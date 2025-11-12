Herttoniemen metroaseman kunnostustyöt valmistumassa – lippuhallin liukuportaat otetaan käyttöön maanantaina 17.11.

Herttoniemen metroaseman lippuhallissa uusittiin kunnostustöiden yhteydessä molemmat liukuportaat. Lippuhallin itäisen puolen liukuportaat otettiin jo lokakuussa käyttöön. Kun lippuhallin läntisen puolen liukuportaat avataan, metroasemalla on jälleen käytössä kaikki reitit laituritasolle.

Metroaseman molemmat hissit on uusittu tämän vuoden aikana, ja ne ovat normaalisti käytössä.

Viimeistelytöitä loppuvuonna ja ensi keväänä

Metroaseman laituritasolla tehdään vielä loppuvuoden aikana valaisimien asennuksia. Asennusten aikana osa laituritasosta on rajattu aidoilla, mutta työt eivät estä liikkumista laituritasolla.

Metroaseman piha-alueella työt jatkuvat vielä loppuvuoden ajan. Piha-alueelle asennetaan uusi kiveys, ja ulkoalueen ja bussipysäkkien valaistusta parannetaan. Polkupyöräpaikkoja lisätään loppuvuoden aikana ja keväällä aseman ulkoalueelle tuodaan ruukkuistutuksia. Ruukkuistutukset korvaavat aiemmat betoniset istutusaltaat, jotka on purettu pois.

Lähiluonnosta ideoita sisäilmeeseen

Kunnostustöillä Kaupunkiliikenne on parantanut aseman turvallisuutta ja varmistanut teknisten järjestelmien luotettavan toiminnan.

”Teknisen kunnon parantamisen lisäksi otimme suunnittelussa huomioon, että kunnostustyöt lisäävät myös aseman viihtyisyyttä ja asiakaskokemusta”, sanoo Kaupunkiliikenteen hankekehityspäällikkö Kirsi Borg.

Aseman sisätiloja on kunnostettu ja viihtyisyyttä parannettu eri tavoin. Lippuhallien pintoja on huollettu ja uusittu, julkisivulasit vaihdettu ja valaistusta parannettu. WC-tilat on uusittu, ja lippuhalliin lisätään istumapaikkoja. R-kioskin tiloja on laajennettu.

Herttoniemen lähimetsät ovat toimineet inspiraation lähteenä aseman sisätilojen ilmeen suunnittelussa ja toteutuksessa.

”Sisäilmeen värimaailmassa on käytetty muun muassa männyn, kaarnan, naavan, mustikan ja metsäsienen sävyjä. Lippuhallin uudet riippuvalaisimet on ryhmitelty muistuttamaan havupuiden oksistoa. Valaisimet johdattavat kulkua ulko-ovilta laituritasolle”, kertoo Borg.

Metroaseman ulkotiloissa toteutettiin kesällä yhdessä Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin kanssa kokeiluja osana Euroopan unionin rahoittamaa PilotGreen-hanketta. PilotGreenissä kehitetään uusia ja innovatiivisia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja kaupunkeihin. Kokeilussa K-Supermarket Hertan päädyssä sijaitsevan C-sisäänkäynnin katolle rakennettiin älykäs pölyttäjäpuutarha, julkisivuun viherseinä ja bussilaitureiden luokse bussikatos, joka on valmistettu purkurakennuksista talteen otetusta liimapuusta. Bussikatos jää matkustajien käyttöön myös tulevaisuudessa.

Metrolaitureille on asennettu näkövammaisille tarkoitettuja taktiileja, joiden tarkoitus on parantaa erityisryhmien turvallista kulkemista metroasemalla. Kyseessä on koko metroverkostoa koskeva pilotointihanke, jossa eri käyttäjäryhmien kokemusten perusteella valitaan toimivin ratkaisu.

Suunnittelussa otettiin huomioon matkustajien toiveet

Herttoniemen metroasema on otettu käyttöön vuonna 1982. Se on metro-, bussi- ja pyöräliikenteen solmukohta.

Metroaseman kunnostustyön suunnittelun tukena käytettiin matkustajille vuonna 2024 tehdyn kyselyn tuloksia. Kyselyyn vastanneet toivoivat parannusta muun muassa aseman sisä- ja ulkotilojen yleisilmeeseen, siisteyteen ja viihtyisyyteen sekä aseman yleiseen toiminnallisuuteen, muun muassa odottamisolosuhteisiin lippuhallissa ja bussipysäkeillä.