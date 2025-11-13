Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja työhön panostetaan – suositteluhalukkuus kasvanut selvästi

17.11.2025 16:38:13 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Työterveyslaitoksen toteuttamassa hyvinvointialueiden työhyvinvointitutkimuksessa kysyttiin työhön, työyhteisöön, johtamiseen, työsuojeluun ja työssä jatkamiseen liittyvistä tekijöistä. Kyselyyn vastasi yhteensä 9411 Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijää, ja vastausprosentti oli 46. Työhyvinvointitutkimus toteutettiin edellisen kerran vuonna 2023.

Kokemus työn palkitsevuudesta on parantunut selvästi vuoteen 2023 nähden. Nyt toteutetussa kyselyssä 35 prosenttia kokee työnsä palkitsevaksi, kun vastaava luku edellisessä tutkimuksessa oli 26. Palkitsevuutta mitataan kysymyksillä siitä, kuinka paljon kokee saavansa vastinetta työstä niin tuloissa, arvostuksessa kuin henkilökohtaisena tyydytyksenä.

Kyselyyn vastanneet kertovat panostavansa työhönsä, ja 71 prosenttia kokee työnsä mielekkääksi.

Edellisen tutkimuksen tapaan vastaajat kokevat yhteistyön toimivan hyvin, ja myös lähijohtaminen koetaan edelleen oikeudenmukaiseksi. Lisäksi kokemus päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta on hieman parantunut.

Noin kolmannes vastaajista kokee valmentavan johtamisen toteutuvan hyvin työyhteisössä.

‒ Koko hyvinvointialueen tasolla tulokset ovat parantuneet syksyyn 2023 verrattuna hyvin paljon. Tulokset kertovat, että moni asia on hyvällä tasolla, mutta parantamisen varaakin vielä on. Esihenkilötyöllä ja sen oikeudenmukaisuudella on suuri merkitys henkilöstölle. Uuden strategian valmistelussa tämä on tunnistettu ja kysely vahvistaa näkemystä, jonka mukaan kehittämistoimia on hyvä kohdentaa johtamiseen, hyvinvointialuejohtaja Juhani Sand painottaa.

‒ Pirkanmaan hyvinvointialueella on panostettu valmentavaan johtamiseen ja esitimme siitä kysymyksen ensimmäisen kerran. Alkuvuosien aikana on ollut tarvetta kuitenkin myös tiukalle talousjohtamiselle sekä muutosten johtamiselle, joista molemmat edellyttävät keskitetympää johtamisotetta. Hienoa, että vajaa kolmannes vastaajista kokee myös valmentavaa työotetta työyhteisössään. Toivottavasti seuraavissa mittauksissa tämäkin luku on korkeampi, HR-johtaja Aija Tuimala sanoo.

Työssään haluaa jatkaa nyt useampi, suositteluhalukkuus selvästi kasvanut

Aiempaa harvempi vastaaja on harkinnut työnantajan vaihtamista. Työnantajaa suosittelisi noin 63 prosenttia vastaajista, kun edellisessä tutkimuksessa luku oli noin 48.

Selvästi useampi vastaaja kertoi nyt tehdyssä tutkimuksessa, että kehityskeskustelu on käyty. Työyhteisöt koetaan edelleen toimiviksi, ja tässäkin on pientä parannusta vuoteen 2023 verrattuna.

Vaikutusmahdollisuuksissa edelleen kehitettävää, väkivalta- ja uhkatilanteet yleisiä

Hieman yli puolet vastaajista kokee, ettei omiin töihin ole vaikutusmahdollisuutta muutostilanteissa. Noin joka viides kokee joutuvansa toimimaan omien arvojensa vastaisesti.

Hieman alle puolet vastaajista on kokenut työssään uhka- tai väkivaltatilanteita.

‒ Turvallisuuteen kiinnitetään jatkossa entistä enemmän huomiota esimerkiksi yksikkökohtaisissa kehittämissuunnitelmissa, Aija Tuimala kertoo.

Riski työmäärän liiallisesta lisääntymisestä nyt pienempi

Kokemus työmäärän lisääntymisestä yli sietokyvyn on vähentynyt: hieman alle puolet vastaajista kokee työmäärän liialliseksi.

Työn aiheuttamasta rasituksesta kokee palautuvansa hyvin noin 40 prosenttia vastaajista.

Työterveyslaitoksen tilannekuvaraportti tuloksista tammikuussa

Työterveyslaitos julkaisee yhteenvedon työhyvinvointitutkimuksessa mukana olleiden hyvinvointialueiden tuloksista yhdessä Mitä kuuluu? -tutkimustulosten kanssa mediatilaisuudessaan 22.1.2026 klo 9–10.

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye