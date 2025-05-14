Juustoportti Oy

Juustoportille triplapronssia World Cheese Awards -kilpailusta

17.11.2025 15:59:44 EET | Juustoportti Oy | Tiedote

Jaa

Jalasjärveläinen perheyritys Juustoportti on voittanut kolme pronssimitalia Sveitsin Bernissä marraskuussa järjestetyssä World Cheese Awards -kilpailussa. Palkittuja juustoja ovat Brandy-pähkinäjuusto, Vuohen Grand Reserve ja Viinitarhurin juusto. Kilpailussa arvioitiin yli 5 000 juustoa yli 40 maasta.

Juustoportin erikoisjuustot valmistetaan ja kellaroidaan käsityönä Jalasjärven liikenneaseman yhteydessä toimivassa näyttöjuustolassa.
Mitalit antavat lisäuskottavuutta etenkin vientiin ja rohkaisevat viemään suomalaisia erikoisjuustoja yhä uusille markkinoille.

Juustomestari Ville Kuivinen iloitsee tuloksista. ”Kilpailimme perinteisten juustomaiden rinnalla erittäin kovatasoisessa sarjassa. Nämä mitalit kertovat, että suomalaisella käsityöllä tehdään todella huippuluokan juustoja. Meillä on upea ja osaava tiimi, joka tekee intohimolla työtä joka päivä.”

Toimitusjohtaja Timo Keski-Kasari näkee kilpailumenestyksen jatkumona pitkäjänteiselle työlle. ”Olemme hakeneet oppimme 90-luvulla Keski-Euroopasta. Silloin kellaroitujen erikoisjuustojen markkina oli pieni, sillä Suomessa ei ollut totuttu voimakkaan makuisiin juustoihin. Juustokulttuuri oli erilaista silloin. Nyt kun saamme kansainvälistä tunnustusta, niin kyllähän se lämmittää sydäntä.”

Juustoportti vie juustoja useisiin Euroopan maihin, pääosin Saksaan ja Alankomaihin. Laajempi viennin kasvu käynnistyi vuonna 2015. ”Viennin kasvu on ollut määrätietoisen työn tulosta. Mitalit antavat lisäuskottavuutta etenkin vientiin ja rohkaisevat viemään suomalaisia erikoisjuustoja yhä uusille markkinoille,” jatkaa Keski-Kasari.

Juustoportin erikoisjuustot valmistetaan ja kellaroidaan käsityönä Jalasjärven liikenneaseman yhteydessä toimivassa näyttöjuustolassa.

World Cheese Awards on maailman suurin juustokilpailu, joka järjestetään vuosittain eri maassa yhteistyössä Guild of Fine Food -järjestön kanssa. Kilpailun kansainvälisessä raadissa toimii vuosittain satoja juustoalan ammattilaisia eri puolilta maailmaa.

Avainsanat

#juustoporttiworldcheeseawards2025erikoisjuusto

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Juustoportin erikoisjuustot valmistetaan ja kellaroidaan käsityönä Jalasjärven liikenneaseman yhteydessä toimivassa näyttöjuustolassa.
Mitalit antavat lisäuskottavuutta etenkin vientiin ja rohkaisevat viemään suomalaisia erikoisjuustoja yhä uusille markkinoille.
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Juustoportti Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye