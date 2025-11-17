Turkkilaisen nykyelokuvan parhaimmistoa Helsingissä – Turkish Film Days 27.–29.11.2025

Festivaali tarjoaa puhuttelevan katsauksen turkkilaiseen nykyelokuvaan. Tiedossa on arjen rohkeita tarinoita, ihmismielen kulkua, hienovaraista intensiteettiä ja vaikuttavaa visuaalista realismia. Näytösten jälkeen järjestettävä puolen tunnin keskustelu ohjaajan kanssa tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden kurkistaa teosten taustoihin.

Turkkilaiset sarjat ja elokuvat ovat löytäneet tiensä yhä useampien kansainvälisten katsojien ruuduille Netflixin ja muiden suoratoistopalveluiden kautta. Turkin elokuva- ja televisiotuotanto elää vahvaa nousukautta, ja siitä onkin tullut yksi maan merkittävimmistä kulttuuriviennin muodoista. Tv-sarjojen viennissä Turkki on jo maailman kolmanneksi suurin heti Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian jälkeen. Suosittuja ovat erityisesti draamasarjat ja elokuvat, jotka yhdistävät vahvan tarinankerronnan yhteiskunnallisiin teemoihin ja kulttuuriseen syvyyteen.

Turkin virallinen Oscar-ehdokas nähdään festivaaleilla torstaina 27.11. klo 17

Elokuva One of Those Days When Hemme Dies seuraa tomaattipelloilla tomaattien kuivauksen parissa työskentelevän kausityöntekijä Eyüpin elämää etelä-Turkissa. Työ on raskasta, palkka viivästyy ja velka alkaa painaa. Konflikti työnjohtaja Hemmen kanssa ajaa Eyüpiä kohti radikaalia ratkaisua.

Elokuva on ohjaaja Murat Fıratoğlun pitkäsoitto-debyytti ohjaajana. Tyylillisesti hän tarkastelee töissään suuria teemoja esittämällä ne arkisissa tilanteissa, joissa pienet hetket kääntävät koko kurssin.

Festivaalia tukee Turkin tasavallan kulttuuri- ja matkailuministeriö.

Turkish Film Days -elokuvafestivaalin kaikki elokuvat.

Festivaalin ohjelma

TO 27.11. klo 17–18.30

One of Those Days When Hemme Dies (2024)

Turkin virallinen ehdokas Oscar-palkinnon saajaksi 2025 sarjassa ’Paras kansainvälinen elokuva’

Ohjaus & käsikirjoitus: Murat Fıratoğlu. K6, kesto 83 min

Keskustelua ohjaajan kanssa klo 18.30–19

PE 28.11. klo 17–18.30

Not What You Think (2024)

Ohjaus Vuslat Saraçoğlu. K10, kesto 107 minuuttia

Kolme sisarusta — Tahsin, Yasin ja Remziye — elävät täysin erilaisia elämiä, kunnes heidän isänsä salaperäinen kuolema pakottaa heidät palaamaan Tokatiin, kotikaupunkiinsa. Yhdessäolo tuo mukanaan sekä lämmintä yhdessäoloa että kipeitä jännitteitä.

Keskustelua ohjaajan kanssa klo 18.30–19

LA 29.11. klo 14.30–16

Kanto (2025)

Ohjaus Vuslat Saraçoglu. K10, kesto 99 minuuttia.

Päähenkilö Sude on pitkään omistanut elämänsä perheelleen. Juuri kun hän on siirtymässä työelämään, dementoitunut anoppi muuttaa heidän luokseen. Pian tämän jälkeen anoppi katoaa mysteerisesti.

Keskustelua ohjaajan kanssa klo 16–16.30

LA 29.11. klo 17–19

Unfruitful Times (2024)

Ohjaus Dogus Algün. K10, kesto 120 minuuttia

Unfruitful Times kuvaa kahden Istanbulin laitamilla asuvan sisaruksen arkea. Nimet elää muiden odotusten ohjaamaa elämää, kun taas nuorempi sisar Öznur etsii omaa suuntaansa. Elokuva tarkastelee perhesuhteiden etäisyyttä ja sanattomia jännitteitä.

