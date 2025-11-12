Itsemurhan tehneiden muistopäivä 16.11. – Itsemurhan ehkäisyn palveluketju tukee itsetuhoisia henkilöitä, heidän läheisiään ja ammattilaisia
Suomessa teki vuonna 2024 itsemurhan 761 ihmistä. Keskimäärin kaksi ihmistä teki itsemurhan joka päivä. Joka toinen heistä oli asioinut terveydenhuollossa viikon sisällä ennen kuolemaansa.
Keski-Suomen hyvinvointialueella on tehty Itsemurhien ehkäisyn palveluketju, joka kokoaa yhteen tiedon, tuen ja toimintamallit itsetuhoisen henkilön, hänen läheisensä ja ammattilaisten avuksi.
– Itsemurhavaaran tunnistaminen ja itsetuhoisuudesta puhuminen kuuluu jokaiselle sote-ammattilaiselle. Kun yhteiset toimintamallit ja tiedon lähteet ovat helposti löydettävissä, tukea voidaan kohdentaa nopeammin ja tehokkaammin sitä tarvitsevalle, sanoo psykologi Markku Keurulainen
Palveluketju sisältää ennaltaehkäisevää tietoa, mittareita sekä ohjeita tutkimukseen, hoitoon ja akuutin itsemurhavaaratilanteen arviointiin. Se ohjaa myös läheisiä, millä tavoin kannattaa toimia, jos ajattelee, että läheisellä on itsetuhoisia ajatuksia ja tarjoaa ammattilaisille työkaluja itsetuhoisuuden puheeksi ottamiseen ja hoidon suunnitteluun.
– Itsetuhoiset ajatukset voivat koskettaa ketä tahansa. On tärkeää, että jokainen tulee kohdatuksi ja kuulluksi, eikä jää yksin tilanteessaan. Avun hakeminen ei ole heikkoutta, vaan se on uuden toivon alku, kertoo psykologi Markku Keurulainen
Itsemurhien ehkäisyn palveluketju on kaikkien käytössä ja se löytyy Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta https://www.hyvaks.fi/asiakkaana/hoito-ja-palveluketjut/itsemurhien-ehkaisyn-palveluketju
– Palveluketjun tavoitteena on muun muassa tehostaa itsemurhavaarassa olevan varhaista tuen saantia, selkeyttää tiedon ja tuensaantia sekä estää itsemurhia vahvistamalla varhaista tunnistamista, parantamalla palveluohjausta ja lisäämällä ammattilaisten osaamista, tiivistää psykologi Markku Keurulainen.
Itsemurhan tehneiden muistopäivä 16.11.
Muistopäivää vietetään marraskuun kolmantena lauantaina. Päivä tarjoaa mahdollisuuden muistaa menetettyjä, tukea surevia ja lisätä tietoisuutta itsemurhien ehkäisyn tärkeydestä.
Jos sinulla tai läheiselläsi on itsetuhoisia ajatuksia, apua on saatavilla ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä muun muassa seuraavista paikoista:
- Keski-Suomen Sosiaali- ja kriisipäivystys 014 266 0149
- Päivystysapu 116 117
- Hätätilanteessa soita aina hätäkeskukseen numeroon 112
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Markku Keurulainen, päihdelääketieteen poliklinikan psykologi, puh. 050 470 4977 , markku.keurulainen@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 77 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
