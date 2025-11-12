Vihreiden Tiina Elo: Löysä kaivossääntely kuriin – jätevero myös kaivannaisille
Vihreiden kansanedustaja Tiina Elon mukaan kaivostoiminnan sääntely on löperöä ja verotus edelleen liian kevyttä, jotta kaivostoiminnan hyödyt yhteiskunnalle ylittäisivät kunnolla sen luonnolle aiheuttamat haitat ja riskit. Elo vaatii hallitusta kiristämään kaivostoiminnan sääntelyä, korottamaan kaivosveroa ja ottamaan kaivannaisjätteet jäteveron piiriin.
– Kaivostoimintaa saa Suomessa harjoittaa liian kevyellä sääntelyllä ympäristöriskeistä piittaamatta, ja toimintaa verotetaan aivan liian vähän, Elo linjaa.
Elon mukaan kaivostoiminta aiheuttaa väistämättä ympäristöhaittoja ja -riskejä, eikä nykyinen sääntely turvaa luontoa ja vesistöjä riittävällä tavalla.
– Kaivoslainsäädäntömme mahdollistaa edelleen esimerkiksi malminetsinnän luonnonsuojelualueilla, ja kaatopaikkojakin säädellään tiukemmin kuin kaivosten jätekivialueita. Sen lisäksi, että jätevesien vuodot ympäristöön ovat kaivostoiminnassa edelleen valitettavan tavallisia, haitallisia kemikaaleja saa laskea vesistöihin myös luvan kanssa, Elo muistuttaa.
Elon mukaan kaivostoimijoille pitää jyvittää nykyistä suurempi vastuu kaivosten ympäristöhaitoista ja -riskeistä. Toimintaa tulee myös ohjata kohti pienempiä louhintamääriä ja siihen, että heikosti tuottavia kaivoksia ei perusteta lainkaan.
– Kaivoksia verotetaan edelleen liian kevyesti eikä verotus ohjaa louhintamäärien tai haittojen minimointiin. Ja nyt vielä kuulemme huhuja, että hallituksen sisällä olisi halua antaa periksi kaivosteollisuuden lobbaukselle ja luopua kaivosveron korotuksesta. Kaivosveroa pitää päinvastoin nostaa tuntuvasti, ja ottaa kaivannaisjätteet mukaan jäteveron piiriin, Elo vaatii.
– Kaivosteollisuus toki vastustaa kaikkea sääntelyä, joka kasvattaa kustannuksia. Mutta jos toiminnan kannattavuus edellyttää tinkimistä ympäristönsuojelusta esimerkiksi jätevesialtaiden rakentamiskustannuksissa säästämällä, koko kaivos kannattaa jättää perustamatta, toteaa Elo.
Elo muistuttaa, että kaivannaisia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.
– Mutta meidän ei kannata luopua arvokkaista mineraaleistamme liian halvalla – muuten ulkomaiset kaivosyhtiöt vievät voitot ja suomalainen luonto, vesistöt ja me ihmiset kuittaamme kaivostoiminnan todellisen hinnan, Elo varoittaa.
Yhteyshenkilöt
Tiina EloVihreiden kansanedustajaPuh:045 261 7447tiina.elo@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Sofia Virta: kokoomus taipui perussuomalaisten talutushihnassa lykkäämään metsäkatoasetusta, vaikka faktat velvoittavat toimimaan päinvastoin12.11.2025 14:58:42 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kritisoi komission metsäkatoasetuksen toimeenpanoa lykkäävää esitystä ja hallituksen päätöstä tukea komission linjaa. Suuri valiokunta päätti keskiviikkona puoltaa valtioneuvoston kantaa, joka tukee komission esitystä.
Ex-ympäristöministeri Krista Mikkonen: Kokoomus on täysin lobbareiden vietävissä – nyt kaivosyhtiöt ovat kaatamassa hallituksen kaivosveron korotuksen11.11.2025 12:06:32 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja entinen ympäristöministeri Krista Mikkonen hämmästelee hallituksen venkoilua kaivosveron nostossa. Kaivosveron nostaminen toisi lisää kipeästi kaivattuja verotuloja ja varmistaisi ettei mineraalejamme luovuteta pilkkahintaan.
Vihreiden Elo lähettää terveisiä Marttisen työryhmälle: “Krääsätalous kuriin -aloitteen hyväksyminen olisi tärkeä ensimmäinen askel”10.11.2025 15:50:13 EET | Tiedote
Kansanedustaja Tiina Elo kiittää työministeri Matias Marttista siitä, että hallitus on viimein tarttumassa holtittomasti kasvavan krääsäkaupan ongelmiin. Työryhmälle hän lähettää terveisinä valmiin mallin Ranskasta sekä kansalaisaloitteen toimenpidelistan.
Vihreiden Hyrkkö VM:n velkalaskelmista: "Luonto ottaa velkajarrusta niskalenkin, jos ilmastotoimettomuus jatkuu”10.11.2025 10:14:16 EET | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja parlamentaarisen finanssipoliittisen työryhmän jäsen Saara Hyrkkö ihmettelee hallituksen kyvyttömyyttä hyväksyä ilmastokriisin taloudellisia vaikutuksia. Hänen mukaansa valtiovarainministeriön laskelmat osoittavat, että suunnanmuutos on välttämätön.
Ex-ympäristöministeri Mikkonen: Pääministeripuolue katsoo sivusta, kun hallituskumppanit heikentävät norpan suojelua ja ilmastokriisin torjuntaa8.11.2025 14:26:07 EET | Tiedote
Pääministeripuolue kokoomus vakuuttaa puheissaan ottavansa ilmasto- ja luontokriisin vakavasti, mutta käytännössä se antaa perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien sanella linjan. Kokoomuksen ympäristöpolitiikka jää Mikkosen mukaan puheen tasolle – ja hallituskumppaneille puheetkin ovat liikaa, kun ilmastotavoitteita ja saimaannorpan suojelua halutaan heikentää.
