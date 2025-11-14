VR:n kaukoliikenteessä saavutettiin matkustajaennätys – lokakuussa junalla tehtiin 1,5 miljoonaa matkaa
Lokakuussa VR:n kaukojunissa tehtiin ennätykselliset 1,5 miljoonaa matkaa. Kyseessä on kaikkien aikojen korkein kuukausittainen matkamäärä. Myös asiakastyytyväisyys ja täsmällisyys olivat lokakuussa erinomaisella tasolla.
Syysloma kiritti junamatkailua lokakuussa. Lomakausi yksinään ei selitä kasvua, vaan junamatkustamisen suosio on jatkuvassa nousussa ja VR:n kaukoliikenteen matkamäärät ovat koko vuoden ajan lisääntyneet. Lokakuun loppuun mennessä junalla on matkustanut 4,8 % enemmän väkeä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vapaa-ajan matkustaminen on lisääntynyt 9 prosenttia ja työmatkustuskin 2 prosenttia. Jo viime vuonna kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin ennätykselliset 15,3 miljoonaa matkaa. Junissa on kuitenkin hyvin tilaa, lokakuussa keskimäärin 50 % paikoista oli täytetty.
Ennätyskorkean matkustajamäärän lisäksi myös asiakastyytyväisyys ja junien täsmällisyys ovat lokakuussa olleet erinomaisella tasolla.
”Matkustaminen vähäpäästöisesti maata pitkin on vahva trendi. Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden suunnitella matkojaan joustavammin ja entistä pidemmälle, joten olemme pidentäneet myyntikausia. Tällä hetkellä yöjunat ovat tarjolla pitkälle ensi syksyyn ja päiväjunatkin ensi kesään”, sanoo VR:n myynti- ja hinnoittelujohtaja Antti Karjalainen.
Loppuvuonna junamatkojen kysyntää siivittää muun muassa uusi Pendolino Plus -juna, jonka liikennöinti Helsingin ja Turun välillä alkoi marraskuussa ja joulukuussa käynnistyy liikenne Helsingin ja Oulun välillä. Uudet junat ovat olleet erittäin suosittuja ja niiden varausaste korkeampi kuin kyseisellä reitillä keskimäärin.
Junamatkalla ajan voi käyttää hyväkseen haluamallaan tavalla esimerkiksi virkistymiseen tai työskentelyyn. Nautiskelu ravintolavaunussa on monelle olennainen osa matkaa. Lihapullat on ravintolavaunun ylivoimaisesti suosituin annos ja lokakuussa VR:n kaukojunien ravintolavaunussa myytiin lähes 2,1 miljoonaa lihapullaa. Kahvikupillisia myytiin noin 2,5 miljoonaa.
Yhteyshenkilöt
VR Mediadesk
Viestintäyksikkömme palvelee mediaa puh. 029 434 7123 ja viestinta@vr.fi. Olemme tavoitettavissa ma-pe 8-16. Arki-iltaisin klo 16 jälkeen, arkipyhinä ja viikonloppuisin palvelemme mediaa puhelimitse akuuteissa häiriötilanteissa.
Me VR:llä vauhditamme tulevaisuuden vastuullista liikennettä. Olemme Suomen valtion omistama matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka kasvattaa vähäpäästöisen raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä toimimme teollisuuden tukijalkana kotimaan logistiikassa. Vuonna 2024 kyydissämme tehtiin 15,3 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa ja kuljetimme rautateitse 23,2 miljoonaa tonnia tavaraa. Liikevaihtomme oli 1 294,7 miljoonaa euroa ja työllistimme yli 8 400 rautaista ammattilaista. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/
