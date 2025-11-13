Espoon tunnettu maamerkki sai uuden nimen: Accountor Tower on nyt Finago Tower

Espoon Keilaniemen ikoninen toimistorakennus Accountor Tower vaihtoi nimensä Finago Toweriksi. Nimenmuutos heijastaa yrityksen uutta vaihetta yhtenä johtavista yritysohjelmistojen tarjoajista pohjoismaisilla markkinoilla viime viikolla julkistetulla uudella nimellään.

Toimiala elää parhaillaan muutoksessa ja yrityksen uusi nimi ja ilme symboloi sen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Nimenmuutoksen myötä yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään markkinajohtajan asemaa Suomessa ja hakea samalla kasvua Norjassa ja Ruotsissa.

Rakennus on Espoossa tunnettu maamerkki, joka valmistui 1970-luvulla Nesteen pääkonttoriksi. Vuodesta 2019 se on tunnettu nimellä Accountor Tower.

Viimeisen 1,5 vuoden aikana Accountor on ollut isojen muutosten äärellä. Yritys on uudistanut suuntaansa jakautumalla ohjelmisto- ja palveluliiketoimintaan kesällä 2024. Tuo strateginen ratkaisu mahdollistaa sen, että ohjelmistoliiketoiminta keskittyy entistä vahvemmin ohjelmistojen ja digitaalisten ratkaisuiden kehittämiseen Finago-nimen alla.

Alkuvuodesta ohjelmistoliiketoiminta yhdistyi Norjalaisen SaaS- ja ERP-toimijan, 24SevenOfficen kanssa, ja keväällä 2025 yhtiö osti aiemman kilpailijansa Heeroksen. Yhtiö jatkaa pilvipohjaisten talous- ja henkilöstöhallinnon sekä operatiivisten ratkaisujen edelläkävijänä Suomessa ja Pohjoismaissa nimellä Finago. Finago palvelee yli 170 000 asiakasta Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.