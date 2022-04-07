Tuomi Logistiikan toimitusjohtaja siirtyy Hansel Oy:n toimitusjohtajaksi
Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja Vesa Haapamäki (KTM) on valittu Hansel Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Haapamäki siirtyy uuteen tehtäväänsä keväällä 2026.
Vesa Haapamäki on toiminut Tuomi Logistiikan toimitusjohtajana syyskuusta 2019 lähtien. Haapamäen johdolla Tuomi Logistiikka on kasvanut kansallisesti merkittäväksi julkisen sektorin hankinta- ja logistiikkayhtiöksi sekä läheiseksi kumppaniksi mm. Tampereen kaupungille ja kolmelle hyvinvointialueelle: Pirhalle, Oma Hämeelle ja Hyvä EP:lle.
”Olemme rakentaneet Tuomesta merkittävän kumppanin omistajillemme hankintapalveluissa sekä henkilö- ja tavaralogistiikan saralla. Matkalle on mahtunut myös monia toimintaympäristön muutoksia, joihin sopeutuminen on onnistunut liiketoiminnallisesti erinomaisesti ja niiden avulla Tuomesta on tullut entistäkin vahvempi ja osaavampi toimija” Haapamäki kertoo.
Uuden toimitusjohtajan haun valmistelusta ja päätöksenteosta tulee vastaamaan Tuomi Logistiikan hallitus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jyrki Liljeroos, Hallituksen puheenjohtaja
Tuomi Logistiikka Oy
jyrki.liljeroos@provex.fi
p. 0400 625 770
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tuomi Logistiikka Oy
Kanta Logistiikka Oy ja Tuomi Logistiikka Oy yhdistyvät 1.7.20227.4.2022 16:00:00 EEST | Tiedote
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella toimiva Kanta Logistiikka yhdistyy Pirkanmaalla toimivan Tuomi Logistiikan kanssa 1.7.2022 lähtien. Yhdistymisestä on päätetty tänään 7.4.2022 molempien yhtiöiden yhtiökokouksissa. Yhdistymisen jälkeen sulautuva yhtiö jatkaa Kanta-Hämeessä Tuomi Logistiikka Oy:nä. Yhdistymisessä Kanta Logistiikan koko henkilöstö siirtyy osaksi Tuomi Logistiikan henkilöstöä.