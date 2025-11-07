Tekoälyratkaisut loistivat Vuoden digiteko -kisassa: voittajiksi Päijät-Hämeen hyvinvointialue ja energiayhtiö Väre
Tekoälyä hyödyntävät digitaaliset innovaatiot voittivat Vuoden digiteko -kilpailun yleisöäänestyksen. Julkishallinnon sarjan voitti Päijät-Hämeen hyvinvointialueen AI-asiakaspalvelija ja yritysten sarjan Väreen Älylämmitys. Voittajat julkistettiin tänään Atea Focus -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa.
Vuoden digiteko -kilpailun julkishallinnon sarjan voittaja, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tekoälychatbot opastaa ja ohjaa asiakkaita hyvinvointialueen verkkosivuilla oikeaan palveluun kaikkina vuorokauden aikoina. Botti huomioi esimerkiksi eri-ikäisten asiakkaiden erityistarpeet vastauksissaan ja käytettävyydessään. Tekoälychatbot tunnistaa keskusteluista myös trendejä ja heikkoja signaaleja, joiden perusteella hyvinvointialue voi kehittää toimintaansa.
”Tätä ennen olemme kysyneet asiakkailta, millaisia avun ja tiedon tarpeita heillä on. Tekoälychatbot mahdollistaa sen, että asiakkaat itse kertovat meille tiedon tarpeensa ja botti ohjaa heitä eteenpäin nopeasti. Asiakkaiden palaute on jopa yli 80-prosenttisesti positiivista. Monilla kunnilla on ollut kiinnostusta hyödyntää erityisesti nuorten botin keräämää dataa ja palvelu olisi skaalattavissa kaikille hyvinvointialueille”, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen digipalveluiden tuotepäällikkö Rami Autio sanoo.
Yritysten sarjan voittajan, energiapalveluyhtiö Väreen kehittämä Älylämmitys keskittää kodin lämmityksen ajankohtaan, jolloin sähkön hinta on halvimmillaan. Tekoäly käyttää asuinpaikkakunnan sääennustetta lämpötilan optimoimisessa ja oppii, miten koti varaa lämpöä aurinkoisella säällä. Älylämmityksen avulla asiakas vähentää lämmitysenergian kulutusta ja säästää sähkölaskussaan 15–30 prosenttia lämmitystavasta riippuen.
”Älylämmityksellä saadaan pienennettyä sähkökustannuksia hyvin tehokkaasti ja samalla koko energiajärjestelmää voidaan käyttää tehokkaammin. Suomessa on paljon sähkölämmitteisiä koteja, joiden energiankulutuksen yhteisvaikutus on suuri. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä tähän palveluun”, Väreen Chief Growth Officer Antti Martikainen kertoo.
Vuoden digiteko -kilpailun voittajat julkistettiin Atea Focus -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa tänään keskiviikkona 12. marraskuuta. Yleisöäänestyksessä kisanneet viisi finalistia valitsi tuomaristo, johon kuuluivat Alma Business Median toimituspäällikkö Anne Lahnajärvi, Oulun kaupungin tietohallintojohtaja Tapio Matinmikko, Mia AI:n toimitusjohtaja Janna Salokangas, Microsoft Finlandin toimitusjohtaja Teemu Vidgrén, teknologiaeetikko Salla Westerstrand ja Atea Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen.
”AI-asiakaspalvelija on erinomainen esimerkki ihmisen ja tekoälyn yhteistyöstä. Merkittävin asia palvelussa on se, että erityisesti nuoret on huomioitu hyvin ja heille tarjotaan kanavia, joissa voi matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä kellonajasta riippumatta. Älylämmitys taas helpottaa kuluttajien arkea ja sen vaikuttavuus syntyy mahdollisuudesta vähentää energiajärjestelmän päästöjä”, Atea Finlandin markkinointi- ja viestintäjohtaja Hanna Vesenterä sanoo.
”Vuoden digiteko -kilpailumme tavoitteena on aina ollut nostaa valokeilaan edistyksellisiä digitekoja, jotka ratkaisevat yhteiskunnallisia haasteita. Tämän vuoden voittajat ja finalistit ovat oivaltavasti tarttuneet tekoälyyn, jonka avulla sujuvoitetaan tavallisen ihmisen arkea.”
Muut finalistit
Julkishallinnon sarja
- Tampereen kaupunki: Älykaupunki-hanke
- Vaalan kunta: monipuolinen teknologiaa hyödyntävä oppimisympäristö
Yritysten sarja
- Evac: Cathelco USP DragGone™ - biofouling-menetelmä valtamerialuksille
Yhteyshenkilöt
Hanna VesenteräMarkkinointi- ja viestintäjohtajaAtea Finland OyPuh:+358 44 333 4422hanna.vesentera@atea.fi
Atea
Atea on Pohjois-Euroopan johtava IT-palveluyritys, joka palvelee seitsemässä maassa 8000 hengen voimin sekä paikallisesti ympäri Suomen. Olemme lähellä asiakasta 90 toimipisteessä.
Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman IT-palveluita ja -ratkaisuja, jotka mahdollistavat digitaalisen muutoksen. Toimimme luotettavana neuvonantajana ja autamme asiakkaitamme suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään IT-infrastruktuuria ja -palveluita vastuullisesti.
Rakennamme Suomea tietotekniikalla yhdessä maailman suurimpien teknologiayritysten kanssa.
Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 3,0 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. https://www.atea.fi
