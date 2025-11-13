WSOY julkaisee Virpi Vainion uuden Metsäruusu-kirjasarjan
Virpi Vainion neliosainen Metsäruusu-romaanisarja seuraa ruotsinkielisen metsäporvariston nousua 1800-luvun lopun Lapissa. WSOY julkaisee neliosaisen kirjasarjan avausosan Karhunkierros keväällä 2027.
”Olen jo pitkään haaveillut kirjoittavani Kemijokieeppoksen, jossa pääsisin tutkimaan vanhaa Lappia. Metsäruusu-romaanisarjan kaksi ensimmäistä osaa seurailee kaunokirjallisin vapauksin kahden todellisen Lapissa asuneen historiallisen henkilön, Hugo Richard Sandbergin (1849–1930) sekä Lappia laajasti valokuvanneen ammattivalokuvaaja Hildur Larssonin (1882–1952) elämänvaiheita. Vaikka romaanisarja on tarina Lapin teollistumisesta ja sen metsäkapitalismin vaikutuksista, on se Hildurin osalta myös taiteilijaromaani", kuvailee Vainio uutta kirjasarjaansa.
Virpi Vainio on ihastuttanut historiallisilla Petsamoon sijoittuvilla teoksillaan. Petsamo-sarjan romaanit on julkaistu aikaisemmin vain ääni- ja e-kirjoina Storytelissä, jossa sarjan avausjulkaisu nousi Suomen viidenneksi kuunnelluimmaksi kirjaksi kesällä 2024. WSOY julkaisee nämä hyvin menestyneet teokset painettuina kirjoina vuoden 2026 aikana. Sarjan ensimmäinen osa Petsamon enkeli ilmestyy 3. maaliskuuta.
WSOY:n kustantaja Mirjam Ilvas iloitsee yhteistyöstä Vainion kanssa: “Virpi on odotettu ja tervetullut vahva tekijä WSOY:n julkaisuohjelmaan. Pohjoisimman Suomen historian eri vaiheista ja todellisista henkilöistä inspiroituneet teokset paitsi sivistävät myös vievät aivan vastustamattomalla tavalla mukanaan. Uskomme vahvasti myös painetun kirjan tulevaisuuteen, joten on hienoa, että voimme palvella lukijoita tuomalla markkinoille Petsamo-sarjan kansien välissä.”
Virpi Vainio on rovaniemeläinen kirjailija ja kulttuurihistorian väitöstutkija. Hänen kirjansa käsittelevät pohjoisen alueen historiaa ja ihmiskohtaloita, ja ne pohjautuvat tarkkaan tutkimukseen. Vainio on saanut Metsäruusu-romaanisarjalle nelivuotisen rahoituksen Koneen Säätiön Metsän puolella -aloitteesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nanna DrummondTiedottajaPuh:0503071822nanna.drummond@wsoy.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta WSOY
Tiedote: WSOY:n kevään 2026 kirjat on julkistettu13.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
WSOY:n kevään katalogi on kokonaisuudessaan katsottavissa täällä: https://issuu.com/kirja/docs/wsoy_kevat_2026
Hanna Weseliuksen Pronominit on kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokas 20256.11.2025 11:45:00 EET | Tiedote
Hanna Weseliuksen Pronominit on kirjallisen taiturin upea teos aivan tavallisesta viimeisestä matkasta, maailmanlopusta ja huolenpidosta.
Heidi Nummen Petovala-romaani on lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokas 20255.11.2025 11:35:00 EET | Tiedote
Heidi Nummen esikoisromaani on ajankohtainen ja mukaansatempaava romaani tytöstä ja ilveksestä sekä luonnonsuojelijoiden kohtaamasta vastustuksesta.
JHT – Missio vai mielenrauha -kirjaa on myyty 50 000 kappaletta kolmessa viikossa25.9.2025 10:45:00 EEST | Tiedote
Ilmiöksi nopeasti muodostunut Oskari Saaren ja Jare Tiihosen JHT – Missio vai mielenrauha -teos on onnistunut kolmessa viikossa rikkomaan 50 000 myydyn kappaleen rajan. Se on suomalaiselle tietokirjalle poikkeuksellinen saavutus.
Ilkka Remeksen uutuustrillerissä Venäjä ajaa Suomen välikappaleeksi valtablokkien yhteenottoon18.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Ilkka Remeksen tänään ilmestyvässä Punarutto-trillerissä Kreml löytää lännen vastaisen taistelun välineeksi salaisuuden, joka romahdutti itäblokin vajaat 40 vuotta sitten.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme