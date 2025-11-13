Naantali selvitti mopokiellon vaikutuksia – valtaosa kannattaisi jatkoa
Naantalin kaupunki kysyi lokakuussa 2025 kaupunkilaisilta, onko ydinkeskustan yöaikaisen moottorikäyttöisen liikenteen rajoittamisella saatu hillittyä tarpeetonta ajoa. Kyselyyn vastasi 341 henkilöä.
Kaupunki päätti kesäkuusta alkaen rajoittaa L- ja T-luokan ajoneuvojen liikkumista ydinkeskustan ja Vanhankaupungin alueilla öisin klo 22–06. Kyseessä on kokeilu. L-luokan ajoneuvoja ovat moottorikäyttöiset kaksi-, kolmi- tai nelipyöräiset ajoneuvot eli mopo, moottoripyörä, mopoauto ja nelipyörä. T-luokan ajoneuvoja ovat erityyppiset traktorit. Rajoitusta on valvonut poliisi.
33 prosenttia kaupungin kyselyyn vastanneista koki, että häiritsevä liikenne on rajoituksen voimaantulon jälkeen vähentynyt yöaikaan. Kuitenkin noin 35 prosenttia koki tilanteen pysyneen samana ja 11 prosenttia koki tilanteen pahentuneen. Loput eivät osanneet arvioida kantaansa.
Yli 54 prosenttia kyselyyn vastanneista asuu itse keskustassa rajoitusalueella.
Palautetta toivottiin kaikenikäisiltä. Vastaajissa korostuivat yli 55-vuotiaat, mutta myös nuoret onnistuttiin tavoittamaan hyvin.
– Toivoimme saavamme palautetta myös nuorilta ja heiltä, jotka ajavat L- ja T-luokan ajoneuvoja. Vastaajista noin 14 prosenttia oli 15–18-vuotiaita, mikä on hienoa, kertoo yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi.
Rajoituksesta toivotaan pysyvää
Yli 73 prosenttia kaikista vastaajista toivoi rajoitusta pysyväksi ratkaisuksi, mutta nuorista valtaosa – noin 71 prosenttia, vastustaa tätä. Rajoitusalueella asuvista peräti 87 prosenttia toivoo rajoituksesta pysyvää.
Osa vastaajista koki häiritsevän ajon siirtyneen keskustasta muihin kaupunginosiin, kuten Kuparivuorelle, Luonnonmaalle, Taimoon ja Nuhjalaan.
Noin kolmannes vastaajista toivoo rajoitusalueen laajentamista, kun taas osa pitää aluetta liian laajana tai tarpeettomana, jopa provosoivana. Avoimissa vastauksissa korostui kameravalvonta ja poliisin rooli, jotta rajoituksia noudatettaisiin paremmin.
Vastaajat ehdottivat myös liikennekasvatuksen lisäämistä kouluissa ja kotona sekä erillisten kokoontumispaikkojen mahdollistamista nuorille.
Nuorisovaltuuston aloitteesta kaupunki on selvittänyt mahdollisuutta yhteiseen mopo- ja pyörätalliin yhdessä Raision nuorisopalveluiden kanssa. Kaupunki kartoittaa parhaillaan sopivaa vuokratilaa, ja kaupunginvaltuusto on myöntänyt tallille määrärahan ensi vuodelle.
– Keväällä ja kesällä mopoilu vilkastuu ja on hienoa, että nuoret liikkuvat aktiivisesti ja nauttivat vapaudesta. Samalla kuitenkin toivotaan, että vanhemmat keskustelisivat nuorten kanssa mopoilun säännöistä, liikenneturvallisuudesta sekä äänihaittojen vaikutuksista ympäristöön. On hyvä muistuttaa, että äänenvaimentimen poistaminen tai sen muuttaminen on lainvastaista ja voi johtaa seuraamuksiin, kaupungin sivistyspalveluiden palvelupäällikkö Eija Laurila toteaa.
Palautteen perusteella valtaosa etenkin rajoitusalueen asukkaista toivoo rajoituksen muuttamista pysyväksi. Rajoitus on tarkoitettu estämään häiritsevää ja tarpeetonta ajoa, eikä sillä estetä ajoa esimerkiksi tonteille tai rantaan, Hirvi muistuttaa.
Joka toinen vuosi Naantalin 8.–9.-luokkalaisille järjestetään liikenneturvallisuustempauksia yhteistyössä Liikenneturvan, terveydenhuollon, pelastuslaitoksen ja koulujen kanssa.
Tekninen lautakunta käsittelee kyselyn tuloksia ja rajoitusta kokouksessaan 26. marraskuuta. Kyselyn tuloksista ja lautakunnan päätöksestä tiedotetaan kouluissa keväällä 2026, ja ne lähetetään tiedoksi myös nuorisovaltuustolle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika HirviYhdyskuntatekniikan päällikköNaantalin kaupunkiPuh:050 464 9902mika.hirvi@naantali.fi
Kuvat
Liitteet
Naantalin kaupunki
Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia.
Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki
Kaivokadun saneerauksen eteneminen aiheuttaa toistuvia muutoksia alueen liikennejärjestelyihin13.11.2025 11:33:51 EET | Tiedote
Kaivokadun saneeraustyöt jatkuvat Maariankadun ja Käsityöläiskadun välisellä alueella kesään 2026 asti aiheuttaen muutoksia liikennejärjestelyihin.
Naantalin hulevesisuodattimet poistavat vuodessa 960 sinileväkilon verran ravinteita merestä11.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Naantalissa otettiin vuosi sitten käyttöön 20 hulevesisuodatinta. Tulokset ovat ilahduttavia ja auttavat ehkäisemään Saaristomeren ravinnekuormitusta.
Pääkirjaston Luontolauantaissa tutustutaan kaupunkeihin kätkeytyvään elämään6.11.2025 07:59:44 EET | Tiedote
Naantalin pääkirjastossa vietetään Luontolauantaita kaupunkiluontoteemaisen työpajan merkeissä 15.11.2025 klo 10-13.
Naantalin kaupunginhallitus esittää valtuustolle verojen säilyttämistä ennallaan3.11.2025 18:39:23 EET | Tiedote
Naantalin kaupunginhallitus käsitteli 3.11.2025 talousarvion vuodelle 2026. Hallitus esittää 10.11. kokoontuvalle valtuustolle, että kunnallisveroprosentti ja kiinteistövero pysyvät ennallaan. Kaupunki varautuu lainataakan kasvuun ja sopeuttamisohjelman tekemiseen.
Kuvia kaupunkiluonnosta Naantalin pääkirjastossa30.10.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Naantalin Seudun Valokuvaajien näyttely Valokuvia kaupunkiluonnosta on esillä Naantalin pääkirjastossa 4.–28.11.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme