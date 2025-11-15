SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elon puhe puoluevaltuuston kokouksessa 15.11.2025
Muutokset puhuttaessa mahdollisia.
Arvoisa puoluevaltuusto, Hyvät toverit,
Ärade partifulmäktige, bästa kamrater,
Mitä kuuluu? Hur mår du?
Katsoa silmiin, hymyillä ja kysyä mitä kuuluu – siihen olen nyt ensimmäisen puolivuottani pormestarina panostanut. Ja ymmärtänyt jotain oleellista.
Olen ymmärtänyt, että politiikan ydin löytyy aina ihmisten välisestä kohtaamisesta.
Siitä hetkestä, kun pysähdymme kuuntelemaan toisiamme, kun kysymme aidosti: miten sinä voit, mitä sinulle kuuluu?
Politiikka ei elä kabineteissa eikä somekuplissa – se elää siellä, missä ihmiset elävät.
Työpaikoilla, koulujen pihoilla, lähiön kirjastossa, bussipysäkillä.
Olen ymmärtänyt, että aidot kohtaamiset ovat tehokkain poliittinen väline, koska ne rakentavat luottamusta.
Och utan förtroende, ingen demokrati – inget gemensamt mål.
Meillä SDP:ssä on nyt erityinen vastuu olla heitä, jotka kuuntelee ja kokoaa.
Olla aikuisina talossa, jossa ei käydä huutokilpailua vastakkainasettelusta, vaan jossa kuunnellaan ja etsitään ratkaisuja, jotka ovat inhimillisiä, oikeudenmukaisia ja kestäviä.
Hyvät toverit,
Arjen turva on politiikan kovaa ydintä.
Kun kierrän Turun asuinaluella ja muualla Suomessa ja kysyn ihmisiltä, että mitä kuuluu, he kertovat tosi avoimesti, mikä heitä tällä hetkellä huolettaa.
Ja usein kuulen usein samoja asioita:
riittävätkö rahat, pysyykö työpaikka, miten käy lasten ja vanhusten palveluille, mistä löytää sopiva asunto, miten pärjätä tässä epävarmassa ajassa.
Nämä eivät ole abstrakteja kysymyksiä – ne ovat ihmisten elämää.
Ja siksi ne ovat myös meidän politiikkamme ydintä.
Meidän on puolustettava vahvaa hyvinvointivaltiota – ei siksi, että se on ideologinen periaate, vaan siksi, että se on paitsi inhimillisesti oikein, myös perusta kestävän ja hyvinvoivan tulevaisuuden rakentamiselle.
Meidän on huolehdittava, että jokainen lapsi saa oppia ja kasvaa, että jokainen vanhus saa arvokkaan hoivan, että ihmisillä on töitä ja työntekijällä on turva sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan arkeensa.
Meidän on myös varmistettava, että ammatillinen koulutus antaa nuorille aidon mahdollisuuden tulevaisuuteen, että terveydenhuolto toimii silloin, kun ihminen tarvitsee apua, ja että kukaan ei putoa yhteiskunnan ulkopuolelle.
Syrjäytymisen ehkäisy ei ole meille vain sosiaalipolitiikkaa – se on ihmisarvopolitiikkaa.
Ammatillinen koulutus ei ole meille vain koulutuspolitiikkaa – se on tulevaisuuden rakennuspalikka.
Terveydenhuolto ei ole meille vain palvelujärjestelmä – se on elämän turvaverkko.
SDP:lle nämä asiat ovat tärkeitä siksi, että niiden avulla ihmiset voivat elää täyttä elämää. Niiden avulla turvataan Suomen tulevaa hyvinvointia.
Det handlar om trygghet i vardagen – den trygghet som byggs tillsammans, inte lämnas åt marknaden.
Samalla meidän pitää liikkeenä uskaltaa katsoa myös kauas ja eteenpäin, toiveikkaasti ja toivoa ja tulevaisuutta luoden.
Epävarmuuden ajassa juuri toivo on poliittinen teko.
Me voimme olla liike, joka sanoo: Kyllä, maailma muuttuu, mutta yhdessä me pärjäämme. Meidän pitää olla liike, joka sanoo: Kyllä, yhdessä voimme muuttaa maailmaa.
Vi klarar oss tillsammans – det är det socialdemokratin handlar om.
Me voimme olla se ääni, joka muistuttaa, että politiikka on olemassa ihmistä varten –
ei markkinoita, ei algoritmeja, ei pelkkiä someklikkejä varten.
SDP:n pitää olla niin hyvä vaihtoehto, että se voi katsoa ihmisiä silmiin ja kertoa: näin sinun elämäsi tulee paremmaksi – koulutuksen, terveydenhuollon ja vahvan yhteisön avulla.
SDP:n pitää olla myös vaihtoehto, joka rakentaa toivoa tulevaisuuteen ja vastaa myös huomisen huoliin ja haasteisiin.
Nyt on juuri se aika, kun sitä vaihtoehtoa rakennetaan.
Ja siihen tarvitaan meitä kaikkia – kaikkia tovereita.
Katsomaan rohkeasti, mitä pitää muuttaa, jotta huomenna olisi paremmin.
Ystävät, tämä aika kaipaa juuri sitä: ihmisiä, jotka eivät pelkää olla inhimillisiä.
Ihmisiä, jotka eivät pelkää katsoa silmiin. Ihmisiä, jotka eivät pelkää muuttaa maailmaa.
Människor som inte är rädda att se varandra i ögönen och förandra världen.
Och sådana människor – det är vi.
Yhteyshenkilöt
Piia EloSDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaPuh:050 375 4774piia.elo@turku.fi
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman: Suomi ei nouse saksimalla vaan rakentamalla – luottamus on talouden parasta valuuttaa15.11.2025 13:44:13 EET | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman linjasi puoluevaltuuston kokouksessa Espoon Dipolissa, että Suomi tarvitsee käänteen kohti kasvua, luottamusta ja rakentavaa yhteistyötä niin kotimaassa kuin Euroopassa. Lindtman korosti aitoa julkisen talouden vahvistamista, työllisyyden parantamista ja vihreän siirtymän vauhdittamista – sekä vetosi Euroopan maltillisen oikeiston johtoon yhteistyön jatkamiseksi.
SDP etsii ratkaisuja aikamme haastaviin ilmiöihin – Työryhmien ilmiöraportit on julkaistu7.11.2025 14:43:11 EET | Tiedote
SDP:n työryhmät ovat analysoineet ja esittäneet toimenpide-ehdotuksia kymmeneen yhteiskunnalliseen ilmiöön, joihin politiikan pitää pystyä tulevaisuudessa vastaamaan.
SDP:n Näkkäläjärvi: Vaaliturvallisuus ei saa olla säästökohde – Oikeusministerin on keskeytettävä vaalidatan siirto ulkomaiseen pilvipalveluun7.11.2025 12:03:23 EET | Tiedote
Oikeusministeriö on siirtämässä ministeri Leena Meren johdolla suomalaisten vaalidataa maan rajojen ulkopuolelle ja amerikkalaisen teknologiajätin käsiin. Eduskuntavaaleissa 2027 vaalien tietoteknisenä alustana toimisi Amazonin pilvipalvelu ja vaalidata tallennettaisiin tietokonekeskukseen Ruotsiin.
KUTSU MEDIALLE: SDP:n puoluevaltuuston kokous Espoossa 15.11–16.11.20255.11.2025 14:27:09 EET | Kutsu
SDP:n puoluevaltuuston sääntömääräinen syyskokous järjestetään Espoon Dipolissa Aalto-yliopiston päärakennuksessa 15.–16.11.2025.
SDP:n Mikkel Näkkäläjärvi: Ministeri Juuson tulisi katsoa peiliin27.10.2025 14:03:35 EET | Tiedote
Mediassa levinneellä videolla sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso välttelee vastuuta Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminnan supistamisesta ja syyttää aluevaltuutettuja riitelystä. Muiden syyttely sijasta ministerin tulisi keskittyä etsimään ratkaisuja hyvinvointialueiden vaikeaan tilanteeseen, sanoo SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme