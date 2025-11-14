Defence Builder ja 17Tech Oy yhdistävät voimansa puolustusinnovaatioiden vauhdittamiseksi Suomessa ja Ukrainassa
Kiova, marraskuu 2025. Ukrainalainen puolustusalan startup-kiihdyttämö Defence Builder ja suomalainen puolustusteknologian kiihdyttämö ja pääomasijoitusyhtiö 17Tech Oy julkistavat strategisen kumppanuuden, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen ja Ukrainan puolustusteknologian ekosysteemejä.
Tiedonvaihto Ukrainan ja Suomen välillä mahdollistaa Ukrainan sodan ajan kekseliäisyyden ja käytännön kokemuksen yhdistämisen Suomen syvään teknologia- ja resilienssiosaamiseen. Kiihdyttämöyhteistyön avulla tämä tiedonvaihto voidaan muuttaa nopeammin innovaatioiksi ja vahvemmaksi puolustukseksi. Molempien ohjelmien startupit saavat käyttöönsä yhteisen verkoston resursseja, asiantuntemusta ja validointikanavia, jotka ulottuvat todellisista taistelukenttäolosuhteista NATO-yhteensopiviin puolustusvoimiin.
Sotainnovaatioiden ja teknologisen huippuosaaminen yhdistäminen
17Tech tuo mukanaan laajan kokemuksen yhteistyöstä eri maiden puolustusvoimien kanssa, kansainvälisestä liiketoiminnasta ja teknologian kehityksestä sekä kiihdyttämötoiminnan johtamisesta 12 maassa. Yhtiö tarjoaa startupeille myös pääsyn kansainvälisten puolustusalan yhtiöiden ja sijoittajien verkostoihin.
Defence Builder tarjoaa huippuluokan asiantuntemusta ja ajankohtaista palautetta taistelukentältä, mahdollistaen teknologioiden reaaliaikaisen testauksen Ukrainassa. Defence Builder on kiihdyttänyt 15 startupia kahden ohjelmansa aikana, joista kuusi on testannut tai jo ottanut käyttöön ratkaisunsa taistelukentällä. Yhteensä ne ovat saaneet lähes 4 miljoonan euron suuruiset alustavat sitoumukset, ja yhdeksän on verifioitu Ukrainan asevoimien ja puolustusministeriön kanssa. Tämä osoittaa Defence Builderin kyvyn muuttaa taistelukenttäkeskeiset teknologiat skaalautuviksi ratkaisuiksi.
”Defence Builderin ja 17Techin välinen kumppanuus on merkittävä askel puolustusinnovaatioiden ekosysteemissä. Yhdistämällä Ukrainan modernin sodan kokemukset ja Suomen maailmanluokan teknologiaosaamisen luomme ainutlaatuisen puolustusteknologian kiihdyttämön – jotakin, mitä ei ole aiemmin nähty,” sanoo Sami Luukkonen, 17Techin hallituksen puheenjohtaja.
”Ukraina kehittää huomisen puolustusteknologioita ja jakaa rintamalta hankittua tietoa. Suomi ymmärtää, että modernit sodat voitetaan ylivoimaisella suorituskyvyllä, joka toimitetaan nopeasti. Yhteistyömme 17Techin kanssa tähtää siihen, että tämä yhteinen tieto muutetaan edistyneiksi innovaatioiksi ja kestäviksi, nopeiksi yhteiseksi puolustukseksi – Ukrainalle ja Euroopalle,” toteaa Line Rindvig, Defence Builderin toimitusjohtaja, korostaen yhteistyön strategista merkitystä.
“Tämä on todella merkittävä virstanpylväs Ukrainan, Suomen ja Euroopan puolustusteknologialle. Yhdessä avaamme synergioita ja yhteistyömahdollisuuksia, joita puolustuskiihdyttämöiden kentässä ei ole aiemmin ollut.”, lisää 17Techin co-founder Antti Kosunen.
Yhteistyön laajuus
17Techin ja Defence Builderin yhteistyö tarjoaa startup-yrityksille pääsyn molempien resursseihin, verkostoihin, osaamiseen ja operatiivisiin näkemyksiin.
- Yhteiset tapahtumat: Molemmat kiihdyttämöt voivat järjestää tapahtumia, joihin kaikkien ohjelmien startupit voivat osallistua etänä ja/tai paikan päällä.
- Sijoittajaverkosto: Osapuolet esittelevät startupit omille sijoittajilleen ja muille sidosryhmille, kuten paikallisille puolustusvoimille, NATO:lle ja/tai arvioiduille instituutioille.
- Loppukäyttäjien tarpeiden validointi: Defence Builder auttaa startupeja ymmärtämään ja vahvistamaan puolustuksen loppukäyttäjien todellisia operatiivisia tarpeita varmistaen, että innovaatiot vastaavat todellisiin taistelukentän haasteisiin. 17Tech puolestaan auttaa startup-yrityksiä ymmärtämään ja validioimaan Suomen puolustusvoimien ja NATO-joukkojen nykyisiä tarpeita.
- Kenttätestaus: Defence Builder mahdollistaa valikoitujen teknologioiden rajatun kenttätestauksen ja operatiivisen arvioinnin todellisissa taistelukenttäolosuhteissa, auttaen molempien maiden startupeja kehittämään ja todentamaan ratkaisujaan.
- Tiedonvaihto: Osapuolet jakavat kokemuksiaan omista ekosysteemeistään parantaakseen kiihdyttämömallia ja startupien tukimekanismeja.
7Tech Oy:
Sami Luukkonen, sami@17tech.fi, +358 400 464 669
Antti Kosunen, antti@17tech.fi, +358 400 850 200
https://17tech.fi/
Defence Builder:
https://defencebuilder.com
Tietoa 17Tech Oy:stä
17Tech Oy on suomalainen puolustusteknologian kiihdyttämö ja pääomasijoitusyhtiö, joka on perustettu vuonna 2025. 17Tech järjestää ohjelmia, joiden avulla alku- ja kasvuvaiheen startupit voivat kasvaa nopeasti tarjoamalla rahoitusta, mentorointia, työtiloja ja yhteyksiä sijoittajiin, tuleviin käyttäjiin ja puolustusteollisuuden verkostoihin. 17Tech tekee yhteistyötä NATO:n sekä ukrainalaisten kiihdyttämöiden, sijoittajien ja rintamatoimijoiden kanssa varmistaakseen ratkaisujen relevanssin ja mahdollisuuden testaukseen.
Tietoa Defence Builderista
Defence Builder on kiihdyttämö, jonka perustivat vuonna 2024 Sigma Software Labs, Kyiv School of Economics (KSE) ja Buntar Aerospace. Keväästä 2024 lähtien Defence Builder on auttanut ukrainalaisia puolustusteknologian startupeja skaalaamaan ratkaisujaan yhdistämällä ne suoraan sotilaalliseen palautteeseen, rahoitukseen ja kumppaneihin, joita ne tarvitsevat saadakseen teknologiansa nopeasti rintamalle.
