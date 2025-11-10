Finlayson 200 – tehtaasta brändiksi -näyttely päättyy Vapriikissa
Finlaysonin 200-vuotista taivalta juhlistava vuonna 2020 avautunut näyttely Finlayson 200 – tehtaasta brändiksi päättyy 23.11.2025. Näyttely seuraa Tammerkosken rannalle syntyneen tehtaan kehittymistä Pohjoismaiden suurimmaksi teollisuusyritykseksi ja lopulta sen sopeutumista uuteen, savupiipputeollisuuden jälkeiseen aikaan. Esillä on runsaasti esineistöä ja etenkin tekstiilejä Tampereen historiallisten museoiden laajasta Finlayson-kokoelmasta. Näyttelylle voi jättää jäähyväiset 19.–23.11., jolloin tarjolla on teemaopastuksia sekä mielenkiintoisia luentoja.
Finlaysonin tarina
Skotlantilaisen James Finlaysonin vuonna 1820 perustamalla yrityksellä oli valtava vaikutus Tampereen kehitykselle. Sen alku oli kuitenkin vaatimaton. Teollinen vallankumous Tampereella ja samalla koko Suomessa alkoi vasta, kun kolme pietarilaista liikemiestä osti tehtaan 1836 ja uuden uljaan tehdasrakennuksen, Kuusvooninkisen, rakentaminen alkoi. Tehdasalue laajeni vuosikymmenten kuluessa, rakentaminen ja muutostyöt olivat jatkuvia.
Toiminta oli alusta lähtien hyvin kansainvälistä: omistajat verkostoineen edustivat kansainvälistä eliittiä, asiantuntijat tehtaalle pestattiin eri puolilta Eurooppaa, puuvilla rahdattiin Amerikasta ja tuotanto suunnattiin Pietarin markkinoille. Suomalaista oli sentään työväki, joka saapui tehtaalle niin läheltä kuin kauempaakin. Tavara ja ihmiset liikkuivat ja kielien kirjo oli melkoinen.
Finlaysonin tekstiilituotanto oli hyvin laaja-alaista: tehdas valmisti lukuisia laatuja ja valtavia määriä lankoja, vaatetuskankaita ja sisustustekstiilejä. Myös työntekijöitä oli paljon, enimmillään 1900-luvun taitteessa Tampereella yli 3100. Tuotanto Tammerkosken rannalla loppui 1990-luvulle tultaessa ja Tampereella kokonaan 1999. Lopulta, vuonna 2009, loppui tuotanto myös Finlaysonin Forssan tehtaalla. Jäljellä oli brändi, jonka tuotteet suunniteltiin Suomessa ja teetettiin ulkomailla.
Viimeisellä viikolla ohjelmaa
Näyttelyn viimeisellä viikolla Vapriikki tarjoaa kävijöille erikoisopastuksia sekä luentoja.
Ke 19.11. klo 15 Teemaopastus: Finlaysonin naiset
Tampere on tunnettu naisten kaupunkina, erityisesti lukuisten tekstiilitehtaiden ansiosta. Finlaysonin puuvillatehdas Tammerkosken rannalla oli Pohjoismaiden suurin, ja merkittävä työnantaja monelle naiselle. Teemakierroksella tutustutaan paitsi tehtaalla työssä käyneisiin naisiin, mutta myös Margaret Finlaysoniin, Constance von Nottbeckiin sekä mamselli Hydéniin, Finlaysonin tehtaankoulun johtajaan. Kesto noin 30 min.
To 20.11. klo 15 Teemaopastus: Tampereen tehdaslapset
James Finlayson toi lasten tehdastyön Suomeen 1820-luvulla. Millaista lasten elämä Finlaysonin tehtaalla oli, ja kuinka lasten tehdastyö muuttui 1900-luvulle tullessa? Teemakierroksella tutustutaan Kuusvooninkisen upeaan pienoismalliin ja lasten työnteon muutokseen Tampereella. Kesto noin 30 min.
Su 23.11. klo 11 Teemaopastus: Finlaysonin fiinit kuosit
Opastuksella tutustutaan erityisesti ”Finskun” tunnetuimpiin tuotteisiin Tampereen museoiden valtavasta Finlayson-kokoelmasta! Tampereella 170 vuotta toimineen Finlaysonin puuvillatehtaan tekstiilituotanto oli hyvin laaja-alaista: tehdas valmisti lukuisia laatuja ja valtavia määriä lankoja, vaatetuskankaita ja sisustustekstiilejä, joista monet ovat suomalaisille tuttuja ja rakkaita. Kesto noin 30 min.
Su 23.11. klo 12 Luento: Jussi Koivuniemi – Finlaysonin perintö
Dosentti Jussi Koivuniemen luennolla käsitellään Finlaysonin puuvillatehtaan merkitystä Tampereelle ja mitä Finlaysonin 200 vuoden historiasta on kaupungissa 2020-luvulla jäljellä. Kesto noin 45 min. Vapaa pääsy. Vapriikin auditorio, 1. krs.
Su 23.11. klo 13 Luento: Jukka Kurttila – Teollisuusyrityksestä design-taloksi
Finlaysonin liiketoimintajohtaja Jukka Kurttila kertoo Finlaysonin muutoksesta teollisuusyrityksestä moderniksi design-taloksi. Kesto noin 45 min. Vapaa pääsy. Vapriikin auditorio, 1. krs.
Su 23.11. klo 14 Yleisöopastus: Finlayson 200
Yhteyshenkilöt
Intendentti, Mari Lind, puh. 040 801 6547
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
