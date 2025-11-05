Sähköautoilijat ovat uskollisimpia käyttövoimalle – vain joka neljäs vaihtaa enää muuhun
Ifin tilastot paljastavat mielenkiintoisen ilmiön: sähköautoilijat ovat selvästi lojaaleimpia valitsemalleen käyttövoimalle. 0–5-vuotiaalla sähköautolla kulkevista autoilijoista peräti 75 prosenttia valitsee seuraavaksi autokseenkin sähköauton.
Vastaavaa lojaliteettia saman ikäryhmän autoissa ei ole muissa käyttövoimissa. Dieselautoilijoista dieselissä pysyy 21,5 prosenttia ja bensiiniautoilijoista saman käyttövoiman valitsee 36 prosenttia.
Hybrideissä päästään lähelle sähköautoilijoiden lojaliteettia, hybridikuskeista 61 prosenttia valitsee seuraavaksi autoksi myös hybridin. Hybridiautot näyttävät toimivan myös porttina sähköautoiluun, sillä 25 prosenttia hybridikuskeista valitsee autoa vaihtaessaan täyssähköauton.
- Hybridin ajatellaan usein olevan välivaihe täyssähköön, mutta meidän tilastomme kertovat, että hybridikuskit ovat selvästi mieltyneet teknologiaan. Tähän yksi suuri tekijä on varmasti Toyota-kuskien merkkiuskollisuus ja automerkin edelläkävijyys itselataavissa hybridiautoissa. Samanlaista lojaaliutta on havaittavissa myös Volvo-kuskeilla, Ifin ajoneuvovakuutuksista vastaava johtaja Janne Sivenius kommentoi.
Sähköautoilijat panostaneet latausinfraan
Ifin vuonna 2023 sähköautoilijoille tekemässä kyselyssä selvisi, että ajamisen edullisuus oli ylivoimaisesti merkittävin syy (74 % vastaajista) valita sähköauto.
Toiseksi tärkein syy oli edulliset ylläpitokustannukset ja kolmanneksi hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.
- Nämä ovat painavia syitä pysyä sähköautoissa. Positiiviset kokemukset sähköautojen ominaisuuksista vaikuttavat varmasti paljon ja lisäksi sähköautoilijat ovat usein investoineet latausinfraan, mikä tekee paluusta polttomoottoriin epätodennäköistä, kommentoi Sivenius.
Yli 10 vuotta vanhoissa autoissa tilanne on toinen
Vanhemmissa autoissa tilanne on erilainen monestakin syystä. Valtaosa yli 10 vuotta vanhoista autoista on bensa- tai dieselkäyttöisiä, ja samoissa käyttövoimissa pysytään myös autoa vaihtaessa.
- Vanhemmat autot ovat yleensä halvemman hintaluokan diesel- ja bensiiniautoja, joista vaihdetaan saman hintaluokan autoihin eikä vastaavaa sähköautotarjontaa vielä juurikaan ole. Mielenkiintoista nähdä vaikuttaako sähköautojen tulo tähän hintaluokkaan polttomoottoriautoilijoiden valintoihin tulevaisuudessa, kommentoi Sivenius.
Vanhempia autoja myös ajetaan suhteessa vähemmän kuin uudempia, monella ei ole tämänkään vuoksi välttämättä tarvetta panostaa kalliimman hintaluokan autoon.
- Toisaalta vanhoja dieselautoja ajavat ovat edelleen lojaaleja käyttövoimalle, yleensähän se on nähty pitkiä matkoja ajavien valintana ja kohtalaisen toimintavarmana, kertoo Sivenius.
If on Suomen suurin sähköautovakuuttaja.
Henna NikkariHead of PressPuh:010 514 1245henna.nikkari@if.fi
