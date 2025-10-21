Syksyn Työvoimabarometrin mukaan työllisyys ja talous kääntymässä varovasti nousuun

Työvoimabarometri on KEHA-keskuksen ylläpitämä ja kehittämä ennakointiväline. Se arvioi lyhyen aikavälin, noin vuoden päähän ulottuvia työvoima- ja osaamistarpeita valtakunnallisesti ja alueittain työmarkkinoiden kohtaannon näkökulmasta. Barometristä löytyy sekä asiantuntija-arvioita että tilastotietoa eri toimialoista, ammateista ja osaamistarpeista.



Tänä vuonna barometrissä on ennakoitu työmarkkinoiden kehitystä yleisesti alueittain ja kolmella toimialalla: sosiaali- ja terveysala, teknologiateollisuus ja -palvelut sekä liiketoiminta ja hallinto. Alueiden ja toimialojen asiantuntija-arvioiden tuottamisessa merkittävimmän työn ovat tehneet ELY-keskukset omilla alueillaan.

Työmarkkinoiden yleistilanne on maltillisesti parantumassa, vaikkakin hitaasti. Työvoiman kohtaannossa korostuvat heikentyneen työllisyystilanteen johdosta tällä hetkellä yleisesti kohtaanto-ongelma- ja ylitarjontatilanteet. Vaikka työvoimapulatilanteiden yleisyys on vähentynyt, pula-ammatteja löytyy edelleen. Hyvinä esimerkkeinä tästä toimivat valtakunnallisesti pula-ammattien viiden kärkeen nousevat yleislääkärit, koneenasettajat ja koneistajat, ylilääkärit ja erikoislääkärit, hitsaajat ja kaasuleikkaajat sekä psykologit.

Alueilla uskotaan talousnäkymien maltillisen piristymisen kääntävän työttömyyden laskuun avoimien työpaikkojen määrän lähtiessä kasvuun ensi vuoden aikana. Jos työllisyys piristyy, se lisää mitä todennäköisimmin sekä työvoimapulaa että osaamispuutteita. Vähintään yksittäisiä työvoimapula-ammatteja löytyy tällä hetkellä monilta toimialoilta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, vaikka talouskehitys on haastanut vahvasti silläkin alalla työllisyyden positiivista kehitystä ja vienyt sitä kautta alan yleistä kohtaantotilannetta ennemmin ylitarjonnan suuntaan. Monilla aloilla on myös edelleen kohtaanto-ongelmia, joihin liittyvään tarkempaan pureutumiseen Työvoimabarometriä tullaan jatkossa kehittämään.

Osaamistarpeissa nousevat esille ammatillisen osaamisen ohella digiosaaminen, tekoäly, monikulttuurisuusosaaminen, asiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidot. Toimialaspesifeistä osaamisista korostuvat mielenterveys- ja päihdetyön osaaminen sekä välineiden, laitteiden ja koneiden tuntemus ja käytön hallinta.

Työvoimabarometrin tulokset julkistetaan miniwebinaarissa perjantaina 14.11. kello 10. Tapahtuman jälkeen tulokset julkistetaan Työvoimabarometrin verkkosivuilla.