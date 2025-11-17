Juuret tiedossa – valtakunnallinen hankerahoitushaku metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamiseen avautuu 17.11.2025
ELY-keskusten valtakunnallinen ilmastoyksikkö avaa uuden hankerahoitushaun ajalle 17.11.2025–16.1.2026. Rahoitushakuun on varattu varoja noin 5 miljoonaa euroa.
Hankerahoituksen tavoitteena on vahvistaa suomalaisten – erityisesti metsänomistajien sekä nykyisten ja tulevien metsäammattilaisten – osaamista ja tietopohjaa metsissä tehtävien, hiilensidontaa ja kasvua lisäävien toimien monista hyödyistä ja käytännön toteuttamisesta. Hankkeilla halutaan parantaa ilmastonmuutokseen liittyvien riskien ja vaikutusten ymmärrystä, tiedon saavutettavuutta ja kohderyhmien osaamista. Hankerahoitus on osa maa- ja metsätalousministeriön käynnistämää metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamisen toimenpidepakettia.
Juuret tiedossa -hankerahoituksella vahvistetaan osaamista ja tietopohjaa seuraavista aiheista:
- metsän uudistamisen nopeuttaminen hakkuun jälkeen
- metsätuhojen ennaltaehkäisy ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen
- puuston tiheämpänä kasvattaminen ja soveltuvilla kohteilla kiertoaikojen maltillinen pidentäminen
- tuhkalannoitus ja suometsien kokonaisvaltainen hoito
- metsänlannoituksen edistäminen kivennäismailla
Jotta hankkeiden kohderyhmät toteuttaisivat metsien hiilinielua ja kasvua lisääviä toimia, tarvitaan vaikuttavia ja myös uudenlaisia tapoja välittää tietoa. Koska tiedon on tarkoitus siirtyä käytäntöön laajojen ja monimuotoisten kohderyhmien toimissa, niin tiedon jaon tapoihin kuin kohderyhmien tuntemukseen ja ymmärrykseen tarvitaan hankkeissa riittävästi osaamista ja voimavaroja.
Koska rahoitusta haetaan? Kuka voi hakea?
Rahoitushaku on avoinna 17.11.2025–16.1.2026. Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Hakemukset toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 31.12.2025 saakka ja 1.1.2026 alkaen Lapin elinvoimakeskukselle. Rahoitusta haetaan täyttämällä sähköinen rahoitushakemuslomake Valtiokonttorin VA-hakujärjestelmässä osoitteessa Haeavustuksia.fi.
Avustusta voidaan myöntää julkis- tai yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, kuten:
- rekisteröidyille yhdistyksille
- kunnille ja kuntayhtymille
- oppilaitoksille
- yrityksille
- Suomen metsäkeskukselle (vain ei-taloudelliseen toimintaan)
Valtion virastot ja laitokset eivät voi saada valtionavustusta. Ne voivat osallistua hankkeisiin, jos niiden erityisosaamista tarvitaan hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Niille ei voida myöntää tässä haussa valtionavustusta eli niillä ei voi olla budjettia tässä haussa.
Tukitasot ja tuen myöntämisen ehdot vaihtelevat hakijoittain. Myönnettävässä tuessa ELY-keskus ja 1.1.2026 jälkeen Elinvoimakeskus soveltaa Maa- ja metsätalousministeriön erityisavustusten ehtoja vastaavia ehtoja.
Hankkeille voidaan myöntää avustusta enintään 90–100 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, riippuen siitä, onko kyseessä taloudellinen vai ei-taloudellinen toiminta. Tarkemmat tiedot tästä kerrotaan hakuohjeissa.
Mihin rahoitusta voidaan myöntää? Miten hakijoita kannustetaan yhteistyöhön?
Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät yhtä tai useampaa haussa mainittua metsien kasvupaketin ja hiilinielujen vahvistamisen toimenpidettä (metsän uudistamisen nopeuttaminen hakkuun jälkeen, metsätuhojen ennaltaehkäisy ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen, puuston tiheämpänä kasvattaminen ja soveltuvilla kohteilla kiertoaikojen maltillinen pidentäminen, tuhkalannoitus ja suometsien kokonaisvaltainen hoito, metsänlannoituksen edistäminen kivennäismailla).
Hankkeilta odotetaan tiedon lisäämistä tai osaamisen kehittämistä. Lisäksi hankkeilla voidaan parantaa osaamista ja ymmärrystä muun muassa valuma-aluelähtöisestä vesienhallinnasta, maaperän hiilivarastoista ja luonnon monimuotoisuudesta sekä näiden merkityksestä metsien hiilivarastojen ja -nielujen vahvistamiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Tavoitteena on, että tieto siirtyy käytäntöön ja konkreettisiksi teoiksi.
Hankkeet voivat olla sekä laajoja valtakunnallisia että alueellisia yhteistyöhankkeita.
Hakijoiden on toivottavaa tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja muodostaa vähintään kahden toimijan konsortioita. Erityisen toivottavia ovat monitoimijaiset hankkeet, joissa on mukana sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoita. Eduksi katsotaan, jos konsortiot ovat monipuolisia ja luovat uudenlaisia verkostoja.
Lisätietoja
Hakuilmoitus valintaperusteineen löytyy osoitteesta haeavustuksia.fi.
Hakuihin liittyviä kysymyksiä voi esittää ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen: ilmastoyksikko@ely-keskus.fi (31.12.2025 saakka) ja ilmastoyksikko@elinvoimakeskus.fi (1.1.2026 alkaen).
Vastaukset kysymyksiin julkaistaan ilmastoyksikön verkkosivustolla (Juuret tiedossa -hankehaku – Valtakunnallinen ilmastoyksikkö – ELY keskus) päivittyvässä dokumentissa.
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset
Känn till rötterna – riksomfattande utlysning om projektfinansiering för att stärka skogarnas tillväxt och kolsänkor öppnar den 17.11.202517.11.2025 08:04:55 EET | Pressmeddelande
NTM-centralernas nationella klimatenhet öppnar en ny utlysning om projektfinansiering för tiden 17.11.2025–16.1.2026. Ungefär 5 miljoner euro har reserverats för finansieringsutlysningen.
Kevyelle liikenteelle uusi väylä Viitostielle Kontiomäen eteläpuolelle Paltamoon – vuorovaikutustilaisuus Kontiomäellä 20.11.2025 (Kainuu)13.11.2025 09:04:58 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 5 Paltamoon. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Paltamon kunnan kanssa.
Pohjoismaiden ja Baltian maiden viranomaiset jakavat tietoa verkkokauppiaille tuottajavastuusta12.11.2025 09:58:01 EET | Tiedote
Moni ulkomainen verkkokauppias ei tunne lakisääteistä tuottajavastuuvelvollisuuttaan. Pohjoismaiden ja Baltian maiden tuottajavastuuviranomaiset ovat avanneet yhteistyössä verkkosivun ja järjestävät webinaarin auttaakseen yrityksiä hoitamaan velvollisuutensa.
Kesäkauden tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Itä-Suomessa: yksityishenkilöiden tyytyväisyys maantieverkkoon kasvussa (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo)11.11.2025 09:20:58 EET | Tiedote
Tienkäyttäjien kyselytutkimuksen mukaan yksityishenkilöiden tyytyväisyys Itä-Suomen maantieverkkoon kesäkaudella on kasvanut viime vuosina. Sen sijaan ammattiautoilijoiden kokonaistyytyväisyydessä oli laskua edellisvuosista.
Tienkäyttäjien tyytyväisyys parantunut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteillä7.11.2025 12:04:52 EET | Tiedote
Kesän 2025 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus osoittaa, että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella maanteiden kuntoon ollaan aiempaa tyytyväisempiä. Tulokset ovat parantuneet edellisestä kesästä. Merkittävänä tyytyväisyyteen vaikuttaneena tekijänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus näkee hallituksen myöntämän korjausvelkarahoituksen, joka on mahdollistanut runsaammat päällystykset jo toista vuotta peräkkäin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme