Lapsen oikeuksien päivä: Yhä useampi nuori jää ilman apua – Talentia vaatii kuraattoripalvelujen vahvistamista

20.11.2025 07:47:00 EET | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote

Nuorten pahoinvointi kasvaa, mutta apua ei ole riittävästi saatavilla. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2025, että opiskeluhuollon kuraattoripalveluja on kiireesti vahvistettava. Ennaltaehkäisevät palvelut ovat avain tilanteen korjaamiseksi.

THL:n Kouluterveyskyselyn mukaan jo 22 prosenttia yläkoulun 8.–9.-luokkalaisista kokee ahdistuneisuutta. Luku on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

– Kehityssuunta on pysäytettävä. Jos lapsi jää yksin huolineen, seuraukset voivat olla raskaita. Nuoret kantavat tulevaisuuden hyvinvointivaltiota, joten heidän hyvinvointiinsa on panostettava, sanoo Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Jenny Suominen.

Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut ovat ratkaisevassa roolissa ongelmien varhaisessa havaitsemisessa. Ajoissa saatu tuki vähentää raskaampien ja kalliimpien palvelujen tarvetta.

Kuraattoreita on kuitenkin kouluissa liian vähän: THL:n mukaan kolmannes yläkoululaisista ei saanut tarvitsemaansa tukea lukuvuoden aikana, ja 10 prosenttia ei päässyt kuraattorille lainkaan, vaikka yritti.

– Kuraattoripalvelujen kustannukset ovat murto-osa raskaampien palvelujen menoista. Ennaltaehkäisy on paitsi inhimillistä, myös taloudellisesti järkevää, Suominen muistuttaa.

THL:n mukaan lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kustannukset olivat yli 1 000 euroa per alle 18-vuotias (vuonna 2023), kun kuraattori- ja psykologipalvelujen kustannukset olivat vain 59 euroa per alle 18-vuotias (vuonna 2022)

Talentia kehottaa päättäjiä lisäämään opiskeluhuollon kuraattoriresursseja, jotta jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen oikea-aikaisesti.

