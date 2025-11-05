Kustannus-Mäkelä Oy

Tutustu tekoälyyn Annin ja Akselin hauskassa seurassa!

13.11.2025 07:02:00 EET | Kustannus-Mäkelä Oy | Tiedote

Tekoälystä on tullut kuin huomaamatta osa arkeamme. Mutta mitä tekoäly oikeastaan on, missä sitä on ja miten se toimii? Anni ja Akseli ottavat haltuun tekoälyn perusteet tarinaa ja tietoa yhdistävässä ajankohtaisessa kirjauutuudessa. Mukana on myös tiedekoira Voltti viisauksineen.

Kirjan kansi: "Mitä tekoäly tekee?" ja kolme kirjailijakuvaa. Alhaalla kaksi muuta kirjan kantta: "Minne sähkö meni?" ja "Kuka vei roskat?".
Mitä tekoäly tekee? on Anni ja Akseli selvittävät -sarjan uusi ja ajankohtainen lastenkirja.

Kouluvuotta on enää muutama viikko jäljellä, kun Anni ja Akseli tempautuvat keskelle älynystyrät haastavaa arvoitusta. Jokin on pielessä, sillä tekoälyn ohjaamat laitteet toimivat miten sattuu. Jääkaappi laatii älyttömän kauppalistan, liikennevalot ovat vähällä aiheuttaa onnettomuuden ja toukokuinen sääennuste lupaa lumipyryä.

Aikuiset eivät tunnu ymmärtävän tilanteen vakavuutta, joten lasten on tartuttava toimeen itse. Vauhdikkaan seikkailun varrella he oppivat paljon uutta tekoälystä: siitä mitä se osaa ja missä taidoissa ihminen on ainakin toistaiseksi ylivoimainen.

Anni ja Akseli selvittävät -kirjasarjassa tieto yhdistyy tarinaan havainnollisella ja innostavalla tavalla. Sarjan kolmas osa Mitä tekoäly tekee? tutustuttaa tekoälyyn, jota hyödynnetään kaikkialla ympärillämme.

Kirjan tekijät: Tiina Sarja, Mikko Posio ja Henna Ryynänen

Oululainen tekijäkolmikko on hahmotellut tekoälytarinan ja suunnitellut tieto-osiot tiiviinä ryhmätyönä. Jokainen on tuonut sisältöön oman näkökulmansa ja elämänkokemuksensa niin tieteestä, tekniikasta kuin taiteesta.

”Teos sopii erityisesti alakoululaisille. Olemme myös saaneet palautetta aikuisilta, että kirja sisälsi paljon heille uutta tietoa. Vetävä tarina imaisee mukaansa, vaikka ei olisi perinteisten tietokirjojen ystävä”, kirjoittaja Tiina Sarja kertoo. ”Tekoälystä liikkuu hurjasti uhkakuvia, ja halusimme tarjota puolueetonta tietoa lapsille, joiden elämää tekoäly koskettaa heidän tietämättäänkin. Lasten ja nuorten on tärkeä tietää, että tekoäly on vielä epätäydellinen ja siihen pitää suhtautua kriittisesti. Tekoäly kehittyy koko ajan, ja sitä on kaikkialla. On kuitenkin hyvä muistaa, että ihminen ohjaa kaikkea.”

Mikko Posio vastaa tarinaa taustoittavista tietosisällöistä. Henna Ryynänen on taiteillut kirjan kuvitukset ja ulkoasun.

Anni ja Akseli selvittävät -kirjasarjassa aiemmin ilmestyneet:

  • Minne sähkö meni? (2018)
  • Kuka vei roskat? (2020)

ANNI JA AKSELI SELVITTÄVÄT: MITÄ TEKOÄLY TEKEE?

ISBN: 978-952-404-213-0
Julkaisuaika: 15.10.2025
Kirjastoluokka: L 85.22 / 54 s. / sid.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kirjan kansi: "Anni ja Akseli selvittävät mitä tekoäly tekee?" Kaksi lasta ja koira katsovat ylöspäin.
Kansi: Henna Ryynänen
Kuvassa on vaalea, hymyilevä henkilö, jolla on pitkät, vaaleat hiukset ja punainen paita harmaata taustaa vasten.
Tiina Sarja
Kuva: Studio Ollila
Lyhythiuksinen mies katsoo kameraan harmaata taustaa vasten. Hänellä on yllään musta korkeakauluksinen paita.
Mikko Posio
Kuva: Janica Suominen
Henna Ryynänen seisoo raitakuosisessa mekossa käsivarret ristissä. Hän katsee oikealle. Hänellä on vaaleat polkkamittaiset hiukset. Taustalla näkyy taideteoksia seinällä.
Henna Ryynänen
Kuva: Hanna Rauma
Kustannus-Mäkelä Oy

Kustannus-Mäkelä Oy on vuonna 1971 perustettu, Karkkilassa toimiva perheyritys. Kustantamo tunnetaan ennen kaikkea laadukkaista lasten- ja nuortenkirjoista ja käytännönläheisistä harrastekirjoista.

www.kustannusmakela.fi

Mäkelän sininen logo

