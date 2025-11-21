Inbjudan och meddelande: Den unika grupputställningen Lay Of(f) the Land med åtta nordiska konstnärer öppnar perspektiv på det samtida landskapet på Österbottens museum - Presskonferens fredag 28.11.2025 kl. 10

INBJUDAN TILL MEDIERNA

Välkommen till en presskonferens för utställningen Lay Of(f) the Land fredag 28.11.2025 kl. 10 på Österbottens museum, Museigatan 3, 65100 Vasa.

Vid presskonferensen närvarar konstnärerna Dragos Alexandrescu, Linnéa Therese Dimitriou, Heidi-Anett Haugen, Hanna Kanto, Lotta Lampa, Patricia Rodas, Anastasia Savinova och Madelaine Sillfors, samt arbetsgruppen som kuraterat utställningen Vasia Rigou, Noora Lehtovuori och Janna Sirén.

MEDDELANDE

Den unika grupputställningen Lay Of(f) the Land med åtta nordiska konstnärer öppnar perspektiv på det samtida landskapet på Österbottens museum

På Österbottens museum öppnas 29.11.2025 den nordiska grupputställningen Lay Of(f) the Land som för samman åtta konstnärer från Finland, Sverige och Norge. Verken som visas på utställningen öppnar perspektiv på det nordiska samtidslandskapet, identitet och dialog mellan människan och naturen. Den internationella utställningen återvänder nu till Norden och visas i Finland endast i Vasa.

Utställningen av konstnärsgruppen Art Alliance of Arctic South (A-A-A-S) har tidigare visats i USA. Gruppen består av konstnärerna Dragos Alexandrescu (RO/FI), Linnéa Therese Dimitriou (SE), Heidi-Anett Haugen (NO), Hanna Kanto (FI), Lotta Lampa (SE), Patricia Rodas (FI), Anastasia Savinova (RU/SE) och Madelaine Sillfors (SE) som arbetat tillsammans sedan år 2019. Till Norden kommer Lay Of(f) the Land med nya konstverk. Gemensamt för verken på utställningen är deras starka koppling till landskapet, naturen och den nordiska kulturens många skikt.

Nordisk upplevelse som gemensam grund

Konstnärerna förenas av de nordiska upplevelserna: den nordiska upplevelsen: ett landskap i förändring som återspelgar kolonialismens historia, den ekologiska förödelsen och de ständiga växlingarna mellan sorg och läkning. Personliga upplevelser på perifera platser vidgas till globala socioekonomiska spänningar och klimatkrisens verklighet.

På utställningen visas målningar, skulpturer och installationer samt fotografi- och videokonst. Gemensamt för verken är ett platsspecifikt perspektiv på identitet, miljö och kulturell förändring. Utställningen rymmer såväl intima, personliga berättelser som samhälleliga ställningstaganden där naturen fungerar som reflektionsgrund och motkraft till människans verksamhet.

I korsningen mellan landskap och identitet

En av regionens framträdande nutidskonstnärer Patricia Rodas använder performativa fotografier för att undersöka familjevåld och de spår som efterlämnas. I hennes verk står det nordiska landskapet för både trygghet och hot och speglar den komplexa relationen mellan våld och återhämtning. Den svenska konstnären Madelaine Sillfors målar, skulpterar, gör installationer och performanser. I hennes teman kring förlust och uthållighet återspeglas den kollapsande gruvan i Kiruna och flytten av hennes hemstad. Lotta Lampa kombinerar i sin konst djärva former med oväntade material och bildelar. Konstnären har sina rötter i Kalix i norra Sverige och blev redan tidigt inspirerad av garagekulturen. På utställningen skapar Lampa lekfulla och färgstarka installationer med raggarestetik.

Collagekonst och mänskliga gestalter i landskapet

Det konstnärliga arbetet för svenskan Linnéa Therese Dimitriou omfattar måleri, skulpturkonst och rumsliga installationer. På utställningen visas två av hennes verk ur serien Rückenfigur, där målade figurer vänder ryggen mot åskådaren och samtidigt samspelar med sin omgivning. Den norska konstnären Heidi-Anett Haugen skapar collage med tidskrifter och tryckt material. För henne är collaget en poetisk process som öppnar upp för verklighetens innersta lager. Collageserien på utställningen leker med spänningar mellan kön, makt och miljö. Hanna Kanto, uppvuxen i den norra gränstrakten mellan Finland och Sverige, undersöker i sina verk människans förhållande till naturen samt den arktiska arbetskulturen i norr. Hon målar humoristiska figurer genom vilka skogsvård, hållbarhet och ekosystemens sårbarhet lyfts fram.

Ekologi och tysta landskap som utgångspunkter för konst

Dragos Alexandrescu är född i Rumänien men numera bosatt i Österbotten. I sina installationer kombinerar han videokonst med måleri. Hans konst har förskjutits från en politiskt präglad bildvärld mot ett mera meditativt uttryck där skogar och tysta finländska horisonter fungerar som både teman och miljöer. Anastasia Savinova har flyttat från foten av Uralbergen till Umeå och kombinerar ekologi med performans i sitt arbete. Hennes skulpturer, videor och installationer byggs upp av naturmaterial och plastavfall och skapar världar där människan och miljön överlappar varandra.

Utställningen har producerats för Österbottens museum av Vasas museer och kuraterats av en arbetsgrupp bestående av museets amanuenser Noora Lehtovuori och Janna Sirén samt av den internationella kuratorn Vasia Rigou. Rigou har också varit kurator för de tidigare utställningarna Lay Of(f) the Land i USA. Rigou bor i Chicago men har rötterna i Grekland. Hon är verksam som skribent, chefredaktör och kurator. Hennes verk fokuserar på gränsytan mellan bildkonst, kultur, arkitektur och formgivning.

Lay Of(f) the Land visas på Österbottens museum 29.11.2025–12.4.2026. Det ordnas även konstnärsträffar i anslutning till utställningen. Utställningen har fått understöd av Museiverket och Bröderna Gröndahls Stiftelse.

Från Österbottens museum fortsätter utställningen Lay Of(f) the Land till Västerbottens museum i Sverige, där den visas 24.5–1.11.2026.