Loihteelle 10 miljoonan euron sopimus Puolustusvoimien kanssa

17.11.2025 15:04:57 EET | Loihde Oyj | Tiedote

Loihde toimii jatkossakin Puolustusvoimien kulunvalvontakumppanina.

Puolustusvoimat ja Loihde ovat solmineet noin 10 miljoonan euron arvoisen puitesopimuksen kulunvalvontajärjestelmistä vuosille 2025–2028. Sopimus sisältää myös optiovuodet 2029 ja 2030. Hankinnan kohteena on Puolustusvoimien Lenel OnGuard -kulunvalvontajärjestelmän laajentamiseen liittyviä laitteita, ohjelmistoja, lisenssejä sekä näihin liittyviä palveluita. Kokonaisuuteen sisältyy muun muassa suunnittelu-, asennus-, käyttöönotto- ja koulutuspalveluita sekä laajennukseen liittyvää dokumentointia.

Loihde on toimittanut kulunvalvontajärjestelmiä suorassa sopimussuhteessa Puolustusvoimille jo vuodesta 2017. Loihde toimittaa Puolustusvoimien sidosryhmään kulunvalvonnan lisäksi myös muita turvateknologian järjestelmiä ja palveluita.

”Pitkäaikainen kumppanuutemme on vahva tunnustus Loihteen osaamisesta kriittisen infrastruktuurin suojaamisessa. Vaativana asiakkaana Puolustusvoimat myös auttaa meitä jatkuvasti kehittämään palveluitamme”, Loihteen Turvaratkaisut-liiketoiminnan johtaja Marko Järvinen sanoo.

Yhteyshenkilöt

Turvaratkaisut-liiketoiminnan johtaja Marko Järvinen, puh. 040 555 0322, marko.jarvinen@loihde.com

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 760, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2024 oli 140 miljoonaa euroa.

