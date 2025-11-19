Suomen llotulituksen oma laatuprosessi takaa tuotteiden turvallisuuden – uusi verkkokauppa mahdollistaa ostamisen ennakkoon

Suomen Ilotulitus Oy on kehittänyt oman laadunvalvontaprosessin, joka takaa tuotteiden korkean laadun ja turvallisuuden. Yritys on ainoa ilotulitteiden valmistaja Suomessa, ja sillä on EU:n hyväksymä ilmoitetun laitoksen sertifioima valmistuksen laadunvalvontajärjestelmä ja yli 1 100 tuotteen tyyppihyväksyntäsertifikaatit.

Laadunvalvontaprosessiin kuuluu olennaisesti se, että Suomen Ilotulitus Oy suunnittelee, valmistaa ja laatutestaa tuotteet alusta loppuun itse. Myös tuotteiden varastointi ja sen turvallisuus ovat osa laadunvalvontaprosessia.

Oma laadunvalvontaprosessi tekee Suomen Ilotulitus Oy:stä ainutlaatuisen toimijan Suomessa.

– Laki ei esimerkiksi velvoita testaamaan tuotteita Suomessa eikä ole itsestäänselvyys, että tuotteet testataan näin tarkasti. Meille turvallisuus on kuitenkin tärkein arvo, ja haluamme toimia esimerkkinä vastuullisesta toimijasta, Suomen Ilotulitus Oy:n myyntijohtaja Mikael Palojärvi sanoo.

Turvallisuuden lisäksi tuotteissa näkyy myös vastuullisuus ympäristöön ja ympärillä oleviin ihmisiin nähden. Suomen Ilotulitus Oy minimoi tuotteissa ja toiminnassaan ympäristöpäästöjään ja on kehittänyt hiljaisempia raketteja vastaamaan kysyntään.

Suomalaisesta verkkokaupasta ostaminen on turvallista

Suomen Ilotulituksen uusi verkkokauppa ilotulite.fi on Suomen monipuolisin ilotulitteiden verkkokauppa, jossa tuotteita voi tilata ennakkoon kätevästi ja edullisesti. Tilatut tuotteet noudetaan 27.–28.12.2025 noutopisteestä, joita löytyy K-Citymarketeista ympäri Suomen.

Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2024 julkaiseman selvityksen mukaan ilotulitteita tilataan jonkin verran ulkomailta, ja Tullin haltuun on päätynyt myös kuluttajilta kiellettyjä luokan F4-tuotteita.

Ulkomailta tilattujen tuotteiden turvallisuuteen kannattaa suhtautua suurella varauksella. Tuotteet myös toimitetaan kuluttajille tavallisessa postissa, mikä on vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lain vastaista.

Ikimuistoisia elämyksiä jo 75 vuotta

Suomen Ilotulitus Oy on suunnitellut ilotulitteita Suomessa jo 75 vuotta. Aiemmin Ilotulitus Oy -nimellä toiminut yritys yhdistyi vuonna 2010 kahden muun alan toimijan kanssa ja otti käyttöönsä nimen Suomen Ilotulitus Oy.

Suomen Ilotulitus tarjoaa vuosikymmenten kokemuksella vaikuttavia tilausnäytöksiä ja monipuolisen valikoiman luotettavia ja näyttäviä tuotteita kuluttajille – turvallisesti ja ympäristö huomioiden.

– Suunnittelemme tehosteet niin, että ne tarjoavat vaikuttavia elämyksiä vastuullisesti. Lopputuloksena syntyy turvallinen, elämyksellinen ja ympäristöä kunnioittava kokonaisuus, johon asiakkaamme voivat luottaa, Mikael Palojärvi sanoo.

Näin käytät ilotulitteita turvallisesti