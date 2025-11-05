Samuli ja Venla Edelmann, Suvi Teräsniska, Mikko Kuustonen, Olli Halonen, emma & matilda ja Aliisa Syrjä esiintyvät Joulun tähdet -konsertissa yksinäisyyttä vastaan 2.12.
Maamme kirkkaimmat tähdet nousevat lavalle hyväntekeväisyyskonsertissa, jonka tuotto menee HelsinkiMission yksinäisyyttä vähentävään työhön. Joulun tähdet -konsertti yksinäisyyttä vastaan tarjoaa paketin musiikkielämyksiä tähtiartistien esittämänä tunnelmallisessa Aleksanterin teatterissa Helsingissä 2.12. klo 19. Konsertti tuo valoa ja lämpöä niille, jotka kaipaavat yhteisöllisyyttä.
Hyväntekeväisyyskonsertissa kuullaan artistien omia kappaleita sekä tunnettuja joululauluja. Musiikillisesta sisällöstä vastaa konsertin kapellimestari Leri Leskinen ja sitä säestää hänen bändinsä. Lavalle tähtiartistien kanssa nousee musiikkiopisto Resonaarin oppilaita. Konsertin juontaa Jaana Pelkonen.
Konserttiliput ovat myynnissä Tiketissä. Lipun hinta on 59,50 €
Joillekin joulu on vuoden odotetuinta aikaa, toisille vuoden yksinäisintä aikaa. Tänään joka kymmenes suomalainen kärsii pitkäkestoisesta, haitallisesta yksinäisyydestä. Se tarkoittaa, että Suomessa on yli 500 000 yksinäistä, joille yksinäisyyden kokemus tuo surua ja tuskaa päivittäin. Jatkuva yksinäisyys on vakava terveydellinen riski ja aina vakava inhimillinen kokemus. Apua yksinäisyyden vähentämiseksi on onneksi olemassa.
Hyväntekeväisyyskonsertilla kerätään varoja ja sen tuotot ohjataan HelsinkiMission yksinäisyyden vastaiseen työhön, joka on valtakunnallista ja tutkitusti vaikuttavaa. Vuosittain HelsinkiMission toiminnassa kohdataan nuoria, aikuisia, lapsiperheitä, ja senioreja yli 155 000 kertaa ammattilaisten ja tuhannen vapaaehtoisen voimin.
Joulun tähdet -konsertti Nelosella
HelsinkiMissio haluaa tuoda joulun tunnelmaa ja yhteenkuuluvuutta jokaiseen kotiin. Joulun tähdet -konsertti yksinäisyyttä vastaan televisioidaan ja esitetään Nelosella sunnuntaina 21.12. klo 20. Uusinnat esitetään Livillä keskiviikkona 24.12. klo 17.40 sekä Nelosella maanantaina 22.12. klo 18.30, tiistaina 23.12. klo 17.40, torstaina 25.12. klo 17.30 ja perjantaina 26.12. klo 15.30.
Yhteyshenkilöt
Niina Frösén
Varainhankintapäällikkö
niina.frosen@helsinkimissio.fi
puh. 044 735 5138
Kristiina Backberg
Viestintäpäällikkö
kristiina.backberg@helsinkimissio.fi
puh. 044 733 1544
HelsinkiMissio
HelsinkiMissio on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja lisätä hyvinvointia. Järjestö toimii sadan ammattilaisen ja tuhannen vapaaehtoisen voimin. Toiminnassa kohdataan, tuetaan ja autetaan vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä. Järjestö tarjoaa yksinäisyyttä vähentäviä palveluja valtakunnallisesti sekä mahdollisuuden osallistua vapaaehtoisena kohtaamaan muita.
HelsinkiMissio kutsuu kaikki tekoihin yksinäisyyttä vastaan. www.helsinkimissio.fi
#Yhdessäyksinäisyysvoitetaan
