varoittaa.

