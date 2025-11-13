SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Kelan pääjohtajan ylimielisyys on anteeksiantamatonta

– Pääjohtajan tehtävä on johtaa esimerkillään ja rakentaa yhteisöä, ei hajottaa sitä. Lehtosen lausunto on ylimielinen, kylmä ja täysin sopimaton ihmisistä ja heidän työstään vastuussa olevalle johtajalle. Jos henkilöstöstä ei pidetä kiinni, mistä sitten pidetään, kysyy Laine-Nousimaa.

Ylen haltuunsa saaman henkilöstöbarometrin mukaan vain 23 prosenttia Kelan työntekijöistä kokee johdon päätökset perustelluiksi. Tilanne on kriittinen ja kertoo Kelan johdon epäonnistumisesta.

– Luottamus Kelan johtoon on romahtanut. Työntekijät kokevat, ettei heitä kuulla eikä arvosteta. Ja nyt pääjohtaja vielä vahvistaa kuvaa väittämällä, ettei heidän panoksensa ole tärkeä. Tämä ei ole vain epäammattimaista, tämä on suorastaan halveksuvaa käytöstä omaa henkilöstöä kohtaan, Laine-Nousimaa jyrähtää.

Lehtosen johdolla tehty päätös kiristää etätyölinjauksia on saanut henkilöstön takajaloilleen. Osa työntekijöistä joutuisi matkustamaan satoja kilometrejä toimistolle, vaikka Kela itse on aiemmin lakkauttanut alueellisia toimipisteitä säästösyistä.

– Johtamisessa on kadonnut inhimillisyys. Pääjohtajan viesti on, että ihmisiä voidaan siirrellä ja kuormittaa miten tahansa, koska heidän työhyvinvointinsa ei ole tärkeää. Tämä asenne on valitettavan tuttua myös hallitukselta, jonka työntekijöitä ja pienituloisia kurittava politiikka on vienyt pohjan yhteiskunnalliselta luottamukselta, Laine-Nousimaa toteaa.

Erityisen huolestuttavana kansanedustaja pitää sitä, että Kelan sisällä työntekijöitä on ohjeistettu olemaan kommentoimatta organisaation asioita julkisesti.

– Kun työntekijöitä pyritään hiljentämään ja pääjohtaja piiloutuu Kelan hallituksen selän taakse, ollaan kaukana siitä avoimuudesta ja luottamuksesta, joita julkisen viranomaisen pitäisi edustaa. Näyttää siltä, että Kelan johdossa ei haluta kuulla henkilöstön ääntä, aivan kuten maan hallituskaan ei halua kuulla kansalaisten huolia, Laine-Nousimaa sanoo.

Kansanedustajan mielestä pääjohtajan olisi syytä katsoa peiliin ja miettiä, mitä johtajuus todella tarkoittaa.

– Kelan pääjohtajan luottamus henkilöstön silmissä on käytännössä mennyttä. Nyt ei riitä puolivillainen anteeksipyyntö Kelan omassa intranetissä. Tarvitaan vastuunkantoa. Pääjohtajan on osoitettava, että hän ymmärtää, mitä ihmisarvoinen johtaminen tarkoittaa, painottaa Laine-Nousimaa.

– Kela on suomalaisen sosiaaliturvan kivijalka. Kun sen johdossa oleva henkilö kohtelee omaa henkilöstöään kuin kertakäyttöistä, koko viraston uskottavuus on vaarassa. Suomalaiset ansaitsevat paremman kuvan viranomaisesta, jonka tehtävä on auttaa ihmisten arjen toimeentulossa, kiteyttää Hanna Laine-Nousimaa.