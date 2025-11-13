WSOY julkaisee Virpi Vainion uuden Metsäruusu-kirjasarjan

”Olen jo pitkään haaveillut kirjoittavani Kemijokieeppoksen, jossa pääsisin tutkimaan vanhaa Lappia. Metsäruusu-romaanisarjan kaksi ensimmäistä osaa seurailee kaunokirjallisin vapauksin kahden todellisen Lapissa asuneen historiallisen henkilön, Hugo Richard Sandbergin (1849–1930) sekä Lappia laajasti valokuvanneen ammattivalokuvaaja Hildur Larssonin (1882–1952) elämänvaiheita. Vaikka romaanisarja on tarina Lapin teollistumisesta ja sen metsäkapitalismin vaikutuksista, on se Hildurin osalta myös taiteilijaromaani", kuvailee Vainio uutta kirjasarjaansa.

Virpi Vainio on ihastuttanut historiallisilla Petsamoon sijoittuvilla teoksillaan. Petsamo-sarjan romaanit on julkaistu aikaisemmin vain ääni- ja e-kirjoina Storytelissä, jossa sarjan avausjulkaisu nousi Suomen viidenneksi kuunnelluimmaksi kirjaksi kesällä 2024. WSOY julkaisee nämä hyvin menestyneet teokset painettuina kirjoina vuoden 2026 aikana. Sarjan ensimmäinen osa Petsamon enkeli ilmestyy 3. maaliskuuta.

WSOY:n kustantaja Mirjam Ilvas iloitsee yhteistyöstä Vainion kanssa: “Virpi on odotettu ja tervetullut vahva tekijä WSOY:n julkaisuohjelmaan. Pohjoisimman Suomen historian eri vaiheista ja todellisista henkilöistä inspiroituneet teokset paitsi sivistävät myös vievät aivan vastustamattomalla tavalla mukanaan. Uskomme vahvasti myös painetun kirjan tulevaisuuteen, joten on hienoa, että voimme palvella lukijoita tuomalla markkinoille Petsamo-sarjan kansien välissä.”

Virpi Vainio on rovaniemeläinen kirjailija ja kulttuurihistorian väitöstutkija. Hänen kirjansa käsittelevät pohjoisen alueen historiaa ja ihmiskohtaloita, ja ne pohjautuvat tarkkaan tutkimukseen. Vainio on saanut Metsäruusu-romaanisarjalle nelivuotisen rahoituksen Koneen Säätiön Metsän puolella -aloitteesta.