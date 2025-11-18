Paikoillanne, valmiit, Oulu! – Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden Avajaisfestareiden ohjelma on julkaistu

Monipuolisella ohjelmalla ja laajalla tekijäjoukolla tarjoillaan maistiaisia siitä, mitä kulttuuripääkaupunkivuosi tuo tullessaan. Koettavaa on perjantaista sunnuntaihin koko perheelle. Lähes kaikki Avajaisfestareiden tapahtumat ovat pääsymaksuttomia, ikärajattomia ja kaikille avoimia. Monessa niistä pääsee myös tekemään, osallistumaan ja kokeilemaan itse. Osa tapahtumista striimataan, eli niitä voi seurata suorana Oulu2026:n Youtube-kanavalta.

“​​Oulu2026 on vihdoinkin täällä! Avajaisfestareilla on takuulla tarjolla jokaiselle jotain ainutkertaisen upeaa koettavaa ja nautittavaa. Nyt on oikea hetki paisua ylpeydestä ja kutsua kylään kaikki ystävät, sukulaiset ja tuttavat. Nämä avajaiset voi kokea vain kerran elämässään – Oulussa, totta kai!”, Oulu2026-toiminnasta vastaavan Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen iloitsee.

Lähes 200 tapahtumaa, yli 20 tapahtumapaikkaa

Avajaisfestareilla on luvassa ohjelmaa kirjaimellisesti jokaiseen makuun – lähes 200 tapahtuman kattaus levittäytyy yli 20 tapahtumapaikkaan ympäri keskustaa. Sisälle ja ulos, kauppakeskuksiin ja kaupungintalolle, aukioille, kuppiloihin ja kulttuuritiloihin. Kävijöille löytyy vaihtoehtoja konserteista kiekkoiluun, akrobatiasta autojen tuunaamiseen, paneeleista pubivisaan ja taidenäyttelyistä tamppausbileisiin.

Festareilla voi liikkua esityksestä toiseen, poiketa mukaan vain hetkeksi tai viipyillä yhdessä paikassa kaikessa rauhassa pitempään. Ohjelmaan kannattaa tutustua etukäteen ja suunnitella omat reittinsä juuri itselle mielenkiintoisimpien tapahtumien mukaan. Tai sitten vain seikkailla ilman suunnitelmia – Avajaisfestareiden aikana keskustassa on mahdotonta olla törmäämättä juhlahumuun.

Avajaisfestareiden ohjelmisto on nyt julki. Siihen voi tutustua tarkemmin verkkosivulla Oulu2026.eu/avajaisfestarit. Alla poimintoja avajaisviikonlopun tarjonnasta.

Kauppatorilla ja sen kulmilla hemmotellaan kaikkia aisteja

“Paikoillanne, valmiit, Oulu” – Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi avataan virallisesti perjantai-iltapäivänä 16. tammikuuta Oulun Kauppatorilla. Pelkkiä puheita tältä puolen tunnin lähtölaukaukselta on turha odottaa. Niitäkin toki kuullaan, mutta luvassa on muhkea kattaus muutakin koettavaa. Avaushetki striimataan myös Rotuaarin lavan ja Kauppakeskus Valkean Kesäkadun näytöille.

Kauppatorin ottavat viikonlopun aikana haltuun muun muassa Saara Aalto, Oulun Kärpät, Skidit-disko ja Frozen People -festivaalin DJ:t. Jääsoittimilla toteutettu Terje Isungsetin konsertti mykistää, ja yhteiselle tanssille sekä taiteilullekin on aikansa. Ensi-iltansa saa arktisesta ilmastosurusta ja lumikadosta kertova vaikuttava tanssielokuva. Kauppahallissa maistettavana on OSAOn opiskelijoiden valmistamia Arctic Food Lab -herkkuja.

Keskustakirjasto Saaressa juhlitaan sen ja Lastenkulttuurikeskus Kotilon avajaisia koko viikonlopun ajan. Yli 200 oululaisen lapsen ja taiteilijoiden yhdessä luoma The Book of Oulu -kirja saa julkkarijuhlansa asiaan kuuluvin menoin. Kirjan kansilehdille kannattaa hakea valloittavien pienten tekijöiden nimikirjoituksia paikan päältä! Samalla voi tutustua koko perhettä innostaviin näyttelyihin.

Myös saamelainen taide nousee valokeilaan. Saamelaisooppera Ovllá saa maailman kantaesityksensä Oulun teatterissa. Pohjoismaiden ainoan alkuperäiskansan näkökulman esille nostava ooppera on toteutettu yhteistyössä Oulu Sinfonian ja saamelaisten kansallisteatteri Beaivvášin kanssa. Taidemuseossa taas avataan laaja Eanangiella – Maan kieli -näyttely, joka ammentaa aineksensa saamelaisen kulttuurin elinvoimasta ja kauneudesta sekä juhlistaa alkuperäiskansan yhteyttä maahan ja esivanhempiin.

Harvinaisia vierailunäyttelyitä, huippuartisteja ja terveisiä Oulu2026-alueelta

Oulun kaupungintalolla avautuu taidetta ja teknologiaa yhdistävä taideteos Rauhankoneen kerroksia, joka elää ja muuttuu jatkuvasti vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Myös Kiasman Korvamato-mediataidenäyttely avataan. Tuomiokirkossa taas koko viikonlopun kestävä Katedraali soi -kokonaisuus tuo esiin kirkon tilan ja tradition merkityksen osana eurooppalaista kulttuuriperintöä.

Rotuaarin lavan valtaavat pohjoissuomalaiset artistit ja osaajat. Valovoimaiset keikkansa sinne nousevat vetämään muun muassa SANA, Peltokurki, JUNNA, Yungmiqu ja Iso Ilo. Taitonsa näyttävät myös Kajaanin kaupunginteatteri ja tulevasta tanssiteoksestaan maistiaisen tarjoava Xulu202x.

Fotografiska Tallinn tuo kulttuuripääkaupunkivuoden kunniaksi ensimmäistä kertaa valokuvanäyttelyn Suomeen. Sen lisäksi Kauppakortteli Pekurissa nautitaan Avajaisfestareilla muun muassa matkasta koko 40 kunnan Oulu2026-alueen halki. Värikkäitä tervehdyksiään festarihumuun tuovat lukuisat kumppanit aina Kalajokilaaksosta Kainuuseen ja Perämeren pohjukasta Pyhäjokilaaksoon.

Valkean Kesäkadulla keikoillaan ajatuksia herättävät muun muassa Stepa, Ylva Haru ja Valkea. Luvassa on myös taidokasta teatteria ja tanssia, hulluttelevaa akrobatiaa sekä erilaisten kulttuurien kohtaamisia ympäri maailmaa. Kesäkadun lisäksi elämyksiä löytyy eri puolilta kauppakeskusta. Löytyvätkö leikkimielisen taidejahdin kaikki rastit rakennuksesta? OSAOn Glitter Gardenissa festariväen lookit nousevat uudelle tasolle, ja Valkean vieressä Kauppurienaukiolla OSAOn amisparkissa valot välkkyvät ja poppi soi!

Valotaiteesta vapaaehtoistoimintaan, myös muita Euroopan kulttuuripääkaupunkeja esittäytyy

Kulttuuritalo Valveella tapahtuu aina – ja Avajaisfestareiden aikana vasta tapahtuukin! Luvassa on muun muassa kurkistuksia talon koko alkavan vuoden festivaalitarjontaan ja tapahtumiin, vaikuttavaa yhteisötaidetta, kiinnostavia näyttelyitä, musiikkivideoita, satuja ja tanssi-akrobatiaa. Yhteisöllinen matkatoimisto on avoinna, ja siivousvälineetkin intoutuvat kertomaan tarinaa. Valveen ulkoikkunoita koristavat iltaisin upeat valoteokset.

Oulu10:n viikonlopun tapahtumakattauksessa loistaa Liepajan aurinkoisen tunnelman lisäksi erityisesti kokeneiden kaupunkilaisten kokemuksiin ja taitoihin nojaava viihde. Äijäbaletista kuoroesityksiin, harmonikkalegendan konsertista ja senioridiscosta Nätti-Jussin juttuihin. Järjestötreffit esittelevät erilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja, ja moikkaamassa voi käydä myös kulttuurikavereita.

Muita Euroopan kulttuuripääkaupunkeja – menneitä ja tulevia, kotimaasta ja kauempaa – esittäytyy viikonlopun aikana keskustan kahviloissa ja ravintoloissa. Niiden ohjelmassa on muun muassa musiikkia, animaatioita, stand upia ja muraalin julkistus. Tervehdyksensä juhlaviikonloppuun tuovat toinen vuoden 2026 tittelin haltija, Slovakian Trenčín (Bar Ihku), Turku (45 Special), Kiiruna (Kaarlenholvi & Jumpru Pub) ja Euroopan kulttuuripääkaupunkien verkosto Culture Next (Teerenpeli). Liepajan kesäkeidas kutsuu Oulu10:ssä, EU Lounge taas Oluthuone Leskisessä.

Avajaisfestareiden tapahtumia ja muuta ohjelmaa tuottaa laaja joukko taiteilijoita, muita osaajia, yrityksiä ja yhteisöjä, joista valtaosa tarjoaa nyt maistiaisia myöhemmin kulttuuripääkaupunkivuonna koettavasta ohjelmastaan. Kokonaisuutta koordinoi Oulun kulttuurisäätiö. Lisäykset ja muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Useat tapahtumaviikolla avautuvat näyttelyt ovat avoinna myös avajaisviikonlopun jälkeen.