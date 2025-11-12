Herttoniemen metroaseman kunnostustyöt valmistumassa – lippuhallin liukuportaat otetaan käyttöön maanantaina 17.11.
Kaupunkiliikenne Oy on kunnostanut Herttoniemen metroaseman sisä- ja ulkotiloja tämän vuoden aikana. Työt ovat valmistumassa, ja Länsi-Herttoniemen puolella lippuhallissa suljettuna olleet liukuportaat otetaan käyttöön maanantaina 17.11. Tämän jälkeen kaikki reitit metroaseman laituritasolle ovat normaalisti käytössä. Työt laituritasolla ja piha-alueella jatkuvat vielä loppuvuoden ajan.
Herttoniemen metroaseman lippuhallissa uusittiin kunnostustöiden yhteydessä molemmat liukuportaat. Lippuhallin itäisen puolen liukuportaat otettiin jo lokakuussa käyttöön. Kun lippuhallin läntisen puolen liukuportaat avataan, metroasemalla on jälleen käytössä kaikki reitit laituritasolle.
Metroaseman molemmat hissit on uusittu tämän vuoden aikana, ja ne ovat normaalisti käytössä.
Viimeistelytöitä loppuvuonna ja ensi keväänä
Metroaseman laituritasolla tehdään vielä loppuvuoden aikana valaisimien asennuksia. Asennusten aikana osa laituritasosta on rajattu aidoilla, mutta työt eivät estä liikkumista laituritasolla.
Metroaseman piha-alueella työt jatkuvat vielä loppuvuoden ajan. Piha-alueelle asennetaan uusi kiveys, ja ulkoalueen ja bussipysäkkien valaistusta parannetaan. Polkupyöräpaikkoja lisätään loppuvuoden aikana ja keväällä aseman ulkoalueelle tuodaan ruukkuistutuksia. Ruukkuistutukset korvaavat aiemmat betoniset istutusaltaat, jotka on purettu pois.
Lähiluonnosta ideoita sisäilmeeseen
Kunnostustöillä Kaupunkiliikenne on parantanut aseman turvallisuutta ja varmistanut teknisten järjestelmien luotettavan toiminnan.
”Teknisen kunnon parantamisen lisäksi otimme suunnittelussa huomioon, että kunnostustyöt lisäävät myös aseman viihtyisyyttä ja asiakaskokemusta”, sanoo Kaupunkiliikenteen hankekehityspäällikkö Kirsi Borg.
Aseman sisätiloja on kunnostettu ja viihtyisyyttä parannettu eri tavoin. Lippuhallien pintoja on huollettu ja uusittu, julkisivulasit vaihdettu ja valaistusta parannettu. WC-tilat on uusittu, ja lippuhalliin lisätään istumapaikkoja. R-kioskin tiloja on laajennettu.
Herttoniemen lähimetsät ovat toimineet inspiraation lähteenä aseman sisätilojen ilmeen suunnittelussa ja toteutuksessa.
”Sisäilmeen värimaailmassa on käytetty muun muassa männyn, kaarnan, naavan, mustikan ja metsäsienen sävyjä. Lippuhallin uudet riippuvalaisimet on ryhmitelty muistuttamaan havupuiden oksistoa. Valaisimet johdattavat kulkua ulko-ovilta laituritasolle”, kertoo Borg.
Metroaseman ulkotiloissa toteutettiin kesällä yhdessä Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin kanssa kokeiluja osana Euroopan unionin rahoittamaa PilotGreen-hanketta. PilotGreenissä kehitetään uusia ja innovatiivisia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja kaupunkeihin. Kokeilussa K-Supermarket Hertan päädyssä sijaitsevan C-sisäänkäynnin katolle rakennettiin älykäs pölyttäjäpuutarha, julkisivuun viherseinä ja bussilaitureiden luokse bussikatos, joka on valmistettu purkurakennuksista talteen otetusta liimapuusta. Bussikatos jää matkustajien käyttöön myös tulevaisuudessa.
Metrolaitureille on asennettu näkövammaisille tarkoitettuja taktiileja, joiden tarkoitus on parantaa erityisryhmien turvallista kulkemista metroasemalla. Kyseessä on koko metroverkostoa koskeva pilotointihanke, jossa eri käyttäjäryhmien kokemusten perusteella valitaan toimivin ratkaisu.
Suunnittelussa otettiin huomioon matkustajien toiveet
Herttoniemen metroasema on otettu käyttöön vuonna 1982. Se on metro-, bussi- ja pyöräliikenteen solmukohta.
Metroaseman kunnostustyön suunnittelun tukena käytettiin matkustajille vuonna 2024 tehdyn kyselyn tuloksia. Kyselyyn vastanneet toivoivat parannusta muun muassa aseman sisä- ja ulkotilojen yleisilmeeseen, siisteyteen ja viihtyisyyteen sekä aseman yleiseen toiminnallisuuteen, muun muassa odottamisolosuhteisiin lippuhallissa ja bussipysäkeillä.
Yhteyshenkilöt
Kirsi BorgKaupunkiliikenne Oy, hankekehityspäällikköPuh:040 8669548kirsi.borg@kaupunkiliikenne.fi
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Käpylän raitiotie täyttää 100 vuotta – juhlat 16.11.12.11.2025 11:15:00 EET | Tiedote
Käpylän 100-vuotiasta raitiotietä juhlitaan sunnuntaina 16.11. klo 11–16. Ohjelmassa on muun muassa raitiovaunuajeluita vanhalla reitillä Käpylä–Vallila, musiikkia ja historiaa sekä lapsille raitiovaunu-kasvomaalauksia. Koko ohjelma on katsottavissa Kaupunkiliikenne Oy:n verkkosivuilla.
Metron järjestelmiä ja metrojunia uusitaan - Liikenteenohjausjärjestelmä muuttuu lähivuosina4.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Pääkaupunkiseudun metron vanhoja järjestelmiä uusitaan vaiheittain tulevien vuosien aikana. Muutokset tehdään osana Metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantamishanketta (METKA), jonka tavoitteena on parantaa metron turvallisuutta ja luotettavuutta. METKA-hankkeen käsittely päätöksenteossa etenee ja ehdolliset hankintapäätöksetdesta junankulunvalvontajärjestelmästä sekä radioverkosta on tehty.
Raitiovaunujen hankintapäätös etenee markkinaoikeuteen – hylkäämisen perusteina kymmenen pakollista vaatimusta20.10.2025 17:00:05 EEST | Tiedote
Markkinaoikeudelta 20.10. saadun tiedon mukaan pääkaupunkiseudun uusia raitiovaunuja koskevasta hankintapäätöksestä on valitettu. Hankintapäätöksen mukaisesti Skoda Transtechin tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnön pakollisista vaatimuksista kymmentä, vaunujen tekniseen ominaisuuteen liittyvää vaatimusta. Valituksi tullut Stadlerin tarjous oli siis kahdesta saadusta tarjouksesta ainoa, joka täytti kaikki tarjouspyynnön vaatimukset.
Pääkaupunkiseudun raitioliikenne laajenee - Helsingin ja Vantaan uudet raitiovaunut toimittaa Stadler6.10.2025 16:13:10 EEST | Tiedote
Pääkaupunkiseudun uusien raitiovaunujen toimittajaksi on valittu Stadler. Kaupunkiliikenne Oy:n hallitus päätti asiasta 6.10.2025 kokouksessaan. Hankinta on merkittävä koko pääkaupunkiseudulle.
Itäkeskuksen metroaseman kunnostus alkaa6.10.2025 09:22:01 EEST | Tiedote
Itäkeskuksen metroaseman kunnostuksella varmistetaan aseman turvallisuus ja toimintavarmuus, sekä parannetaan viihtyvyyttä. Työt aloitetaan kattotöillä lokakuun alussa 2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme