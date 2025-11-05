Samuli ja Venla Edelmann, Suvi Teräsniska, Mikko Kuustonen, Olli Halonen, emma & matilda ja Aliisa Syrjä esiintyvät Joulun tähdet -konsertissa yksinäisyyttä vastaan 2.12.

Hyväntekeväisyyskonsertissa kuullaan artistien omia kappaleita sekä tunnettuja joululauluja. Musiikillisesta sisällöstä vastaa konsertin kapellimestari Leri Leskinen ja sitä säestää hänen bändinsä. Lavalle tähtiartistien kanssa nousee musiikkiopisto Resonaarin oppilaita. Konsertin juontaa Jaana Pelkonen.

Konserttiliput ovat myynnissä Tiketissä. Lipun hinta on 59,50 €

Joillekin joulu on vuoden odotetuinta aikaa, toisille vuoden yksinäisintä aikaa. Tänään joka kymmenes suomalainen kärsii pitkäkestoisesta, haitallisesta yksinäisyydestä. Se tarkoittaa, että Suomessa on yli 500 000 yksinäistä, joille yksinäisyyden kokemus tuo surua ja tuskaa päivittäin. Jatkuva yksinäisyys on vakava terveydellinen riski ja aina vakava inhimillinen kokemus. Apua yksinäisyyden vähentämiseksi on onneksi olemassa.

Hyväntekeväisyyskonsertilla kerätään varoja ja sen tuotot ohjataan HelsinkiMission yksinäisyyden vastaiseen työhön, joka on valtakunnallista ja tutkitusti vaikuttavaa. Vuosittain HelsinkiMission toiminnassa kohdataan nuoria, aikuisia, lapsiperheitä, ja senioreja yli 155 000 kertaa ammattilaisten ja tuhannen vapaaehtoisen voimin.

Joulun tähdet -konsertti Nelosella

HelsinkiMissio haluaa tuoda joulun tunnelmaa ja yhteenkuuluvuutta jokaiseen kotiin. Joulun tähdet -konsertti yksinäisyyttä vastaan televisioidaan ja esitetään Nelosella sunnuntaina 21.12. klo 20. Uusinnat esitetään Livillä keskiviikkona 24.12. klo 17.40 sekä Nelosella maanantaina 22.12. klo 18.30, tiistaina 23.12. klo 17.40, torstaina 25.12. klo 17.30 ja perjantaina 26.12. klo 15.30.