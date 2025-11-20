”Paranemista ei aina voi luvata. Usein jo huolten kuunteleminen helpottaa oloa” – potilaiden luottolääkäri Päivi Vuolo-Merilä palkittiin Konrad ReijoWaaran palkinnolla
Päivi Vuolo-Merilä on synnytysten ja naistentautien sekä gynekologisen onkologian erikoislääkäri, joka on ollut mukana juurruttamassa palliatiivista hoitoa osaksi terveydenhuoltoa. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa.
”Päivi Vuolo-Merilä saa Konrad ReijoWaaran palkinnon tunnustuksena innovatiivisesta ja potilaslähtöisestä työstään gynekologisten syöpähoitojen ja hoitopolkujen kehittäjänä,” kertoo Duodecimin hallituksen puheenjohtaja Markus Perola.
Vuolo-Merilä (s. 1959) on tehnyt pitkän kliinisen työuran käytännön lääkärinä Oulun yliopistollisessa sairaalassa, josta hän eläköityi keväällä 2024.
Kun Vuolo-Merilä aloitti lääkärinä lähes 40 vuotta sitten, syöpähoidot keskittyivät potilaan parantamiseen, eikä palliatiivisesta hoidosta juuri puhuttu. Potilas siirtyi perusterveydenhuoltoon ilman tarkempia ohjeita.
”Kaikki tähtäsi potilaan parantumiseen. Jos niin ei käynyt, jatkohoito ikään kuin jäi huomiotta.”
Vuolo-Merilä on merkittävästi vaikuttanut palliatiivisen hoidon kehittämiseen, erityisesti gynekologisen onkologian alalla.
”Olen saanut olla mukana luomassa hoitoketjuja ja ohjeistuksia. Pyrimme alueellamme selkeisiin, ’keittokirjamaisiin’ ohjeisiin. Kun aktiivinen syöpähoito loppuu ja palliatiivinen hoito alkaa, varmistetaan, että jatkohoitopaikka ja -ohjeet ovat selvät.”
”Perehdy, kuuntele ja luo turvallinen vastaanottotilanne”
Palkintoperusteluissa Päivi Vuolo-Merilää kuvaillaan inhimilliseksi kliinikoksi ja potilaiden luottolääkäriksi, joka osaa kohdata syöpäpotilaan ja tämän omaiset arvostavasti ja empaattisesti.
”Syöpädiagnoosi on pelottava. Paranemista ei aina voi luvata, mutta potilaalle voi kertoa, mitä tilanteessa voidaan tehdä – usein jo se helpottaa oloa. Koen onnistuneeni, kun potilas vaikeasta tilanteestaan huolimatta lähtee vastaanotoltani luottavaisena. Silloin työstäni, kokemuksestani ja opeistani on ollut hyötyä.”
Potilastyön lisäksi Vuolo-Merilä on osallistunut aktiivisesti lääketieteellisten järjestelmien kehitysprojekteihin, joiden tavoitteena on ollut vähentää päällekkäistä työtä ja lisätä potilasturvallisuutta.
Hän on ollut toteuttamassa Pohjois-Suomen yhteistyöalueen sähköistä sytostaattikorttia, joka yhtenäistää muun muassa gynekologisten syöpäpotilaiden lääkehoidon. Kortti vähentää annosteluun liittyviä virheitä ja helpottaa hoidon toteuttamista.
”Korttipohjassa sytostaattiannos on valmiiksi määriteltynä ja oikea annos tulee automaattisesti. Pohjaan voi myös laittaa muita kriittisiä, hoitoon tai lääkkeeseen liittyviä tietoja, eikä kaikkea tarvitse muistaa ulkoa. Nämä ominaisuudet helpottavat lääkettä määräävän lääkärin työtä.”
Pitkän uransa aikana Vuolo-Merilä on kouluttanut lukuisia lääkäreitä synnytysten ja naistentautien osaajiksi sekä gynekologisen onkologian asiantuntijoiksi. Minkä yhden asian hän toivoo kollegoidensa muistavan?
”Perehdy riittävästi potilaan tilanteeseen, kuuntele ja luo turvallinen vastaanottotilanne, jossa potilas uskaltaa kertoa huolensa. Työyhteisössä korostan tasa-arvoista ja kohteliasta kommunikaatiota eri henkilöstötyöryhmien välillä. Parhaat tulokset saavutetaan yhteistyöllä.”
Päivi Vuolo-Merilä
- Asuu Oulussa.
- Valmistui lääkäriksi vuonna 1986 ja erikoislääkäriksi 1993.
- On osallistunut aktiivisesti Palliatiivisen lääketieteen yhdistyksen, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja FINGOG-verkoston toimintaan ja edistänyt gynekologisten syöpien tutkimusta ja hoitokäytäntöjen kehittämistä.
Arvostettu Konrad ReijoWaaran palkinto myönnettiin Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 144. vuosipäivän symposiumissa Helsingissä 21.11.2025.
Palkinto myönnetään ensisijaisesti ahkeralle ja taitavalle käytännön lääketieteessä toimivalle lääkärille. Palkinto on arvoltaan 20 000 euroa.
