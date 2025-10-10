Muumi 80 v. -juhlajuoma oli suursuosikki ja keräsi 20 000 euroa Suomen Punaiselle Ristille
Muumien 80-vuotisen taipaleen kunniaksi Sinebrychoff valmisti kevääksi 2025 Muumi 80 v. -juhlajuoman, jonka myynnistä lahjoitetaan 5 senttiä per pullo Suomen Punaiselle Ristille. Juoma maistui suomalaisille, sen suosio ylitti ennakko-odotukset. Muumi-juoman lahjoitussummaksi tuli lopulta pyöreät 20 000 euroa.
Juhlajuoman makuna oli valloittava yhdistelmä makeaa vadelmaa sekä miellyttävän pehmeää päärynää. Etiketin kuvituksen on piirtänyt Tove Jansson eli kuvitus koostui alkuperäisistä Muumi-kuvista. Tove Jansson kirjoitti ja kuvitti ensimmäiset muumi-tarinat toisen maailmansodan vielä riehuessa. Ne olivat hänelle pakokeino ja turvapaikka huolesta omien rintamalla olleiden veljensä ja ystäviensä suhteen.
Sinebrychoff lahjoittaa 5 senttiä jokaisesta myydystä tuotteesta Suomen Punaisen Ristin ystävätoimintaan*.
Muumi-juhlavuoden teema on ollut ”Ovi on aina auki”, ja vuoden aikana halutaan tuoda esiin osallisuutta, ystävällisyyttä ja perheen sekä yhteisön merkitystä.
”Halusimme juhlistaa juhlavuotta ja samalla pitkää yhteistyötämme uudella Muumi-virvoitusjuomalla. Muumit syntyivät vaikeana aikana ja on ikävää, että ongelmat eivät ole maailmasta kadonneet. Juhlajuomaan sopikin siten kumppanuus Suomen Punaisen Ristin kanssa. Muumit ovat tuoneet lohtua ja iloa miljoonille ihmisille eri aikoina ja on ollut hienoa olla mukana Muumin tarinassa”, kertoo Valtteri Salmivalli, Muumi-virvoitusjuoman tuotepäällikkö Sinebrychoffilla.
”Otamme kiitollisina vastaan tämän lahjoituksen Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan tukemiseksi. Autamme kaikenikäisiä löytämään itselleen ystävän ja vahvistamme lasten ja nuorten kaveritaitoja”, sanoo Suomen Punaisen Ristin hyvinvoinnin ja terveyden yksikön päällikkö Kirsti Kuusterä.
Muumi 80-vuotisjuhlavuonna Moomin Characters tekee yhteistyötä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton (IFRC) kanssa kerätäkseen varoja apua tarvitseville. Osana yhteistyötä Moomin Characters on lahjoittanut 100 000 euroa Suomen Punaiselle Ristille. Tämä lahjoitus ja yksityishenkilöiden lahjoitukset Suomessa menevät Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvataloihin, jotka auttavat nuoria elämän pienissä ja suurissa haasteissa vuoden jokaisena päivänä.
"Muumitarinoiden ydinviesti ystävällisyydestä, yhteenkuuluvuudesta ja myötätunnosta on tällä hetkellä tärkeämpi kuin kenties koskaan. Keräämällä varoja Punaisen Ristin avustustyöhön, voimme edesauttaa järjestön tärkeää työtä ja muistuttaa Tove Janssonin keskeisistä arvoista", sanoo Moomin Charactersin toimitusjohtaja Roleff Kråkström.
Sinebrychoff on valmistanut Muumi-virvoitusjuomia vuodesta 1991. Sinebrychoff on Muumi-brändin virallinen lisenssinhaltija Suomessa virvoitusjuomakategoriassa. Kausituotteena Muumi 80 v. -juhlajuomasta oli myynnissä viisi erilaista vaihtuvaa etikettiä, joissa on erilaisia kuvituskuvia muumeista juhlavissa tunnelmissa. Juhlajuoman väri oli kauniin vaaleanpunainen.
* Lue lisää Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnasta: https://www.punainenristi.fi/vapaaehtoiseksi/ystavatoiminta/
