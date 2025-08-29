Lämmin sää ja matalat markkinahinnat laskivat liikevaihtoa

- Vuosi on tähän mennessä, myös alhaisemmat sähkömarkkinahinnat huomioiden, ollut tuloksellisesti vahva verrattuna vuoteen 2024, toteaa toimitusjohtaja Stefan Damlin.

- Joustavat energian tuotanto- ja varastointiratkaisut varmistavat sen, että tuloksentekokyky säilyy myös hyvin vaihtelevassa markkinassa. Joustavuus on yksi osa riskienhallintaamme, ja näkökulma on avainasemassa myös eteenpäin katsoessa.

Vuoden 2025 investoinnit kohdistuvat ennen kaikkea vihreää siirtymää tukeviin ja energiajärjestelmän tasapainoa lisääviin ratkaisuihin. Käynnissä on useampi energiantuotantoa kehittävä hanke. Energiakonsernin investoinnit olivat syyskuun loppuun mennessä 13,8 miljoonaa euroa.

Uudella strategialla varaudutaan energiamurroksen jatkumiseen

Vaasan Sähkö -konserni on juuri saanut strategiatyönsä valmiiksi. Tulevaisuuden näkymissä korostuu energiajärjestelmän kokonaisvaltainen tarkastelu.

- Tulevaisuuden energiajärjestelmässä energia siirtyy paitsi sähkönä ja lämpönä, myös vedyn muodossa. Siksi on yhä tärkeämpää tarkastella asioita järjestelmätasolla, välttää odottamattomia pullonkauloja sekä varmistaa investointien tehokkuus, kommentoi Damlin.

- Tavoitteenamme on myös varmistaa, että verkkoalueemme sähköverkkoon voi jatkossakin liittyä nopeasti ja vaivattomasti – siitäkin huolimatta, että nykyinen valvontamalli asettaa tälle haasteita.

- Suuressa osassa Eurooppaa tilanne on huolestuttava, koska sähköverkkoon ei voi liittää uutta kulutusta riittävän nopeasti. Se tulee hidastamaan vihreää siirtymää, Damlin avaa.

Vaasan Sähkö -konsernin strategiassa varaudutaan myös energia-alan tuleviin sääntelymuutoksiin, kuten esimerkiksi sähkönsiirron tehomaksukäytäntöihin. Asiasta on valmisteilla määräys Energiavirastossa.

- Pyrimme rakentamaan ymmärrystä tulevista muutoksista hyvissä ajoin. Energia-alalla murros tuo mukanansa sen, että tulee isoja muutoksia aika tiheään tahtiin. Tavoitteemme on etupainotteisesti selkeyttää muutoksia asiakkaidemme näkökulmasta ja samalla tuoda esille, millä toimilla asiakkaat saavat parhaiten hyödyn irti muutoksista.

EU siirtyi varttimarkkinaan lokakuun alusta

Koko EU:ssa siirryttiin 1.10. sähkön varttihinnoitteluun, mikä näkyi sähköpörssissä. Marraskuun alusta myös Vaasan Sähkön pörssisähköön osittain tai kokonaan perustuvat tuotteet on hinnoiteltu 15 minuutin jaksoissa.

Damlin korostaa, ettei pörssisähköasiakkaiden tarvitse muutoksesta huolimatta tuijottaa sähkönkulutustaan niin lyhyellä aikavälillä. Jos vertailee ensimmäisen varttikuukauden aikana toteutuneita tuntikeskihintoja ja varttihintoja, on niissä ollut tähän mennessä minimaalinen ero.

- Omakotiasukkaille helpotusta pörssisähköarkeen voi tuoda myös älykotiautomaatio.

- Tällä hetkellä asiakkaat jakautuvat aika tasaisesti eri sähkösopimustyypeille, Damlin toteaa.

- Se kertoo, että tämänhetkinen tuotetarjonta on löytänyt omat kohderyhmänsä hyvin.

Vaasan Sähkö -konserni 1–9/2025 1–9/2024 Liikevaihto M€ 132,9 139,3 Liikevaihdon muutos % -4,6 2,5 Liikevoitto M€ 20,6 28,6 * Liikevoitto % 15,5 20,5 Investoinnit M€ 13,8 28,8 Omavaraisuusaste % 53,6 53,4 Sähkön myynti asiakkaille GWh 1 083 1 080 Sähkön tuotanto GWh 1 275 1 355 Kaukolämmön myynti GWh 432 457 Sähkönsiirto GWh 636 669

*) Vuoden 2024 tulokseen sisältyy myös toisen ja kolmannen kvartaalin aikana tullut vahingonkorvausmaksu, yhteensä 11 miljoonaa euroa. Kyseinen korvauserä liittyi vuonna 2022 tapahtuneeseen laitosrikkoon.