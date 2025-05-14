Juustoportille triplapronssia World Cheese Awards -kilpailusta

Kärsämäen Juustoportin laajennus on nyt valmis 26.2.2025 15:30:51 EET | Tiedote

Kärsämäellä avautunut laajennus tarjoaa entistä enemmän tilaa ruokailijoille. Uudistetussa ravintolassa on nyt 200 asiakaspaikkaa, ja ryhmille on varattavissa viihtyisä kabinetti 24 hengelle.