Tuomi Logistiikan toimitusjohtaja siirtyy Hansel Oy:n toimitusjohtajaksi.

Vesa Haapamäki on toiminut Tuomi Logistiikan toimitusjohtajana syyskuusta 2019 lähtien. Haapamäen johdolla Tuomi Logistiikka on kasvanut kansallisesti merkittäväksi julkisen sektorin hankinta- ja logistiikkayhtiöksi sekä läheiseksi kumppaniksi mm. Tampereen kaupungille ja kolmelle hyvinvointialueelle: Pirhalle, Oma Hämeelle ja Hyvä EP:lle.



”Olemme rakentaneet Tuomesta merkittävän kumppanin omistajillemme hankintapalveluissa sekä henkilö- ja tavaralogistiikan saralla. Matkalle on mahtunut myös monia toimintaympäristön muutoksia, joihin sopeutuminen on onnistunut liiketoiminnallisesti erinomaisesti ja niiden avulla Tuomesta on tullut entistäkin vahvempi ja osaavampi toimija” Haapamäki kertoo.



Uuden toimitusjohtajan haun valmistelusta ja päätöksenteosta tulee vastaamaan Tuomi Logistiikan hallitus.