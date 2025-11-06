Tiedote: WSOY:n kevään 2026 kirjat on julkistettu

WSOY:n kotimaisen kaunokirjallisuuden kevään odotetuimpia teoksia on jännityskirjailija Tuomas Niskakankaan Osasto K -trillerisarjan avausosa Suljettu kansio, joka yhdistää verkostomaisen valtapelin ja rikostutkinnan tarkkaan psykologiseen henkilökuvaukseen. Historiallisen viihteen pariin näyttävän tulon tehneen Ulla Raskin Seitsemän tornin varjoissa jatkaa upean vastaanoton saanutta Kylmä meri -sarjaa ja Blankan tarinaa. Taidokasta viihdettä tarjoavat Maija Kajannon Tilinpäätös ja Leena Paasion Lännessä loistaa majakka. Vera Valan uuden sarjan avaus Persikankukkien aikaan vie lukijan Italiaan, Villa Daliaan, jossa suvun naisten tarinat paljastuvat pala kerrallaan.

Rakastetuimpiin klassikoihin lukeutuva Tove Janssonin Kesäkirja saadaan viimein suomeksi taiteilijan alkuperäispiirroksilla. Lisäksi julkaistaan runsaasti esikois- ja runoteoksia, kiinnostavaa nykykirjallisuutta ja monipuolista jännityskirjallisuutta.

Suomennetun kaunokirjallisuuden kevään monipuolisen kevään tähtinä loistaa mm. ranskalaisen Valérie Perrinin Kolmikko, joka on koskettava kuvaus aikuiseksi kasvamista ja ystävyyden voimasta. Italialaisen Francesca Giannonen mieleenpainuva romaani Lizzanellon kirjeenkantaja oli ilmestymisvuonnaan Italian myydyin romaani, joka on lämmin kuin Etelä-Italian aurinko ja mehukas kuin kypsä viikuna. Englantilaisen Chris Whitakerin ilmiökirja Kaikki pimeän värit on samaan aikaan mysteeri, trilleri ja rakkaustarina; sydämen särkevä romaani kertoo pakkomielteen nurjasta puolesta ja kaiken sokaisevasta toivosta.

WSOY:n tietokirjoissa julkaistaan muun muassa entisen Puolustusvoimain komentajan ja nykyisen kansanedustajan Jarmo Lindbergin muistelmat. Hänen ja Hannu Laakson Silloin emme vielä tienneet -teos on ainutlaatuinen katsaus turvallisuuspolitiikan kehitykseen kylmän sodan jälkeisessä Suomessa.

Tuija Pallasteen Elämäni tilaisuudet. Paavo Turtiaisen tie tähtien keittiöön tarjoaa kiehtovan matkan maailman hienoimpien kutsujen kulisseihin. Turtiaisen tarinaan mahtuu kasapäin illalliskortteja, suuria nimiä, seikkailuja ja salaisia suhteita; se on huikea esimerkki verkostoitumisesta sekä elämän yllätyksellisyydestä.



Koskettaviin kohtaloihin pureudutaan Anna Pihlajaniemen ja Lotta Lehtikarin Elämäni ilman sinua -kirjassa, joka on elämäkerrallinen tositarina siskoudesta, surusta ja elämän jatkumisesta läheisen itsemurhan jälkeen. Kirja kertoi myös trauman ylittämisen vaikeudesta, periytyvästä häpeästä ja rakkauden voimasta. Ylen kirjeenvaihtajan Erkka Mikkosen omakohtainen tietokirja Homona Putinin Venäjällä on tarkkanäköinen kuvaus naapurimaamme syöksystä kohti totalitarismia sekä siitä, miten vähemmistöt ovat olleet tuon kehityksen ensimmäinen uhri.



Psykologian professori (em.) Liisa Keltikangas-Järvinen avaa Itsekkyyden aika. Miten yltiöyksilöllinen kulttuurimme sai meidät pahoin -kirjassaan minäkeskeistä elämäntapaamme ja sen syitä, kertoo sen moninaisista ja yllättävistäkin vaikutuksista ja näyttää askelmerkit kohti terveempää kulttuuria.

Lastenkirjojen puolella Komisario Korvapuusti on uusi kotimainen kuvakirjasarja, jossa ratkotaan rikoksia Herkkulaaksossa. Juhlakirjat saadaan alkuvuodesta A. A. Milnen 100-vuotiaasta Nalle Puhista ja myöhemmin keväällä Antoine de Saint-Exupéryn 80-vuotiaasta Pikku Prinssistä. Kauan kaivatun selviytymisoppaan armeijaan kirjoittaa Harri Moisio. Isoäideille parhaat ideansa on sen sijaan paketoinut Leena Järvenpää.



