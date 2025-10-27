Loihteelle 10 miljoonan euron sopimus Puolustusvoimien kanssa
Loihde toimii jatkossakin Puolustusvoimien kulunvalvontakumppanina.
Puolustusvoimat ja Loihde ovat solmineet noin 10 miljoonan euron arvoisen puitesopimuksen kulunvalvontajärjestelmistä vuosille 2025–2028. Sopimus sisältää myös optiovuodet 2029 ja 2030. Hankinnan kohteena on Puolustusvoimien Lenel OnGuard -kulunvalvontajärjestelmän laajentamiseen liittyviä laitteita, ohjelmistoja, lisenssejä sekä näihin liittyviä palveluita. Kokonaisuuteen sisältyy muun muassa suunnittelu-, asennus-, käyttöönotto- ja koulutuspalveluita sekä laajennukseen liittyvää dokumentointia.
Loihde on toimittanut kulunvalvontajärjestelmiä suorassa sopimussuhteessa Puolustusvoimille jo vuodesta 2017. Loihde toimittaa Puolustusvoimien sidosryhmään kulunvalvonnan lisäksi myös muita turvateknologian järjestelmiä ja palveluita.
”Pitkäaikainen kumppanuutemme on vahva tunnustus Loihteen osaamisesta kriittisen infrastruktuurin suojaamisessa. Vaativana asiakkaana Puolustusvoimat myös auttaa meitä jatkuvasti kehittämään palveluitamme”, Loihteen Turvaratkaisut-liiketoiminnan johtaja Marko Järvinen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Turvaratkaisut-liiketoiminnan johtaja Marko Järvinen, puh. 040 555 0322, marko.jarvinen@loihde.com
Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 760, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2024 oli 140 miljoonaa euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Loihde Oyj
Loihde ostaa kameravalvontaliiketoiminnan Lounealta27.10.2025 09:43:18 EET | Tiedote
Loihde Trust Oy ja Lounea Yritysratkaisut Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jolla Loihde ostaa Lounean kameravalvontaliiketoiminnan. Kaupan toteutumisajankohta on 1.1.2026.
Loihde julkistaa tammi-syyskuun 2025 liiketoimintakatsauksen 29.10.202521.10.2025 10:49:02 EEST | Tiedote
Loihde Oyj julkistaa tammi-syyskuun liiketoimintakatsauksen keskiviikkona 29.10.2025 noin klo 8.00.
Johan Wikström nimitetty Loihteen data- ja analytiikkapalveluiden johtajaksi21.8.2025 12:03:32 EEST | Tiedote
Johan Wikström on aloittanut Loihteella data- ja analytiikkapalveluiden johtajana. Tehtävässään hän vastaa data- ja analytiikkapalveluita tuottavan yksikön johtamisesta ja sen tarjooman kehittämisestä.
Loihde julkistaa tammi-kesäkuun 2025 puolivuosikatsauksen 18.7.20259.7.2025 14:33:48 EEST | Tiedote
Loihde Oyj julkistaa tammi-kesäkuun 2025 puolivuosikatsauksen perjantaina 18.7.2025 noin klo 8.00. Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-tiedotustilaisuudessa samana päivänä klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.events.inderes.com/q2-2025. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.
Yksi turvallisuus -johtajaksi nimitetty Jaakko Niinivirta: Verkottuneessa maailmassa meillä ei ole varaa turvallisuuden siiloihin25.6.2025 08:56:38 EEST | Tiedote
Jaakko Niinivirta on nimitetty Loihteen Yksi turvallisuus -kokonaisuudesta vastaavaksi johtajaksi 1.8.2025 alkaen. Uudessa tehtävässään hän kehittää edelleen Loihteen ainutlaatuista Yksi turvallisuus® -konseptia ja johtaa sen myyntiä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme