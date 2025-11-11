Suomi kerää valtaosan Pohjoismaiden puolustusteknologiasektorin pääomarahoituksesta

Pohjoismaiden rooli puolustus- ja kaksikäyttöteknologian kasvuyritysten keskittymänä kasvaa vauhdilla. Vuosina 2019–2025 Pohjoismaihin on kerätty yhteensä noin 1,7 miljardia dollaria eli vajaat 1,5 miljardia euroa pääomarahoitusta. Vuodessa Pohjoismaihin kerätty pääomarahoitus on kasvanut noin 500 miljoonalla dollarilla, sillä vuonna 2024 alan pääomarahoituspotti oli 1,2 miljardia dollaria. Tiedot käyvät ilmi Danske Bankin ja kansainvälistä startup-dataa keräävän Dealroomin julkaisemasta Nordic Defence Startup Report 2025 -selvityksestä.

Suomi on muihin Pohjoismaihin verrattuna omaa luokkaansa pääomarahoituksen hankinnassa. Vuonna 2025 suomalaisiin kasvuyrityksiin on sijoitettu 410 miljoonaa dollaria, mikä vastaa vuositasolla 85 prosenttia Pohjoismaiden keräämästä pääomarahoituksesta. Tanskan osuus on 56 miljoonaa dollaria, Ruotsin 17 miljoonaa dollaria ja Norjan 665 000 dollaria.



Kun kerättyä pääomarahoitusta tarkastellaan asukaslukuun suhteutettuna, Suomeen on virrannut vuodesta 2019 lähtien 203 dollaria henkeä kohden. Vertailussa toiseksi eniten rahoitusta on kerätty Tanskaan (18 dollaria henkeä kohden) ja kolmanneksi Norjaan (15 dollaria henkeä kohden). Pohjoismaat muodostavat myös Euroopan johtavan alan keskittymän, kun kerätty pääoma suhteutetaan väkilukuun.



Suomi erottuu edukseen erityisesti kvantti- ja avaruusteknologian rahoituksessa. Vuosina 2016–2025 Suomeen on kohdistunut kvanttiteknologian pääomasijoituksia 594 miljoonan dollarin edestä. Tanskassa vastaava summa on 141 miljoonaa dollaria, mikä korostaa Suomen merkittävää etumatkaa sektorilla. Sama ilmiö näkyy avaruusteknologian puolella: Suomeen on kerätty 579 miljoonaa dollaria, kun toiseksi eniten sijoituksia saanut Norja on kerännyt 85 miljoonaa dollaria.

Danske Bankin startup- ja kasvuyritysliiketoiminnasta vastaavan johtajan Teppo Havon mukaan Suomen keräämää rahoitusmäärää selittää muun muassa pääomasijoittajien kasvava kiinnostus puolustus- ja kaksikäyttöteknologioihin sekä esimerkiksi Euroopan maiden kasvavat puolustusmäärärahat.

”Geopoliittinen tilanne tukee alan kasvua, ja kuluvana vuonna Pohjoismaissa onkin nähty merkittävä pääomarahoituksen määrän kasvu puolustus- ja kaksikäyttöteknologioiden segmentissä. Selvityksemme mukaan alalla alkuvaiheen pääomarahoitus tulee usein Pohjoismaista, joten Pohjolassa on selvästi herätty erityisesti kaksikäyttöteknologiayhtiöiden potentiaaliin”, Havo toteaa.

Alan arvo kasvussa

Pohjoismaisten puolustus- ja kaksikäyttöteknologiayritysten yhteenlaskettu yritysarvo (enterprise value) on miltei viisinkertaistunut vuodesta 2019 ja on nyt 5,4 miljardia dollaria. Kuluvana vuonna arvosta suurin osa koostuu avaruus- ja kvanttiteknologian keräämästä rahoituksesta. Selvityksen mukaan alan startupien määrä on noussut hieman: nyt niitä on 150, kun viime vuonna tunnistettiin 130.

”Puolustus- ja kaksikäyttöteknologiasegmentti on pääomasijoitusmarkkinoiden näkökulmasta edelleen pieni, mutta se kasvaa vauhdikkaasti. Koska segmentti on pieni, yksittäiset suuret rahoituskierrokset, kuten Iceyen ja IQM:n kierrokset, vaikuttavat merkittävästi kokonaisuuteen ja yksittäisten maiden suhteellisiin osuuksiin. IQM:n 275 miljoonan euron rahoitus kierros on niin iso, että se vaikuttaa tilastointiin näkyvästi. On mahtavaa, että Suomeen on onnistuttu rakentamaan alan globaaleja edelläkävijöitä”, Havo sanoo.

Bisnesenkeleiden tarve kasvaa

Alan positiiviset kasvunäkymät vaikuttavat myös Finnish Business Angels Networkin (FiBAN ry) saamien sijoitushakemusten määrään. Vuonna 2025 puolustus- ja kaksikäyttösektoreilta hakemuksia on tullut 202, kun taas koko vuoden 2024 aikana hakemuksia saapui 130. FiBAN on Suomen bisnesenkeleiden yhdistys, jonka tehtävä on yhdistää yksityissijoittajia ja kasvuyrityksiä. Vuonna 2024 FiBANin kautta rahoitusta haki yli 1400 yritystä.

”Startup-kenttä on herännyt puolustus- ja kaksoiskäyttöteknologioiden mahdollisuuksiin ja yrityksiä näille aloille syntyy enemmän kuin koskaan. Toisaalta yrittäjät ovat entistä tietoisempia pääoman virtaamisesta puolustussektorille, mikä osin selittää hakemusmäärien kasvua. Tällä alalla on myös ’teloihin potkijoita’. Viestini puolustusalalle pyrkiville yrittäjille on, että kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa oman idean jalostamiseen. Kaikki siviili-innovaatiot eivät ole automaattisesti sotilaspuolelle soveltuvia. Vaikka määrä on kasvanut, laadukkaat puolustusalan yritykset erottuvat joukosta helposti edukseen”, FiBANin toimitusjohtaja Tiina Laisi-Puheloinen kertoo.

Nordic Defence Startup Report 2025

Nordic Defence Startup Report 2025 -selvitys keskittyy pohjoismaiseen puolustus-, dual-use- ja defence application -alojen startup-yritysten ekosysteemiin sekä niiden keräämään rahoitukseen. Danske Bank on tehnyt selvityksen yhteistyössä startup-ekosysteemin tietojärjestelmäalustan Dealroomin kanssa. Selvityksessä tunnistettiin 140 pohjoismaista startup-yritystä, jotka toimivat puolustus-, kaksoiskäyttö- ja defence application -sektoreilla. Selvitys tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2024.

FiBANista lyhyesti

Finnish Business Angels Network (FiBAN) on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää yksityishenkilöiden sijoittamista listaamattomiin kasvuyrityksiin. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on kasvattaa ja kehittää yksityisten sijoittajien ammattikuntaa. FiBAN on yksi maailman suurimmista ja aktiivisimmista bisnesenkeliverkostoista, johon kuuluu yli 600 hyväksyttyä yksityissijoittajajäsentä. fiban.org