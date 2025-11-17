Juuret tiedossa – valtakunnallinen hankerahoitushaku metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamiseen avautuu 17.11.2025

Hankerahoituksen tavoitteena on vahvistaa suomalaisten – erityisesti metsänomistajien sekä nykyisten ja tulevien metsäammattilaisten – osaamista ja tietopohjaa metsissä tehtävien, hiilensidontaa ja kasvua lisäävien toimien monista hyödyistä ja käytännön toteuttamisesta. Hankkeilla halutaan parantaa ilmastonmuutokseen liittyvien riskien ja vaikutusten ymmärrystä, tiedon saavutettavuutta ja kohderyhmien osaamista. Hankerahoitus on osa maa- ja metsätalousministeriön käynnistämää metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamisen toimenpidepakettia.

Juuret tiedossa -hankerahoituksella vahvistetaan osaamista ja tietopohjaa seuraavista aiheista:

metsän uudistamisen nopeuttaminen hakkuun jälkeen

metsätuhojen ennaltaehkäisy ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

puuston tiheämpänä kasvattaminen ja soveltuvilla kohteilla kiertoaikojen maltillinen pidentäminen

tuhkalannoitus ja suometsien kokonaisvaltainen hoito

metsänlannoituksen edistäminen kivennäismailla





Jotta hankkeiden kohderyhmät toteuttaisivat metsien hiilinielua ja kasvua lisääviä toimia, tarvitaan vaikuttavia ja myös uudenlaisia tapoja välittää tietoa. Koska tiedon on tarkoitus siirtyä käytäntöön laajojen ja monimuotoisten kohderyhmien toimissa, niin tiedon jaon tapoihin kuin kohderyhmien tuntemukseen ja ymmärrykseen tarvitaan hankkeissa riittävästi osaamista ja voimavaroja.

Koska rahoitusta haetaan? Kuka voi hakea?

Rahoitushaku on avoinna 17.11.2025–16.1.2026. Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Hakemukset toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 31.12.2025 saakka ja 1.1.2026 alkaen Lapin elinvoimakeskukselle. Rahoitusta haetaan täyttämällä sähköinen rahoitushakemuslomake Valtiokonttorin VA-hakujärjestelmässä osoitteessa Haeavustuksia.fi.

Avustusta voidaan myöntää julkis- tai yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, kuten:

rekisteröidyille yhdistyksille

kunnille ja kuntayhtymille

oppilaitoksille

yrityksille

Suomen metsäkeskukselle (vain ei-taloudelliseen toimintaan)

Valtion virastot ja laitokset eivät voi saada valtionavustusta. Ne voivat osallistua hankkeisiin, jos niiden erityisosaamista tarvitaan hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Niille ei voida myöntää tässä haussa valtionavustusta eli niillä ei voi olla budjettia tässä haussa.

Tukitasot ja tuen myöntämisen ehdot vaihtelevat hakijoittain. Myönnettävässä tuessa ELY-keskus ja 1.1.2026 jälkeen Elinvoimakeskus soveltaa Maa- ja metsätalousministeriön erityisavustusten ehtoja vastaavia ehtoja.

Hankkeille voidaan myöntää avustusta enintään 90–100 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, riippuen siitä, onko kyseessä taloudellinen vai ei-taloudellinen toiminta. Tarkemmat tiedot tästä kerrotaan hakuohjeissa.

Mihin rahoitusta voidaan myöntää? Miten hakijoita kannustetaan yhteistyöhön?

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät yhtä tai useampaa haussa mainittua metsien kasvupaketin ja hiilinielujen vahvistamisen toimenpidettä (metsän uudistamisen nopeuttaminen hakkuun jälkeen, metsätuhojen ennaltaehkäisy ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen, puuston tiheämpänä kasvattaminen ja soveltuvilla kohteilla kiertoaikojen maltillinen pidentäminen, tuhkalannoitus ja suometsien kokonaisvaltainen hoito, metsänlannoituksen edistäminen kivennäismailla).

Hankkeilta odotetaan tiedon lisäämistä tai osaamisen kehittämistä. Lisäksi hankkeilla voidaan parantaa osaamista ja ymmärrystä muun muassa valuma-aluelähtöisestä vesienhallinnasta, maaperän hiilivarastoista ja luonnon monimuotoisuudesta sekä näiden merkityksestä metsien hiilivarastojen ja -nielujen vahvistamiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Tavoitteena on, että tieto siirtyy käytäntöön ja konkreettisiksi teoiksi.

Hankkeet voivat olla sekä laajoja valtakunnallisia että alueellisia yhteistyöhankkeita.

Hakijoiden on toivottavaa tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja muodostaa vähintään kahden toimijan konsortioita. Erityisen toivottavia ovat monitoimijaiset hankkeet, joissa on mukana sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoita. Eduksi katsotaan, jos konsortiot ovat monipuolisia ja luovat uudenlaisia verkostoja.

Lisätietoja

Hakuilmoitus valintaperusteineen löytyy osoitteesta haeavustuksia.fi.

Hakuihin liittyviä kysymyksiä voi esittää ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen: ilmastoyksikko@ely-keskus.fi (31.12.2025 saakka) ja ilmastoyksikko@elinvoimakeskus.fi (1.1.2026 alkaen).

Vastaukset kysymyksiin julkaistaan ilmastoyksikön verkkosivustolla (Juuret tiedossa -hankehaku – Valtakunnallinen ilmastoyksikkö – ELY keskus) päivittyvässä dokumentissa.