Tekoälytulkkaus voitti Vuoden tekoälyteko -palkinnon AI-gaalassa 2025

Palkinto myönnettiin reaaliaikaisen tekoälytulkkauksen käyttöönotosta sosiaali- ja terveyspalveluissa – ratkaisusta, joka parantaa palvelujen yksityisyydensuojaa, yhdenvertaisuutta ja tuo merkittäviä kustannussäästöjä. Palvelu on käytössä alueen neuvoloissa, kotoutumista tukevissa sosiaalipalveluissa, kohdennetuissa palveluissa sekä osalla terveysasemista. Tekoälyn avulla on tehty jo noin 1400 tulkkausta aidoissa asiakastilanteissa mm. venäjän, ukrainan ja arabian kielillä.

AI-gaala kokoaa yhteen Suomen tekoälykentän edelläkävijät ja palkitsee merkittävimmät innovaatiot. Vuoden tekoälyteko -kategorian voittaja valittiin ratkaisun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, innovatiivisuuden ja skaalautuvuuden perusteella.

Tuomaristo perustelut: ”Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on ottanut tekoälyn käyttöön tavalla, joka parantaa konkreettisesti yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ja palveluiden saavutettavuutta. Tekoälytulkkaus on vastannut alueen kasvavaan tulkkaustarpeeseen nopeasti, kustannustehokkaasti ja vastuullisesti. Esimerkillinen osoitus siitä, miten tekoäly voi tuottaa mitattavia hyötyjä ja parantaa yhteiskunnallista tasa-arvoa.”

– Olemme nähneet, miten tekoälytulkkaus on muuttanut arkea neuvolassa, sosiaalipalveluissa ja asiakaskohtaamisissa, joissa ymmärrys on kaiken perusta. Se tekee asioinnista sujuvaa ja turvallista: omalla kielellä, ilman viivettä ja ulkopuolista tulkkia. Tämä lisää asiakkaan yksityisyyttä ja madaltaa kynnystä hakea palveluja. Ratkaisu tuo myös merkittäviä säästöjä, sanoo tukipalvelujohtaja Pasi Ojaniemi.

– Vuoden tekoälyteko -kilpailun voitto on hieno tunnustus hyvinvointialueemme rohkeasta kehitystyöstä, johon sote-ammattilaisemme ovat lähteneet määrätietoisesti ja innolla mukaan. Haluamme edelläkävijöinä osoittaa, että vastuullinen tekoälyn käyttö on mahdollista myös asiakastyössä.

– Kiitos jokaiselle, joka on ottanut tekoälytulkkauksen käyttöön ja kehittänyt sitä palautteellaan. Tästä on hyvä jatkaa kohti entistäkin yhdenvertaisempia palveluja.