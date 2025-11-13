Finago

Espoon tunnettu maamerkki sai uuden nimen: Accountor Tower on nyt Finago Tower

19.11.2025 13:10:00 EET | Finago | Tiedote

Jaa

Espoon Keilaniemen ikoninen toimistorakennus on saanut uuden nimen: Finago Tower. Nimenmuutos heijastaa yrityksen strategista uudistumista ja vahvistaa Finagon asemaa pohjoismaisena ohjelmistoalan edelläkävijänä.

Finago Tower
Finago Tower

Espoon Keilaniemen ikoninen toimistorakennus Accountor Tower vaihtoi nimensä Finago Toweriksi. Nimenmuutos heijastaa yrityksen uutta vaihetta yhtenä johtavista yritysohjelmistojen tarjoajista pohjoismaisilla markkinoilla viime viikolla julkistetulla uudella nimellään.

Toimiala elää parhaillaan muutoksessa ja yrityksen uusi nimi ja ilme symboloi sen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Nimenmuutoksen myötä yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään markkinajohtajan asemaa Suomessa ja hakea samalla kasvua Norjassa ja Ruotsissa.

Rakennus on Espoossa tunnettu maamerkki, joka valmistui 1970-luvulla Nesteen pääkonttoriksi. Vuodesta 2019 se on tunnettu nimellä Accountor Tower.

Viimeisen 1,5 vuoden aikana Accountor on ollut isojen muutosten äärellä. Yritys on uudistanut suuntaansa jakautumalla ohjelmisto- ja palveluliiketoimintaan kesällä 2024. Tuo strateginen ratkaisu mahdollistaa sen, että ohjelmistoliiketoiminta keskittyy entistä vahvemmin ohjelmistojen ja digitaalisten ratkaisuiden kehittämiseen Finago-nimen alla.

Alkuvuodesta ohjelmistoliiketoiminta yhdistyi Norjalaisen SaaS- ja ERP-toimijan, 24SevenOfficen kanssa, ja keväällä 2025 yhtiö osti aiemman kilpailijansa Heeroksen. Yhtiö jatkaa pilvipohjaisten talous- ja henkilöstöhallinnon sekä operatiivisten ratkaisujen edelläkävijänä Suomessa ja Pohjoismaissa nimellä Finago. Finago palvelee yli 170 000 asiakasta Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.

Avainsanat

keilaniemiohjelmistoala

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Finago Tower
Finago Tower
Timo Halonen Maisemasuunnittelu Oivallus Oy
Lataa
Timo Halonen Maisemasuunnittelu Oivallus Oy
Lataa

Linkit

Finago

Finago on yksi Pohjoismaiden johtavista yritysohjelmistoja tarjoavista yhtiöistä. Finago auttaa tilitoimistoja pysymään kehityksen kärjessä tarjoamalla luotettavia ratkaisuja ja tiivistä yhteistyötä. Skaalautuvaa ohjelmistoekosysteemiä tukee vahva paikallinen asiantuntemus, joka auttaa yrityksiä kaikissa kokoluokissa hyödyntämään dataa tehokkaasti päätöksenteossa. Finago on ollut mukana YK:n Global Compact -aloitteessa vuodesta 2023 ja on sitoutunut sen vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin. Edistymistä arvioi vuosittain EcoVadis. Finagon pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja sillä on toimistot myös Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiö työllistää yli 800 asiantuntijaa, ja sen liikevaihto vuonna 2024 oli yli 170 miljoonaa euroa.

finago.com

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finago

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye