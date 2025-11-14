Uudet asiakas- ja potilastietojärjestelmät sekä laskutusjärjestelmä käyttöön Pohteella
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella otetaan vaiheittain käyttöön uudet, koko hyvinvointialueen yhteiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät sekä laskutusjärjestelmä. Tavoitteena on yhdistää asiakas- ja potilastietojen hallinta, kirjaamisen käytännöt ja laskutusprosessi entistä sujuvammaksi.
Uusien järjestelmien käyttöönoton yhteydessä laskulomakkeen ulkoasu ja laskulla ilmoitettavat tuotenimet voivat osalla alueista ja palveluista muuttua. Samalla Pohteella yhdenmukaistetaan laskutuksen asiakaspalvelua ja otetaan käyttöön uusia asiakaspalvelunumeroita. Tämä voi näkyä asiakkaille laskuttajan yhteystietojen muuttumisena.
Asiakkaan saamalla laskulla ilmoitetaan aina laskutettavan palvelun laskutuksen yhteystieto sekä maksuaikajärjestelyjen yhteystieto. Uudet palvelunumerot lisätään myös Pohteen nettisivuille.
Yhteisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotto parantaa potilas- ja asiakasturvallisuutta sekä mahdollistaa ajantasaisen tiedonhallinnan. Uusi laskutusjärjestelmä automatisoi laskutuksen, mikä vähentää virheitä ja nopeuttaa käsittelyä.
Kun alueet ja palvelut siirtyvät uusiin järjestelmiin, yhdenmukaistuvat kirjauskäytännöt ja laskutusaikataulut. Muutos tuo laskuttajalle ajantasaisemman näkymän asiakkaan toteutuneeseen laskutukseen sekä terveydenhuollon maksukaton seurantaan. Pohteen yhteinen järjestelmä mahdollistaa maksukaton seurannan kokonaisvaltaisemmin ja vähentää virheellisten laskujen määrää.
