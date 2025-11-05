Turun Osuuskauppa avaa uuden Sale-myymälän LogoHubiin
Turun Osuuskauppa avaa keväällä 2027 uuden Sale-myymälän Turun rautatieaseman yhteyteen valmistuvaan LogoHubiin.
Uusi LogoHubin Sale vastaa kooltaan pientä Sale-myymälää ja sen kokonaisala on noin 200 m². ”Myymälä palvelee erityisesti junamatkustajia ja ohikulkevia asiakkaita, ja sen valikoima keskittyy nopeaan takeaway-tyyppiseen ostamiseen. Kauppa tulee suunnitelmiemme mukaan palvelemaan laajoin aukioloajoin”, toteaa toimialajohtaja Sami Junnila Turun Osuuskaupasta.
”LogoHubin sijainti vilkkaasti liikennöidyllä Turun rautatieasemalla ja Logomon välittömässä läheisyydessä on erityisen kiinnostava. Alueella liikkuu vuosittain yli 2,4 miljoonaa matkustajaa, ja Logomon tapahtumat tuovat alueelle lisää asiakasvirtaa”, Junnila jatkaa.
LogoHub kokoaa Logomon sillan kupeeseen saman katon alle kaikki Turun rautatieaseman palvelut ja on merkittävä osa Turun keskustan ja Logomon alueen kehitystä.
"On hienoa saada kokonaisuuteen mukaan myös päivittäistavarakaupan palvelut, jotka palvelevat monipuolisesti alueen käyttäjiä ja tekevät myös matkustamisesta entistä mukavampaa. Uskomme, että uusi myymälä vahvistaa koko asema-alueen vetovoimaa ja parantaa arjen sujuvuutta. LogoHubin rakennustyöt ovat käynnistyneet suunnitellusti, ja on innostavaa nähdä, miten alue muotoutuu tulevien vuosien aikana osaksi Turun kaupunkirakennetta”, kertoo LogoHubin rakennuttajana toimivan Sunborn Groupin konserni- ja strategiajohtaja Hans Niemi.
Lisätietoja:
Turun Osuuskauppa, toimialajohtaja Sami Junnila, puh. 010 764 5007
