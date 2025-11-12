Vihreät - De Gröna

Sofia Virta: kokoomus taipui perussuomalaisten talutushihnassa lykkäämään metsäkatoasetusta, vaikka faktat velvoittavat toimimaan päinvastoin

12.11.2025 14:58:42 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Jaa

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kritisoi komission metsäkatoasetuksen toimeenpanoa lykkäävää esitystä ja hallituksen päätöstä tukea komission linjaa. Suuri valiokunta päätti keskiviikkona puoltaa valtioneuvoston kantaa, joka tukee komission esitystä.

Vihreiden puheenjohtaja, eduskunnan suuren valiokunnan jäsen Sofia Virta pitää hallituksen ilmastolinjaa vastuuttomana ja toteaa, että Suomi on vaarassa menettää uskottavuutensa ilmastopolitiikan edelläkävijänä. Virta tuki suuren valiokunnan kokouksessa kansanedustaja Mai Kivelän esitystä, jonka mukaan Suomen tulisi vastustaa EU:n metsäkatoasetuksen toimeenpanon lykkäämistä.

– Esitimme Suomen kannan päivittämistä, sillä ilmastokriisin pahentuessa meillä ei ole varaa joustaa ilmastotavoitteista. Tarvitsemme johdonmukaista politiikkaa, joka suojelee metsiä ja tukee kestäviä tuotantoketjuja lykkäysten ja löysennysten sijaan, Virta linjaa. 

Valiokunta äänesti asiasta samassa kokouksessa ja päätyi puoltamaan valtioneuvoston kantaa.

Vihreät ja vasemmisto jättivät suuren valiokunnan päätökseen eriävän mielipiteen. He katsovat, että metsäkatoasetus on olennainen työkalu EU:n haitallisten ympäristövaikutusten hillitsemiseksi ja metsien turvaamiseksi maailmanlaajuisesti. Komission esitys vaarantaa näiden tavoitteiden toteutumisen.

– Metsäkatoasetus on erittäin konkreettinen keino torjua ilmaston kuumenemista ja luontokatoa. On käsittämätöntä, että hallitus on valmis heikentämään tätä työkalua juuri nyt, kun toimia pitäisi päinvastoin vahvistaa. 

– Vaikuttaa siltä, että kokoomus taipuu perussuomalaisten painostuksessa höllentämään Suomen ilmastopoliittista linjaa. Se taipui perussuomalaisten talutushihnassa lykkäämään metsäkatoasetuksen toimeenpanoa, vaikka faktojen valossa pitäisi toimia täysin päinvastoin, Virta päättää. 

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Ex-ympäristöministeri Mikkonen: Pääministeripuolue katsoo sivusta, kun hallituskumppanit heikentävät norpan suojelua ja ilmastokriisin torjuntaa8.11.2025 14:26:07 EET | Tiedote

Pääministeripuolue kokoomus vakuuttaa puheissaan ottavansa ilmasto- ja luontokriisin vakavasti, mutta käytännössä se antaa perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien sanella linjan. Kokoomuksen ympäristöpolitiikka jää Mikkosen mukaan puheen tasolle – ja hallituskumppaneille puheetkin ovat liikaa, kun ilmastotavoitteita ja saimaannorpan suojelua halutaan heikentää.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye