Valtakunnallisesti merkittävän Noormarkun ruukin alueella määrättiin suojeltavaksi useita rakennuksia rakennusperintölain nojalla (Varsinais-Suomi, Satakunta)
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt 21.11.2025 päätöksen Porin kaupungissa sijaitsevan Noormarkun ruukin Havulinnan, Isotalon ja Pääkonttorin, niiden puutarhojen sekä Makkarakosken sahan ja Kankipajan suojelusta rakennusperinnöstä annetun lain (rakennusperintölaki, 498/2010) nojalla.
Noormarkun kosken sahatoiminnan historia ulottuu 1600-luvun alkuun. Ruukin usean sukupolven patruunoiden asuinrakennukset puutarhoineen, yhtiön pääkonttori ja Makkarakosken saha muodostavat kansainvälisestikin arvokkaan kulttuurihistoriallisen ja rakennustaiteellisen kokonaisuuden, joka välittää ruukkiteollisuuden historiaa. Koko ruukinalue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueelle (RKY 2009).
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tekemällä päätöksellä suojellaan Noormarkun ruukin alueelta arkkitehti Evert Lagerspetzin suunnittelema vuonna 1881 rakennettu Isotalo, arkkitehti Gustaf Adolf Lindbergin suunnittelema vuonna 1889 rakennettu Havulinna, vuosina 1914–1915 rakennettu arkkitehti Emil Fabritiuksen suunnittelema pääkonttori, niiden puutarhat kiinteine rakenteineen sekä Makkarakosken saha vuodelta 1875 ja Kankipaja vuodelta 1894.
Suojeluasiassa kuultiin Museovirastoa, Satakuntaliittoa, Porin kaupunkia, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualuetta, Väylävirastoa, Porin taidemuseota, kiinteistöjen omistajaa ja haltijaa sekä naapureita.
Lisätiedot
ylitarkastaja
Hanna Tyvelä
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
p. 0295 022 066
hanna.tyvela@ely-keskus.fi
Kuvat © Kaija Joki-Sipilä
