Espoon tunnettu maamerkki sai uuden nimen: Accountor Tower on nyt Finago Tower
Espoon Keilaniemen ikoninen toimistorakennus on saanut uuden nimen: Finago Tower. Nimenmuutos heijastaa yrityksen strategista uudistumista ja vahvistaa Finagon asemaa pohjoismaisena ohjelmistoalan edelläkävijänä.
Espoon Keilaniemen ikoninen toimistorakennus Accountor Tower vaihtoi nimensä Finago Toweriksi. Nimenmuutos heijastaa yrityksen uutta vaihetta yhtenä johtavista yritysohjelmistojen tarjoajista pohjoismaisilla markkinoilla viime viikolla julkistetulla uudella nimellään.
Toimiala elää parhaillaan muutoksessa ja yrityksen uusi nimi ja ilme symboloi sen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Nimenmuutoksen myötä yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään markkinajohtajan asemaa Suomessa ja hakea samalla kasvua Norjassa ja Ruotsissa.
Rakennus on Espoossa tunnettu maamerkki, joka valmistui 1970-luvulla Nesteen pääkonttoriksi. Vuodesta 2019 se on tunnettu nimellä Accountor Tower.
Viimeisen 1,5 vuoden aikana Accountor on ollut isojen muutosten äärellä. Yritys on uudistanut suuntaansa jakautumalla ohjelmisto- ja palveluliiketoimintaan kesällä 2024. Tuo strateginen ratkaisu mahdollistaa sen, että ohjelmistoliiketoiminta keskittyy entistä vahvemmin ohjelmistojen ja digitaalisten ratkaisuiden kehittämiseen Finago-nimen alla.
Alkuvuodesta ohjelmistoliiketoiminta yhdistyi Norjalaisen SaaS- ja ERP-toimijan, 24SevenOfficen kanssa, ja keväällä 2025 yhtiö osti aiemman kilpailijansa Heeroksen. Yhtiö jatkaa pilvipohjaisten talous- ja henkilöstöhallinnon sekä operatiivisten ratkaisujen edelläkävijänä Suomessa ja Pohjoismaissa nimellä Finago. Finago palvelee yli 170 000 asiakasta Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.
Finago
Finago on yksi Pohjoismaiden johtavista yritysohjelmistoja tarjoavista yhtiöistä. Finago auttaa tilitoimistoja pysymään kehityksen kärjessä tarjoamalla luotettavia ratkaisuja ja tiivistä yhteistyötä. Skaalautuvaa ohjelmistoekosysteemiä tukee vahva paikallinen asiantuntemus, joka auttaa yrityksiä kaikissa kokoluokissa hyödyntämään dataa tehokkaasti päätöksenteossa. Finago on ollut mukana YK:n Global Compact -aloitteessa vuodesta 2023 ja on sitoutunut sen vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin. Edistymistä arvioi vuosittain EcoVadis. Finagon pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja sillä on toimistot myös Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiö työllistää yli 800 asiantuntijaa, ja sen liikevaihto vuonna 2024 oli yli 170 miljoonaa euroa.
Ohjelmistoyritykset yhdistyvät: Finago nousee alansa kärkijoukkoon Pohjoismaissa13.11.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Pohjoismaiset Accountor Software, 24SevenOffice, ja Heeros yhdistyvät yhdeksi talous-, HR- ja liiketoiminnan ohjelmistoratkaisuja tarjoavaksi yhtiöksi ja brändiksi. Uusi yhtiö, Finago, nousee yhdeksi Pohjoismaiden suurimmista yritysohjelmistoja tarjoavista yhtiöistä.
Nordic business software companies unite as Finago, with joint product suite13.11.2025 07:30:00 EET | Press release
Accountor Software, 24SevenOffice, and Heeros, providers of financial, people, and business operations software in the Nordics, today announce the creation of Finago, uniting their businesses into one company and brand. The combined company becomes one of the region’s largest business software players.
Accountor Software on toteuttanut Heeroksen oston10.3.2025 12:00:07 EET | Tiedote
Accountor Software on toteuttanut julkisen ostotarjouksen Heeros Oyj:stä, suomalaisesta SaaS-ohjelmistotalosta. Yrityskaupalla Accountor Software jatkaa tarjoomansa kehittämistä ja laajentamista. Samalla se vakiinnuttaa asemaansa yhtenä johtavista yritysohjelmistoja tarjoavista toimijoista Suomessa sekä enenevässä määrin myös muissa Pohjoismaissa.
Accountor Software completes acquisition of Heeros10.3.2025 12:00:07 EET | Press release
Accountor Software has completed the public tender offer for Heeros Plc, a Finnish SaaS company. With the acquisition, Accountor Software continues to enhance and expand its offering, firmly positioning Accountor Software as one of the leading pure-play business software players in Finland, with a growing footprint across the Nordics.
Accountor Software on toteuttanut 24SevenOfficen ERP-ohjelmistodivisioonan oston31.12.2024 08:52:43 EET | Tiedote
Accountor Software ja johtava globaali sijoitusyhtiö KKR ovat toteuttaneet norjalaisen 24SevenOfficen ERP-ohjelmistodivisioonan oston.
