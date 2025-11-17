Fingrid Oyj:n Harjulinja 2 x 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä
Fingrid Oyj:n Harjulinjan voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) käynnistyy. Lausunnot ja mielipiteet Pohjois-Savon ELY-keskukselle 31.12.2025 mennessä. Esittely- ja yleisötilaisuudet järjestetään 2.12, 9.12 ja 10.12.2025 klo 17.30–19.30.
Fingrid Oyj:n voimajohtohankkeen YVA-ohjelma nähtävillä
Fingrid Oyj:n voimahanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) käynnistyy. Hanketta ja tulevaa ympäristövaikutusten arviointia esittelevä YVA-ohjelma on nähtävillä verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/Fingrid-harjulinja-YVA .
Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n uusi 2 x 400+110 kilovoltin voimajohtoyhteys sijoittuu 14 kunnan alueelle neljässä maakunnassa
Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Pyhäjärven, Kiuruveden, Pielaveden, Keiteleen, Pihtiputaan, Viitasaaren, Vesannon, Rautalammin, Konneveden, Suonenjoen, Laukaan, Pieksämäen, Hankasalmen ja Kangasniemen kaupunkien / kuntien alueille. Tarkasteltavien voimajohtoreittien yhteispituus on noin 413 kilometriä ja rakennettavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 181–196 kilometriä toteutettavasta vaihtoehdosta riippuen.
Lausunnot ja mielipiteet Pohjois-Savon ELY-keskukselle 31.12.2025 mennessä
Kaikki voivat esittää mielipiteensä nyt nähtävillä olevasta arviointiohjelmasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELY-keskukselle viimeistään 31.12.2025. Mielipiteen voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, PL 2000, 70101 Kuopio.
Valtion aluehallintouudistuksen myötä ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvät tehtävät siirtyvät ELY-keskuksista valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka jatkaa tässä YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena 1.1.2026 alkaen. Lausuntojen ja mielipiteiden jättämiselle varatun ajan jälkeen Lupa- ja valvontavirasto antaa kokoavan yhteysviranomaisen lausunnon YVA-ohjelmasta. YVA-ohjelma ja ELY-keskuksen siitä antama kokoava yhteysviranomaisen lausunto toimivat pohjana tulevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Harjulinjan voimajohtohankkeen YVA-menettelystä lisätietoja antaa Jutta Mikkonen, jutta.mikkonen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 016 321.
1.1.2026 alkaen Lupa- ja valvontavirasto, Jutta Mikkonen, puh. 0295 254 000 (vaihde).
Linkit
Tietoja julkaisijasta
