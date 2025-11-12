Sofia Virta: kokoomus taipui perussuomalaisten talutushihnassa lykkäämään metsäkatoasetusta, vaikka faktat velvoittavat toimimaan päinvastoin

Vihreiden puheenjohtaja, eduskunnan suuren valiokunnan jäsen Sofia Virta pitää hallituksen ilmastolinjaa vastuuttomana ja toteaa, että Suomi on vaarassa menettää uskottavuutensa ilmastopolitiikan edelläkävijänä. Virta tuki suuren valiokunnan kokouksessa kansanedustaja Mai Kivelän esitystä, jonka mukaan Suomen tulisi vastustaa EU:n metsäkatoasetuksen toimeenpanon lykkäämistä.

– Esitimme Suomen kannan päivittämistä, sillä ilmastokriisin pahentuessa meillä ei ole varaa joustaa ilmastotavoitteista. Tarvitsemme johdonmukaista politiikkaa, joka suojelee metsiä ja tukee kestäviä tuotantoketjuja lykkäysten ja löysennysten sijaan, Virta linjaa.

Valiokunta äänesti asiasta samassa kokouksessa ja päätyi puoltamaan valtioneuvoston kantaa.

Vihreät ja vasemmisto jättivät suuren valiokunnan päätökseen eriävän mielipiteen. He katsovat, että metsäkatoasetus on olennainen työkalu EU:n haitallisten ympäristövaikutusten hillitsemiseksi ja metsien turvaamiseksi maailmanlaajuisesti. Komission esitys vaarantaa näiden tavoitteiden toteutumisen.

– Metsäkatoasetus on erittäin konkreettinen keino torjua ilmaston kuumenemista ja luontokatoa. On käsittämätöntä, että hallitus on valmis heikentämään tätä työkalua juuri nyt, kun toimia pitäisi päinvastoin vahvistaa.

– Vaikuttaa siltä, että kokoomus taipuu perussuomalaisten painostuksessa höllentämään Suomen ilmastopoliittista linjaa. Se taipui perussuomalaisten talutushihnassa lykkäämään metsäkatoasetuksen toimeenpanoa, vaikka faktojen valossa pitäisi toimia täysin päinvastoin, Virta päättää.