Tutustu tekoälyyn Annin ja Akselin hauskassa seurassa!
Tekoälystä on tullut kuin huomaamatta osa arkeamme. Mutta mitä tekoäly oikeastaan on, missä sitä on ja miten se toimii? Anni ja Akseli ottavat haltuun tekoälyn perusteet tarinaa ja tietoa yhdistävässä ajankohtaisessa kirjauutuudessa. Mukana on myös tiedekoira Voltti viisauksineen.
Kouluvuotta on enää muutama viikko jäljellä, kun Anni ja Akseli tempautuvat keskelle älynystyrät haastavaa arvoitusta. Jokin on pielessä, sillä tekoälyn ohjaamat laitteet toimivat miten sattuu. Jääkaappi laatii älyttömän kauppalistan, liikennevalot ovat vähällä aiheuttaa onnettomuuden ja toukokuinen sääennuste lupaa lumipyryä.
Aikuiset eivät tunnu ymmärtävän tilanteen vakavuutta, joten lasten on tartuttava toimeen itse. Vauhdikkaan seikkailun varrella he oppivat paljon uutta tekoälystä: siitä mitä se osaa ja missä taidoissa ihminen on ainakin toistaiseksi ylivoimainen.
Anni ja Akseli selvittävät -kirjasarjassa tieto yhdistyy tarinaan havainnollisella ja innostavalla tavalla. Sarjan kolmas osa Mitä tekoäly tekee? tutustuttaa tekoälyyn, jota hyödynnetään kaikkialla ympärillämme.
Kirjan tekijät: Tiina Sarja, Mikko Posio ja Henna Ryynänen
Oululainen tekijäkolmikko on hahmotellut tekoälytarinan ja suunnitellut tieto-osiot tiiviinä ryhmätyönä. Jokainen on tuonut sisältöön oman näkökulmansa ja elämänkokemuksensa niin tieteestä, tekniikasta kuin taiteesta.
”Teos sopii erityisesti alakoululaisille. Olemme myös saaneet palautetta aikuisilta, että kirja sisälsi paljon heille uutta tietoa. Vetävä tarina imaisee mukaansa, vaikka ei olisi perinteisten tietokirjojen ystävä”, kirjoittaja Tiina Sarja kertoo. ”Tekoälystä liikkuu hurjasti uhkakuvia, ja halusimme tarjota puolueetonta tietoa lapsille, joiden elämää tekoäly koskettaa heidän tietämättäänkin. Lasten ja nuorten on tärkeä tietää, että tekoäly on vielä epätäydellinen ja siihen pitää suhtautua kriittisesti. Tekoäly kehittyy koko ajan, ja sitä on kaikkialla. On kuitenkin hyvä muistaa, että ihminen ohjaa kaikkea.”
Mikko Posio vastaa tarinaa taustoittavista tietosisällöistä. Henna Ryynänen on taiteillut kirjan kuvitukset ja ulkoasun.
Anni ja Akseli selvittävät -kirjasarjassa aiemmin ilmestyneet:
- Minne sähkö meni? (2018)
- Kuka vei roskat? (2020)
ANNI JA AKSELI SELVITTÄVÄT: MITÄ TEKOÄLY TEKEE?
ISBN: 978-952-404-213-0
Julkaisuaika: 15.10.2025
Kirjastoluokka: L 85.22 / 54 s. / sid.
Kustannus-Mäkelä Oy on vuonna 1971 perustettu, Karkkilassa toimiva perheyritys. Kustantamo tunnetaan ennen kaikkea laadukkaista lasten- ja nuortenkirjoista ja käytännönläheisistä harrastekirjoista.
