PNT Active Oy ostaa Business Slalom ja Business Golf -tapahtumat Ykkösmedia Oy:ltä
Ykkösmedia Oy ja PNT Active Oy ovat solmineet liiketoimintakaupan, jossa Business Slalom ja Business Golf -tapahtumien tuotemerkit ja tapahtumaoikeudet siirtyvät PNT Active Oy:lle. Kauppa on tehty 7.11.2025.
Vuonna 1986 perustettu Business Slalom on yksi Suomen pisimpään jatkuneista yritysverkostoitumisen ja talviurheilun yhdistävistä tapahtumista. Tapahtuma juhlii 40-vuotista historiaansa 12.–14.3.2026 Tahkolla. Kevään 2026 tapahtuma toteutetaan yhteistyössä PNT Active Oy:n ja Ykkösmedian kokeneen tiimin kanssa, jotta siirtymä uudelle omistajalle sujuu saumattomasti.
"Business Slalom -tapahtuma on aina ollut olennainen ja tärkeä osa Tahkon talvikautta. Haluamme, että näin on myös tulevaisuudessa ja meillä on aikoumus kehittämää hienoa tapahtumaa edelleen." kertoo Heppu Pentti, PNT Active Oy:n omistaja.
"Olen todella iloinen, että Business Slalom saa uudeksi vetäjäksi perinteikkään Tahkolla toimivan perheyrityksen, joka on ollut aiemminkin mukana järjestämässä tapahtumaa kanssamme. Ykkösmedia keskittyy jatkossa ydinliiketoimintaansa eli innovatiiviseen ulkomainontaan," kertoo Jarkko Hakala, Ykkösmedia Oy:n omistaja.
Business Slalom 40 vuotta – Tahkolla 12.–14.3.2026
Lisätietoja tapahtumasta: https://ykkosmedia.fi/business-slalom/
Lisätietoja ostajasta: https://www.goldenresort.fi/yrityksemme/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
PNT Active Oy
Pasi Piipponen
kaupallinen johtaja
pasi@goldenresort.fi
Puh. 040 503 5275
Ykkösmedia Oy
Jarkko Hakala
toimitusjohtaja
jarkko.hakala@ykkosmedia.fi
Puh. 040 507 0150
Linkit
PNT Active Oy / Tahko Chalet
PNT Active Oy on perinteikäs, vuonna 1991 perustettu suomalainen majoitusalan perheyritys, joka toimii Tahkovuorella, Nilsiässä. Yhtiö tunnetaan Tahko Chalet -brändistään, ja sen liiketoimintaan kuuluvat Golden Resort -huvila-alue, Vietti Suites ja Hotelli Ukko Tahkon keskustassa.
Ykkösmedia Oy
Ykkösmedia Oy on vuonna 2003 perustettu valtakunnalliseen mediamyyntiin ja tapahtumamarkkinointiin keskittynyt yhtiö. Ykkösmedia vastaa useiden merkittävien medioiden myynnistä, kuten Suomen maakuntalentoasemien, VR:n lähiliikenteen junien, Stockmannin ja Finnair Median mainosmyynnistä. Lisäksi Ykkösmedian tapahtumiin kuuluu Suomen suurin matkailun osto- ja myyntitapahtuma SUOMA.
