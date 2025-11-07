Inginmaan tulevan popalbumin toinen single Älä soita kertoo irti päästämisen kipeydestä ja rohkeudesta
Inginmaan 28. marraskuuta julkaistava uusi single Älä soita vie jälleen askeleen lähemmäs helmikuussa 2026 INGINMAA-artistinimellä julkaistavaa Yhdeksän elämää -popalbumia. Ahkerasti esiintyvä, vahvana tulkitsijana tunnettu Anna Inginmaa nähdään loppuvuonna 2025 jazzohjelmistoon keskittyvillä keikoilla ympäri Suomen. Älä soita -kappale ja sen video on ensinäytössä ja -kuuntelussa Soundi-lehden sivuilla tänään.
– Älä soita on kappale ihmissuhteesta, jossa petetyt lupaukset ja maanittelut eivät enää tehoa. On repäistävä toinen irti ihosta, kuin laastari kipeän arven päältä ja kohdattava maailma yksin. Laulu kertoo rohkeudesta, tulevaisuuden uskosta ja ymmärryksestä myös heikkoutta kohtaan. Vaatii rohkeutta ja selvää järkeä tehdä raskaita päätöksiä ilman syytöksiä, Inginmaa kuvailee kappaleen monien tunnistamaa kipeää hetkeä.
Inginmaa on uransa varrella tehnyt yhteistyötä ja -keikkoja yli genrerajojen erilaisten muusikkojen kuten Kauko Röyhkän, Jori Hulkkosen, Jukka Eskolan, Jukka Perkon sekä esimerkiksi The Hypnomen -yhtyeen kanssa. Älä soita -kappaleen sävellys on Inginmaan ja hänen luottokitaristinsa Pekka Laineen yhteinen ja sanoitukset ovat laulaja-lauluntekijä Maritta Kuulan käsialaa.
27. helmikuuta 2026 julkaistava Yhdeksän elämää -albumi on henkilökohtainen, rehellinen mielikuvituksen vapaa leikkikenttä ja läpileikkaus artistin eletystä elämästä, ihmisyyden ristiriitaisuudesta, kaikkeen vaikuttavista ihmistä suuremmista voimista, maagisista aamuöisistä kohtaamisista, vaikeuksien ja epäilysten voittamisesta. Inginmaa toteuttaa tulevalla levyllä pitkäaikaisen unelmansa puhdasverisestä, popmusiikin rehevästä traditiosta ja nykypäivästä ammentavasta kokonaisuudesta. Sävellyksissä voidaan kuulla kaikuja Inginmaata musiikintekijyyteen inspiroineista tekijöistä, esimerkkeinä ranskalainen elokuvasäveltäjä Michel Legrand, kotimainen jazz- ja iskelmäikoni Carola Standertskjöld ja Inginmaan aikalaisista laulaja-lauluntekijöistä esimerkiksi ruotsalainen poplaulaja Lykke Li.
Yhdeksän elämää -albumin tuottaa muun muassa Lyyti- ja Tiisu-yhtyeistä tuttu muusikko-tuottaja Antti Vuorenmaa, joka on soittanut myös J. Karjalaisen, Arpan ja Ursus Factoryn levyillä. Mukana on kokonaan Inginmaan säveltämiä sekä yhdessä Pekka Laineen ja Kyösti Salokorven kanssa kirjoitettuja kappaleita. Teksteistä vastaavat Maritta Kuula, Finlandia-palkittu kirjailija Rosa Liksom, Rosita Luu -yhtyeestä tuttu Merita Berg ja Kauko Röyhkä.
Katso Älä soita -video täältä.
Videon on tuottanut Sonata Hauta-aho ja kuvannut Juuso Heino.
Älä soita -kappaleen tekijätiedot:
Säv. Inginmaa, Pekka Laine
San. Maritta Kuula
Tuotanto: Antti Vuorenmaa
Äänitys: Väinö Karjalainen
Miksaus/Masterointi: Matias Kiiveri
Laulu: Inginmaa
Kitara: Pekka Laine
Koskettimet: Antti Vuorenmaa
Basso: Ilkka Tuovinen
Rummut: Mooses Kuloniemi
Inginmaa keikoilla loppuvuonna 2025 ja alkuvuodesta 2026 seuraavasti:
5.12 Vaakuna, Kouvola: Ranskalainen ilta.
Anna Inginmaa tulkitsee ranskalaista elokuvamusiikkia, säestäjänä Arto Ikävalko
9.12. Savoy-teatteri, Helsinki: Joulukonsertti, Anna Inginmaa ja Antti Sarpila Swing Band.
Konsertissa kuullaan Inginmaan & Sarpilan yhdessä valitsemia joulukappaleita jazzsovituksina.
12.12 Karelia-sali, Imatra: Joulukonsertti, Anna Inginmaa ja Imatra Big Band.
Anna Inginmaa tulkitsee joulusävelmiä Imatra Big Bandin solistina, kapellimestarina Antti Rissanen.
17.1.2026 Koli: Koli Jazz Festival, Anna Inginmaa Quirtet.
Anna Inginmaa tulkitsee jazzyhtyeensä kanssa Nancy Wilsonin Cannonball Adderley -levyn materiaalia suomeksi käännettynä. Käännöksistä vastaa Mari Vesala.
Inginmaan Yhdeksän elämää -popalbumin julkistuskeikat:
11.3.2026 INGINMAA: G Livelab, Helsinki
https://glivelab.fi/events/68c3cf97d97cbb14aa37e537/
12.3.2026 INGINMAA: G Livelab, Tampere
https://glivelab.fi/tampere/events/inginmaa-levynjulkkarit-68d4f33e76ccd57f634ea352/
27.3.2026 INGINMAA: Espoo, Kannusali
https://www.lippu.fi/event/inginmaa-kannusali-20755139/
INGINMAA-soolokeikat myy:
Jarmo Korpi/Stupido Records & Booking
+358 (0)50 337 1770
Yhteyshenkilöt
Milla PalovaaraPuh:0405967973milla@kulttuuritoimisto.fi
