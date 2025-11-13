Naantali selvitti mopokiellon vaikutuksia – valtaosa kannattaisi jatkoa

Kaupunki päätti kesäkuusta alkaen rajoittaa L- ja T-luokan ajoneuvojen liikkumista ydinkeskustan ja Vanhankaupungin alueilla öisin klo 22–06. Kyseessä on kokeilu. L-luokan ajoneuvoja ovat moottorikäyttöiset kaksi-, kolmi- tai nelipyöräiset ajoneuvot eli mopo, moottoripyörä, mopoauto ja nelipyörä. T-luokan ajoneuvoja ovat erityyppiset traktorit. Rajoitusta on valvonut poliisi.

33 prosenttia kaupungin kyselyyn vastanneista koki, että häiritsevä liikenne on rajoituksen voimaantulon jälkeen vähentynyt yöaikaan. Kuitenkin noin 35 prosenttia koki tilanteen pysyneen samana ja 11 prosenttia koki tilanteen pahentuneen. Loput eivät osanneet arvioida kantaansa.

Yli 54 prosenttia kyselyyn vastanneista asuu itse keskustassa rajoitusalueella.

Palautetta toivottiin kaikenikäisiltä. Vastaajissa korostuivat yli 55-vuotiaat, mutta myös nuoret onnistuttiin tavoittamaan hyvin.

– Toivoimme saavamme palautetta myös nuorilta ja heiltä, jotka ajavat L- ja T-luokan ajoneuvoja. Vastaajista noin 14 prosenttia oli 15–18-vuotiaita, mikä on hienoa, kertoo yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi.

Rajoituksesta toivotaan pysyvää

Yli 73 prosenttia kaikista vastaajista toivoi rajoitusta pysyväksi ratkaisuksi, mutta nuorista valtaosa – noin 71 prosenttia, vastustaa tätä. Rajoitusalueella asuvista peräti 87 prosenttia toivoo rajoituksesta pysyvää.

Osa vastaajista koki häiritsevän ajon siirtyneen keskustasta muihin kaupunginosiin, kuten Kuparivuorelle, Luonnonmaalle, Taimoon ja Nuhjalaan.

Noin kolmannes vastaajista toivoo rajoitusalueen laajentamista, kun taas osa pitää aluetta liian laajana tai tarpeettomana, jopa provosoivana. Avoimissa vastauksissa korostui kameravalvonta ja poliisin rooli, jotta rajoituksia noudatettaisiin paremmin.

Vastaajat ehdottivat myös liikennekasvatuksen lisäämistä kouluissa ja kotona sekä erillisten kokoontumispaikkojen mahdollistamista nuorille.

Nuorisovaltuuston aloitteesta kaupunki on selvittänyt mahdollisuutta yhteiseen mopo- ja pyörätalliin yhdessä Raision nuorisopalveluiden kanssa. Kaupunki kartoittaa parhaillaan sopivaa vuokratilaa, ja kaupunginvaltuusto on myöntänyt tallille määrärahan ensi vuodelle.

– Keväällä ja kesällä mopoilu vilkastuu ja on hienoa, että nuoret liikkuvat aktiivisesti ja nauttivat vapaudesta. Samalla kuitenkin toivotaan, että vanhemmat keskustelisivat nuorten kanssa mopoilun säännöistä, liikenneturvallisuudesta sekä äänihaittojen vaikutuksista ympäristöön. On hyvä muistuttaa, että äänenvaimentimen poistaminen tai sen muuttaminen on lainvastaista ja voi johtaa seuraamuksiin, kaupungin sivistyspalveluiden palvelupäällikkö Eija Laurila toteaa.

Palautteen perusteella valtaosa etenkin rajoitusalueen asukkaista toivoo rajoituksen muuttamista pysyväksi. Rajoitus on tarkoitettu estämään häiritsevää ja tarpeetonta ajoa, eikä sillä estetä ajoa esimerkiksi tonteille tai rantaan, Hirvi muistuttaa.

Joka toinen vuosi Naantalin 8.–9.-luokkalaisille järjestetään liikenneturvallisuustempauksia yhteistyössä Liikenneturvan, terveydenhuollon, pelastuslaitoksen ja koulujen kanssa.

Tekninen lautakunta käsittelee kyselyn tuloksia ja rajoitusta kokouksessaan 26. marraskuuta. Kyselyn tuloksista ja lautakunnan päätöksestä tiedotetaan kouluissa keväällä 2026, ja ne lähetetään tiedoksi myös nuorisovaltuustolle.