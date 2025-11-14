VR:n kaukoliikenteessä saavutettiin matkustajaennätys – lokakuussa junalla tehtiin 1,5 miljoonaa matkaa

Syysloma kiritti junamatkailua lokakuussa. Lomakausi yksinään ei selitä kasvua, vaan junamatkustamisen suosio on jatkuvassa nousussa ja VR:n kaukoliikenteen matkamäärät ovat koko vuoden ajan lisääntyneet. Lokakuun loppuun mennessä junalla on matkustanut 4,8 % enemmän väkeä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vapaa-ajan matkustaminen on lisääntynyt 9 prosenttia ja työmatkustuskin 2 prosenttia. Jo viime vuonna kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin ennätykselliset 15,3 miljoonaa matkaa. Junissa on kuitenkin hyvin tilaa, lokakuussa keskimäärin 50 % paikoista oli täytetty.

Ennätyskorkean matkustajamäärän lisäksi myös asiakastyytyväisyys ja junien täsmällisyys ovat lokakuussa olleet erinomaisella tasolla.

”Matkustaminen vähäpäästöisesti maata pitkin on vahva trendi. Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden suunnitella matkojaan joustavammin ja entistä pidemmälle, joten olemme pidentäneet myyntikausia. Tällä hetkellä yöjunat ovat tarjolla pitkälle ensi syksyyn ja päiväjunatkin ensi kesään”, sanoo VR:n myynti- ja hinnoittelujohtaja Antti Karjalainen.

Loppuvuonna junamatkojen kysyntää siivittää muun muassa uusi Pendolino Plus -juna, jonka liikennöinti Helsingin ja Turun välillä alkoi marraskuussa ja joulukuussa käynnistyy liikenne Helsingin ja Oulun välillä. Uudet junat ovat olleet erittäin suosittuja ja niiden varausaste korkeampi kuin kyseisellä reitillä keskimäärin.

Junamatkalla ajan voi käyttää hyväkseen haluamallaan tavalla esimerkiksi virkistymiseen tai työskentelyyn. Nautiskelu ravintolavaunussa on monelle olennainen osa matkaa. Lihapullat on ravintolavaunun ylivoimaisesti suosituin annos ja lokakuussa VR:n kaukojunien ravintolavaunussa myytiin lähes 2,1 miljoonaa lihapullaa. Kahvikupillisia myytiin noin 2,5 miljoonaa.