Ohjelmistoyritykset yhdistyvät: Finago nousee alansa kärkijoukkoon Pohjoismaissa
Pohjoismaiset Accountor Software, 24SevenOffice, ja Heeros yhdistyvät yhdeksi talous-, HR- ja liiketoiminnan ohjelmistoratkaisuja tarjoavaksi yhtiöksi ja brändiksi. Uusi yhtiö, Finago, nousee yhdeksi Pohjoismaiden suurimmista yritysohjelmistoja tarjoavista yhtiöistä.
Yhdistyminen vahvistaa Finagon asemaa markkinoilla ja edistää sen kasvustrategiaa. Finago yhdistää paikallisen asiantuntemuksen ja maakohtaiset läheiset kumppanuudet Pohjoismaisen toimijan mittakaavaan ja resursseihin. Yritys palvelee yli 170 000 asiakasta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
“Toimialamme elää parhaillaan erityisen mielenkiintoista vaihetta. Finagon myötä otamme rohkean askeleen eteenpäin ja tuomme tiimimme, osaamisemme sekä ohjelmistomme yhteen. Tilitoimistot ja pohjoismaiset yritykset voivat nyt hyödyntää ohjelmistokokonaisuutta, joka yhdistää talous-, henkilöstö- ja operatiiviset ratkaisut entistä yhtenäisemmäksi myös käyttökokemukseltaan. Tuoteportfoliomme strategia sekä markkinoiden johtavat kumppanit tekevät meistä alan edelläkävijän”, sanoo Finagon toimitusjohtaja, Mikko Soirola.
Finagolla on vahva asema Suomen markkinassa Accountor Softwaren perinnön ansiosta. Accountor Software on tarjonnut talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoratkaisuja jo 1970-luvun lopulta lähtien. Yhdistymällä 24SevenOfficen ja Heeroksen kanssa uusi yhtiö nousee yhdeksi suurimmista pohjoismaisista yritysohjelmistojen tarjoajista. Euroopan ohjelmistomarkkina on arvoltaan noin 7 miljardia euroa, ja sen odotetaan kasvavan keskimäärin 8 prosenttia vuosittain vuoteen 2027 asti, digitalisaation ja tekoälyn vauhdittamana. Finago näkee merkittävää potentiaalia vahvistaa markkinajohtajan asemaansa Suomessa ja hakee samalla kasvua Norjassa ja Ruotsissa.
“Meiltä löytyy osaaminen, kumppanit ja palvelut seuraavaa askelta varten”, sanoo Finagon kaupallinen johtaja Magnus Engman. “Yhdistymisen myötä voimme tarjota innovatiivisen ekosysteemin, joka on suunniteltu käyttäjien tarpeet edellä. Ratkaisumme toimivat yhtä hyvin tilitoimistoissa, perheyrityksissä kuin kansainvälisissä konserneissakin, sillä ne mukautuvat eri tarpeisiin ja skaalautuvat asiakkaan kasvun mukana.”
Finagon taustalla oleva omistaja, kansainvälinen sijoitusyhtiö KKR, mahdollistaa sen, että yhtiö voi jatkaa panostustaan tuotekehitykseen, innovointiin ja osaamiseen. Tekoälyyn pohjautuvien ratkaisujen kehittäminen on vahvasti etusijalla, ja talous- ja hallintotehtävien automaatiot ovat jo käytössä. Joillakin asiakkailla tekoälypohjaiset ratkaisut ovat vähentäneet hallinnollista työmäärää jopa 50 prosenttia.
“On jännittävää nähdä, mitä voimme saavuttaa yhdessä teknologioillamme ja ohjelmistoratkaisuillamme”, sanoo Skandinavian aluejohtaja Eirik Aalvik Stranden. “Asiakkaamme hyötyvät erittäin kilpailukykyisestä sekä skaalautuvasta tuotevalikoimasta, joka integroituu saumattomasti ERP-järjestelmiin ja helpottaa liiketoiminnan hallintaa. Nyt voimme tarjota tämän entistä useammille pohjoismaisille yrityksille ja tilitoimistoille.”
Nykyiset tuotteet palvelevat jatkossakin asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Osa tuotenimistä yhdenmukaistetaan Finago-brändin mukaisiksi.
Muutoksen myötä Finago laajentaa tarjoomaansa ja avaa samalla uusia mahdollisuuksia yli 800 asiantuntijalleen. Yhteinen brändi ja yrityskulttuuri tukevat talous-, henkilöstö- ja operatiivisiin ohjelmistoihin keskittyvien tiimien yhteistyötä, uudistumista sekä entistä käyttäjäystävällisempien ratkaisujen kehittämistä. Muutoksen tueksi yhtiö on ottanut käyttöön henkilöstön omistusmallin, jonka myötä työntekijät voivat hyötyä yhtiön kasvusta sekä menestyksestä.
Finagolla on toimistot Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.
Yhteyshenkilöt
Finagon mediayhteydenototfinago@norracomms.fi
Finago on yksi Pohjoismaiden johtavista yritysohjelmistoja tarjoavista yhtiöistä. Finago auttaa tilitoimistoja pysymään kehityksen kärjessä tarjoamalla luotettavia ratkaisuja ja tiivistä yhteistyötä. Skaalautuvaa ohjelmistoekosysteemiä tukee vahva paikallinen asiantuntemus, joka auttaa yrityksiä kaikissa kokoluokissa hyödyntämään dataa tehokkaasti päätöksenteossa. Finago on ollut mukana YK:n Global Compact -aloitteessa vuodesta 2023 ja on sitoutunut sen vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin. Edistymistä arvioi vuosittain EcoVadis. Finagon pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja sillä on toimistot myös Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiö työllistää yli 800 asiantuntijaa, ja sen liikevaihto vuonna 2024 oli yli 170 miljoonaa euroa.
