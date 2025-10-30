Suomen Akatemialta huomattava rahoitus alueellisen tutkimus- ja kehitystoiminnan vahvistamiseksi
Suomen Akatemia on myöntänyt lähes 15 miljoonaa euroa paikallisille tutkimusinfrastruktuureille alueellisen T&K-toiminnan vahvistamiseksi. Rahoitus jakaantuu kymmenelle tutkimusinfrastruktuurille. Yhteensä rahoitus kattaa 18 osahanketta.
Paikalliset tutkimusinfrastruktuurit alueellisen T&K-toiminnan vahvistamiseksi -rahoitushaku perustui valtion vuoden 2025 talousarvioon, jossa osoitettiin rahoitusta valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen monivuotisen suunnitelman toteuttamiseen. Rahoituksella vahvistetaan vaikuttavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä tiedon hyödyntämistä ja eri toimijoiden yhteistyötä.
Rahoitettujen tutkimusinfrastruktuurihankkeiden avulla on tarkoitus edistää alueellista elinvoimaisuutta ja kunnianhimoista T&K-toimintaa. Rahoitusta suunnattiinkin korkeatasoista soveltavaa tutkimusta tekeville tutkimusorganisaatioille. Hankkeet käynnistyvät 1.1.2026 ja kestävät kolme vuotta.
Tutkimuksen hyödyntämisen jaosto piti rahoitettuja hakemuksia hyvin korkeatasoisina. Parhaiten menestyneissä hakemuksissa kuvattiin tutkimusalasta riippumatta erityisen hyvin, millainen vaikuttavuus niillä on alueellisesti. Erinomaisen arvosanan – eli arvosanan viisi tai kuusi – sai 36 prosenttia kaikista hakemuksista. Vain puolet erinomaiseksi arvioiduista hakemuksista pystyttiin rahoittamaan. Kokonaisuudessaan rahoituksen sai 18 prosenttia hakemuksista.
"Oli palkitsevaa nähdä näin suuri määrä laadukkaita hakemuksia. Tutkimusinfrastruktuurit ovat keskeinen osa T&K-toiminnan kenttää tutkimuksen mahdollistajina sekä osaajien houkuttelijoina", toteaa tutkimuksen hyödyntämisen jaoston puheenjohtaja, ohjelmajohtaja Jarkko Pellikka.
Lisätietoja
- rahoituspäätökset tiedejatutkimus.fi:ssä
- Yhteydenotot ensisijaisesti päätöksen esittelijään tai Suomen Akatemian Kysymykset ja palaute -lomakkeella: aka.fi/kysy
- 2025 Temaattiset tutkimusinfrastruktuurit: Paikalliset tutkimusinfrastruktuurit alueellisen T&K-toiminnan vahvistamiseksi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pekka Rautioviestintäasiantuntija
Suomen Akatemia
www.aka.fi
Suomen Akatemia
Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2025 rahoitamme tutkimusta lähes 515 miljoonalla eurolla. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Akatemia
Suomen Akatemia valitsi 15 akatemiaprofessoria30.10.2025 09:53:08 EET | Tiedote
Suomen Akatemia on valinnut 15 akatemiaprofessoria kaudelle 1.1.2026 – 31.12.2031. Uudistettu akatemiaprofessorin tehtävän rahoitus on myönnetty oman alansa kansainvälisessä kärjessä oleville tutkijoille, joiden tutkimus uudistaa tiedettä ja pyrkii tieteellisiin läpimurtoihin.
Suomen Akatemia suuntaa T&K-lisärahoitusta tutkimustiedon hyödyntämiseen, yhteistyön vahvistamiseen ja osaamiseen18.9.2025 16:47:36 EEST | Tiedote
Tutkimus- ja innovaationeuvosto käsitteli kokouksessaan 16.9. valtion T&K-rahoituksen monivuotisen suunnitelman toimeenpanoa. Suomen Akatemia on kehittänyt tutkimusrahoituskokonaisuuttaan niin, että se edistää hallituksen tutkimus- ja kehitysrahoituksen linjauksia entistä tehokkaammin.
Kansainvälisten osaajien rekrytoimista Suomeen tukeva rahoitushaku etenee seuraavaan vaiheeseen26.6.2025 08:33:42 EEST | Tiedote
Suomen Akatemia on päättänyt, mitkä kansainvälisten osaajien rekrytoimista tukevat suunnitelmat kutsutaan varsinaiseen hakuun ja kuinka monta rekrytointia kyseinen yliopisto voi rahoituksella tehdä. Haku on osa kansallisia rahoituspanostuksia, joiden avulla Suomi vahvistaa asemaansa tieteen ja innovaatioiden kärkimaana.
Rejäl satsning från Finlands Akademi på nyskapande forskning19.6.2025 08:56:58 EEST | Pressmeddelande
Finlands Akademi har fattat beslut om vilka projekt som beviljas bidrag i vinterutlysningen, Akademins stora utdelning av forskningsfinansiering. I vinterutlysningen 2025 beviljade Akademin drygt 220 miljoner euro i finansiering för ett brett spektrum av forskning inom olika vetenskapliga discipliner. Med denna summa finansieras 121 nya akademiforskare, tolv nya kliniska forskare och 269 nya akademiprojekt (räknat enligt delprojekt). Dessa mångsidiga forskningsprojekt representerar internationell spetskompetens inom sina respektive områden. Genom den banbrytande forskning som Akademin finansierar skapas kompetens som gynnar hela samhället.
Suomen Akatemialta huomattava rahoitus uutta luovaan tutkimukseen19.6.2025 08:56:58 EEST | Tiedote
Suomen Akatemia on päättänyt rahoitettavat tutkimushankkeet keskeisessä rahoitushaussaan. Rahoitusta myönnettiin talvihaussa 2025 yli 220 miljoonaa euroa kattavasti eri tieteenalojen tutkimuskokonaisuuksiin. Yhteensä Akatemia rahoittaa 121 uutta akatemiatutkijaa, 12 kliinistä tutkijaa ja 269 akatemiahanketta osahankkeet mukaan luettuna. Monipuoliset tutkimushankkeet edustavat omien tieteenalojensa kansainvälistä kärkeä. Rahoitettavalla uudella tutkimuksella luodaan osaamista koko yhteiskunnan käyttöön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme