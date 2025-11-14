Defence Builder ja 17Tech Oy yhdistävät voimansa puolustusinnovaatioiden vauhdittamiseksi Suomessa ja Ukrainassa

Tiedonvaihto Ukrainan ja Suomen välillä mahdollistaa Ukrainan sodan ajan kekseliäisyyden ja käytännön kokemuksen yhdistämisen Suomen syvään teknologia- ja resilienssiosaamiseen. Kiihdyttämöyhteistyön avulla tämä tiedonvaihto voidaan muuttaa nopeammin innovaatioiksi ja vahvemmaksi puolustukseksi. Molempien ohjelmien startupit saavat käyttöönsä yhteisen verkoston resursseja, asiantuntemusta ja validointikanavia, jotka ulottuvat todellisista taistelukenttäolosuhteista NATO-yhteensopiviin puolustusvoimiin.

Defence Builder & 17Tech. Kuvat: Andrii Andrii Prots.

Sotainnovaatioiden ja teknologisen huippuosaaminen yhdistäminen

17Tech tuo mukanaan laajan kokemuksen yhteistyöstä eri maiden puolustusvoimien kanssa, kansainvälisestä liiketoiminnasta ja teknologian kehityksestä sekä kiihdyttämötoiminnan johtamisesta 12 maassa. Yhtiö tarjoaa startupeille myös pääsyn kansainvälisten puolustusalan yhtiöiden ja sijoittajien verkostoihin.

Defence Builder tarjoaa huippuluokan asiantuntemusta ja ajankohtaista palautetta taistelukentältä, mahdollistaen teknologioiden reaaliaikaisen testauksen Ukrainassa. Defence Builder on kiihdyttänyt 15 startupia kahden ohjelmansa aikana, joista kuusi on testannut tai jo ottanut käyttöön ratkaisunsa taistelukentällä. Yhteensä ne ovat saaneet lähes 4 miljoonan euron suuruiset alustavat sitoumukset, ja yhdeksän on verifioitu Ukrainan asevoimien ja puolustusministeriön kanssa. Tämä osoittaa Defence Builderin kyvyn muuttaa taistelukenttäkeskeiset teknologiat skaalautuviksi ratkaisuiksi.

”Defence Builderin ja 17Techin välinen kumppanuus on merkittävä askel puolustusinnovaatioiden ekosysteemissä. Yhdistämällä Ukrainan modernin sodan kokemukset ja Suomen maailmanluokan teknologiaosaamisen luomme ainutlaatuisen puolustusteknologian kiihdyttämön – jotakin, mitä ei ole aiemmin nähty,” sanoo Sami Luukkonen, 17Techin hallituksen puheenjohtaja.

”Ukraina kehittää huomisen puolustusteknologioita ja jakaa rintamalta hankittua tietoa. Suomi ymmärtää, että modernit sodat voitetaan ylivoimaisella suorituskyvyllä, joka toimitetaan nopeasti. Yhteistyömme 17Techin kanssa tähtää siihen, että tämä yhteinen tieto muutetaan edistyneiksi innovaatioiksi ja kestäviksi, nopeiksi yhteiseksi puolustukseksi – Ukrainalle ja Euroopalle,” toteaa Line Rindvig, Defence Builderin toimitusjohtaja, korostaen yhteistyön strategista merkitystä.

“Tämä on todella merkittävä virstanpylväs Ukrainan, Suomen ja Euroopan puolustusteknologialle. Yhdessä avaamme synergioita ja yhteistyömahdollisuuksia, joita puolustuskiihdyttämöiden kentässä ei ole aiemmin ollut.”, lisää 17Techin co-founder Antti Kosunen.

Yhteistyön laajuus

17Techin ja Defence Builderin yhteistyö tarjoaa startup-yrityksille pääsyn molempien resursseihin, verkostoihin, osaamiseen ja operatiivisiin näkemyksiin.