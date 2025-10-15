Lipa-Betoni ottaa ensimmäisenä elementtivalmistajana maailmassa käyttöön Carbonaiden hiilensidontateknologian – konkreettinen askel kohti vähähiilistä rakentamista

Betonielementtien valmistaja Lipa-Betoni tekee historiaa ottamalla ensimmäisenä elementtivalmistajana maailmassa käyttöön Carbonaide®-teknologian Naarajärven tehtaallaan Etelä-Savossa.

”Olemme ylpeitä voidessamme olla edelläkävijöitä tässä globaalisti merkittävässä muutoksessa”, Lipa Betonin toimitusjohtaja Satu Lipsanen sanoo.

”Kyseessä on koko tehtaan kapasiteettia koskeva uudistus, jonka ansiosta voimme tarjota vähähiilisiä elementtejä laajasti jo ensi vuonna.”

Naarajärvellä on parhaillaan käynnissä investointihanke, jossa Carbonaiden järjestelmät integroidaan osaksi Lipan koko elementtituotantoa. Työvaiheisiin kuuluvat muun muassa moduulien valmistus, säiliötoimitukset ja järjestelmäasennukset. Näiden jälkeen siirrytään koekäyttöön vuoden 2026 alussa, ja sen jälkeen täyteen tuotantoon.

Betonielementtiteollisuuden teknologiatoimittaja Elematic Oyj on kehittänyt Lipa-Betonin tehtaan kuivatustilan oviin tiivistyksen, joka mahdollistaa hiilidioksidin turvallisen käytön tuotannossa.

Elematic-yhteistyö avaa ovet kansainvälisille markkinoille

Carbonaiden toimitusjohtaja Tapio Vehmas näkee Lipa-Betonin hankkeen tärkeänä ponnahduslautana yrityksen kansainväliselle kasvulle.

“Laajennamme nyt toimintaamme elementtiteollisuuteen yhdessä Lipa-Betonin kanssa. Tämä ensimmäinen tehdasintegraatio on myös merkittävä askel yhteistyössämme Elematicin kanssa, jonka avulla voimme viedä ratkaisumme nopeasti maailman voimakkaimmin kasvaville rakennusmarkkinoille, muun muassa Intiaan, Kiinaan, Lähi-itään ja Ukrainaan”, Vehmas sanoo.

Elematic ja Carbonaide julkistivat yhteistyönsä keväällä 2025. Yhtiöiden tarkoitus on viedä kestävä betonelementtien valmistusteknologia maailmalle. Yhdistämällä Elematicin laitteisto- ja automaatio-osaaminen ja Carbonaiden hiilidioksidikäsittely syntyy ratkaisu, joka mahdollistaa ympäristöystävällisempien elementtien valmistuksen ja hiilidioksidin pysyvän varastoinnin niihin.

“Maailmanlaajuisesti rakentaminen tuottaa noin kolmasosan kaikista hiilidioksidipäästöistä, Suomessakin noin seitsemän prosenttia. Carbonaiden teknologia tukee tavoitteitamme kohti vähähiilisyyttä ja tarjoaa asiakkaillemme tehokkaan ja kestävämmän tavan valmistaa betonielementtejä. Lipa-Betonin tehdasprojekti on konkreettinen osoitus siitä, että ala on siirtymässä kohti vähähiilistä tulevaisuutta”, Elematicin toimitusjohtaja Teppo Voutilainen sanoo.

Läpimurto vähähiilisessä rakentamisessa

Carbonaiden teknologia vähentää sementin tarvetta jopa 20 prosenttia. Se myös nopeuttaa tuotantoa ja parantaa betonin mekaanisia ominaisuuksia. Tämä kaikki tekee tuotannosta kustannustehokkaampaa ja ilmastoystävällisempää, jolloin se vastaa vähähiilisen rakentamisen tarpeisiin teollisessa mittakaavassa.

Lipa-Betoni tavoittelee Carbonaiden teknologialla ensivaiheessa yli 60 prosentin päästövähenemää voimakkaasti seostetuissa sementeissä ja normaalin tuotantoajan puitteissa. Näin yhtiö alittaisi nykyiset Suomen betonialan vähähiilisyysluokitukset. Menetelmällä on mahdollista päästä jopa hiilineutraaliin tuotantoon, joka olisi maailmassa ainutlaatuista.

Lipa-Betonin investointi kattaa koko tehtaan kapasiteetin, mikä mahdollistaa vähähiilisten elementtien toimitukset myös suuriin rakennuskohteisiin heti koekäyttövaiheen jälkeen. Neuvottelut ensimmäisistä kohteista ovat jo käynnissä.