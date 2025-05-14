Juustoportille triplapronssia World Cheese Awards -kilpailusta
Jalasjärveläinen perheyritys Juustoportti on voittanut kolme pronssimitalia Sveitsin Bernissä marraskuussa järjestetyssä World Cheese Awards -kilpailussa. Palkittuja juustoja ovat Brandy-pähkinäjuusto, Vuohen Grand Reserve ja Viinitarhurin juusto. Kilpailussa arvioitiin yli 5 000 juustoa yli 40 maasta.
Juustomestari Ville Kuivinen iloitsee tuloksista. ”Kilpailimme perinteisten juustomaiden rinnalla erittäin kovatasoisessa sarjassa. Nämä mitalit kertovat, että suomalaisella käsityöllä tehdään todella huippuluokan juustoja. Meillä on upea ja osaava tiimi, joka tekee intohimolla työtä joka päivä.”
Toimitusjohtaja Timo Keski-Kasari näkee kilpailumenestyksen jatkumona pitkäjänteiselle työlle. ”Olemme hakeneet oppimme 90-luvulla Keski-Euroopasta. Silloin kellaroitujen erikoisjuustojen markkina oli pieni, sillä Suomessa ei ollut totuttu voimakkaan makuisiin juustoihin. Juustokulttuuri oli erilaista silloin. Nyt kun saamme kansainvälistä tunnustusta, niin kyllähän se lämmittää sydäntä.”
Juustoportti vie juustoja useisiin Euroopan maihin, pääosin Saksaan ja Alankomaihin. Laajempi viennin kasvu käynnistyi vuonna 2015. ”Viennin kasvu on ollut määrätietoisen työn tulosta. Mitalit antavat lisäuskottavuutta etenkin vientiin ja rohkaisevat viemään suomalaisia erikoisjuustoja yhä uusille markkinoille,” jatkaa Keski-Kasari.
Juustoportin erikoisjuustot valmistetaan ja kellaroidaan käsityönä Jalasjärven liikenneaseman yhteydessä toimivassa näyttöjuustolassa.
World Cheese Awards on maailman suurin juustokilpailu, joka järjestetään vuosittain eri maassa yhteistyössä Guild of Fine Food -järjestön kanssa. Kilpailun kansainvälisessä raadissa toimii vuosittain satoja juustoalan ammattilaisia eri puolilta maailmaa.
