Europan 18 -kilpailu ratkesi: kansainväliset suunnittelijaryhmät voittivat Turussa ja Lahdessa

17.11.2025 17:00:00 EET | Suomen Arkkitehtiliitto ry. SAFA | Tiedote

Europan 18 -suunnittelukilpailun kohteina Suomessa olivat Turun Vähäheikkilän alueen täydennysrakentaminen ja Lahden urheilukeskuksen kehittäminen. Molempien kilpailujen voittajiksi selvisivät kansainväliset ja monialaiset työryhmät. Lahdessa toiseksi ylsi suomalaisten AOR Arkkitehtien Mikki Ristolan ja Erkko Aartin vetämä työryhmä.

Lahdessa voittajaksi valikoitui ehdotus 'Active Trajectories - Vision for Lahti Sport Center and Beyond', Turussa kilpailun voitti ehdotus 'Landscape as a city - city as an island'.

Lahden hyppyrimäkien maisemissa sijaitsevalle Urheilukeskukselle haettiin kokonaisvaltaista konseptia kilpaurheilutapahtumien sekä liikunta- ja vapaa-ajantoimintojen kehittämiselle. 

Turun Vähä-Heikkilässä tehtävänä oli hakea ratkaisuja omakotitaloalueen keskellä sijaitsevan, pitkän ja kapean alueen täydennysrakentamiseen ja yleisten alueiden kehittämiseen.

Kahta erilaista  suunnittelutehtävää yhdisti Europanin 18. kauden teema Re-Sourcing, jonka mukaisesti tavoitteena oli hyödyntää olemassa olevia resursseja.

Europan on alle 40-vuotiaille arkkitehdeille, maisema-arkkitehdeille ja kaupunkisuunnittelijoille suunnattu kansainvälinen suunnittelukilpailu. Kilpailukohteita oli tänä vuonna 47, kaikkiaan 12 eri maassa. Kilpailijat saavat jättää ehdotuksen yhteen tai useampaan kohteeseen.

Lahden Urheilukeskusta kehitetään monipuolisemmaksi ja viihtyisämmäksi

Urheilukeskuksen alueella kaupungin mittakaavan, urheilurakennusten suunnittelun ja vierailukokemuksen sovittaminen yhteen osoittautui kiperäksi suunnittelutehtäväksi.

Kilpailun voittajaksi valikoitui ehdotus Active Trajectories - Vision for Lahti Sport Center and Beyond. Ehdotuksen takana on Portugalissa asuva tiimi: Jacopo Feslikenian, Matteo Motti, Ishaani Paresh Shah, Abhinand Krishnakumar Menon ja Cao Hengxing. Ehdotuksessa on selkeä kokonaisrakenne, joka yhdistää alueen ja tulevat kehityskohteet kahden pääreitin avulla.

“Voittanut ehdotus tuo meille tuoreita ideoita kansainvälisesti tunnetun Urheilukeskuksen kehittämiseen kestävällä tavalla. Sen avulla voimme vahvistaa alueen vetovoimaa ja luoda monipuolisia, viihtyisiä tiloja niin lahtelaisille liikkujille kuin tapahtumavieraille eri puolilta maailmaa”, sanoo Lahden kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen

Toiseksi ylsi ehdotus SALPPURI - SPIRIT OF OLYMPIA IN LAHTI, jonka tekijöitä ovat nimekkään AOR Arkkitehdit -toimiston Erkko Aarti ja Mikki Ristola, yhteistyökumppaneina Niina Laukia ja Lauri Kärpänoja. Tuomariston mukaan ehdotus onnistui luomaan yhtenäisen ja tunnistettavan identiteetin alueelle ja tuomaan esiin Lahtea puurakentamisen pioneerina.   

Turussa yhdistetään asumista ja hulevesien hallintaa

Turun Vähä-Heikkilässä kilpailijoiden tehtävänä oli kääntää tulva- ja hulevesien hallinta vahvuudeksi ja tehdä vesielementistä tärkeä ja näkyvä osa uudistuvaa aluetta.

Kilpailun voitti kansainvälinen työryhmä ehdotuksella Landscape as a city - city as an island. Berliinissä asuvaan suunnitteluryhmään kuuluvat Louise Audurier, Yevheniia Likhachova, Philipp Steinbacher, Oksana Chebina ja Johan Rey.

“Europan 18 -suunnittelukilpailun voittajaehdotus on loistava keskustelunavaus alueen kehittämiselle ja antaa meille ideoita, joita voimme hyödyntää laajemminkin kaupungissa. Veden juhlistaminen ja hulevesien luonnonmukainen käsittely kaupungin tiivistyessä ja ilmaston muuttuessa on yhä tärkeämpää”, sanoo Turun asemakaavapäällikkö Anri Linden.

Toiseksi valitun ehdotuksen wild vähäheikkilä, tekijänä saksalainen Marc Rieser (DE), vahvuutena pidettiin pienimittaista lähestymistapaa, jossa rakennusten väliin muodostuu miellyttävää kaupunkitilaa. Ekologinen kestävyys oli ehdotuksessa huomioitu onnistuneesti.

Europan-suunnittelukilpailu

Kansainvälinen idea- ja suunnittelukilpailu Europan järjestetään joka toinen vuosi. Kilpailun kohteet sijoittuvat ympäri Eurooppaa, ja ne käsittävät erikokoisia ja -tyyppisiä suunnittelutehtäviä, joihin kaupungit, maanomistajat ja rakennuttajat etsivät uusia ideoita ja ratkaisuja.

Europan 18 järjestettiin samanaikaisesti 12 Euroopan maassa ja kohteita oli mukana yhteensä 47.

Europan Finland vastasi kilpailun järjestämisestä Suomen kohteissa. Tuomaristoon kuulivat arkkitehdit Miia-Liina Tommila, Pekka Pakkanen, Sofie Pelsmakers, Frédéric  Chartier ja Andro Mänd sekä maisema-arkkitehti Suvi Saastamoinen ja filosofi Frank Martela

