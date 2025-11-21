Vaasan kaupunki - Vasa stad

Inbjudan och meddelande: Den unika grupputställningen Lay Of(f) the Land med åtta nordiska konstnärer öppnar perspektiv på det samtida landskapet på Österbottens museum - Presskonferens fredag 28.11.2025 kl. 10

21.11.2025 10:36:40 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa
Anastasia Savinova Waterwalk Encounters 2022–24, blandteknik, foto: Anastasia Savinova
Anastasia Savinova Waterwalk Encounters 2022–24, blandteknik, foto: Anastasia Savinova

INBJUDAN TILL MEDIERNA  

Välkommen till en presskonferens för utställningen Lay Of(f) the Land fredag 28.11.2025 kl. 10 på Österbottens museum, Museigatan 3, 65100 Vasa.  

Vid presskonferensen närvarar konstnärerna Dragos Alexandrescu, Linnéa Therese Dimitriou, Heidi-Anett Haugen, Hanna Kanto, Lotta Lampa, Patricia Rodas, Anastasia Savinova och Madelaine Sillfors, samt arbetsgruppen som kuraterat utställningen Vasia Rigou, Noora Lehtovuori och Janna Sirén. 

Förfrågningar om intervjuer och mer information:  

Amanuens Noora Lehtovuori, Vasas museer, tfn +358 40 587 7363, noora.lehtovuori@vasa.fi 

Amanuens Janna Sirén, Vasas museer, tfn +358 40 530 3285, janna.siren@vasa.fi  

Efter presskonferensen kan man komma överens om intervjuer. Representanter för medierna kan boka en separat tid för att bekanta sig med utställningen. 

Informationsbilder: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/NiRm2PKEKDfjkFmW 

MEDDELANDE 

Den unika grupputställningen Lay Of(f) the Land med åtta nordiska konstnärer öppnar perspektiv på det samtida landskapet på Österbottens museum 

På Österbottens museum öppnas 29.11.2025 den nordiska grupputställningen Lay Of(f) the Land som för samman åtta konstnärer från Finland, Sverige och Norge. Verken som visas på utställningen öppnar perspektiv på det nordiska samtidslandskapet, identitet och dialog mellan människan och naturen. Den internationella utställningen återvänder nu till Norden och visas i Finland endast i Vasa. 

Utställningen av konstnärsgruppen Art Alliance of Arctic South (A-A-A-S) har tidigare visats i USA. Gruppen består av konstnärerna Dragos Alexandrescu (RO/FI), Linnéa Therese Dimitriou (SE), Heidi-Anett Haugen (NO), Hanna Kanto (FI), Lotta Lampa (SE), Patricia Rodas (FI), Anastasia Savinova (RU/SE) och Madelaine Sillfors (SE) som arbetat tillsammans sedan år 2019. Till Norden kommer Lay Of(f) the Land med nya konstverk. Gemensamt för verken på utställningen är deras starka koppling till landskapet, naturen och den nordiska kulturens många skikt. 

Nordisk upplevelse som gemensam grund 

Konstnärerna förenas av de nordiska upplevelserna: den nordiska upplevelsen: ett landskap i förändring som återspelgar kolonialismens historia, den ekologiska förödelsen och de ständiga växlingarna mellan sorg och läkning. Personliga upplevelser på perifera platser vidgas till globala socioekonomiska spänningar och klimatkrisens verklighet. 

På utställningen visas målningar, skulpturer och installationer samt fotografi- och videokonst. Gemensamt för verken är ett platsspecifikt perspektiv på identitet, miljö och kulturell förändring. Utställningen rymmer såväl intima, personliga berättelser som samhälleliga ställningstaganden där naturen fungerar som reflektionsgrund och motkraft till människans verksamhet.  

I korsningen mellan landskap och identitet 

En av regionens framträdande nutidskonstnärer Patricia Rodas använder performativa fotografier för att undersöka familjevåld och de spår som efterlämnas. I hennes verk står det nordiska landskapet för både trygghet och hot och speglar den komplexa relationen mellan våld och återhämtning. Den svenska konstnären Madelaine Sillfors målar, skulpterar, gör installationer och performanser. I hennes teman kring förlust och uthållighet återspeglas den kollapsande gruvan i Kiruna och flytten av hennes hemstad. Lotta Lampa kombinerar i sin konst djärva former med oväntade material och bildelar. Konstnären har sina rötter i Kalix i norra Sverige och blev redan tidigt inspirerad av garagekulturen. På utställningen skapar Lampa lekfulla och färgstarka installationer med raggarestetik. 

Collagekonst och mänskliga gestalter i landskapet 

Det konstnärliga arbetet för svenskan Linnéa Therese Dimitriou omfattar måleri, skulpturkonst och rumsliga installationer. På utställningen visas två av hennes verk ur serien Rückenfigur, där målade figurer vänder ryggen mot åskådaren och samtidigt samspelar med sin omgivning. Den norska konstnären Heidi-Anett Haugen skapar collage med tidskrifter och tryckt material. För henne är collaget en poetisk process som öppnar upp för verklighetens innersta lager. Collageserien på utställningen leker med spänningar mellan kön, makt och miljö. Hanna Kanto, uppvuxen i den norra gränstrakten mellan Finland och Sverige, undersöker i sina verk människans förhållande till naturen samt den arktiska arbetskulturen i norr. Hon målar humoristiska figurer genom vilka skogsvård, hållbarhet och ekosystemens sårbarhet lyfts fram. 

Ekologi och tysta landskap som utgångspunkter för konst 

Dragos Alexandrescu är född i Rumänien men numera bosatt i Österbotten. I sina installationer kombinerar han videokonst med måleri. Hans konst har förskjutits från en politiskt präglad bildvärld mot ett mera meditativt uttryck där skogar och tysta finländska horisonter fungerar som både teman och miljöer. Anastasia Savinova har flyttat från foten av Uralbergen till Umeå och kombinerar ekologi med performans i sitt arbete. Hennes skulpturer, videor och installationer byggs upp av naturmaterial och plastavfall och skapar världar där människan och miljön överlappar varandra.  

Utställningen har producerats för Österbottens museum av Vasas museer och kuraterats av en arbetsgrupp bestående av museets amanuenser Noora Lehtovuori och Janna Sirén samt av den internationella kuratorn Vasia Rigou. Rigou har också varit kurator för de tidigare utställningarna Lay Of(f) the Land i USA. Rigou bor i Chicago men har rötterna i Grekland. Hon är verksam som skribent, chefredaktör och kurator. Hennes verk fokuserar på gränsytan mellan bildkonst, kultur, arkitektur och formgivning. 

Lay Of(f) the Land visas på Österbottens museum 29.11.2025–12.4.2026. Det ordnas även konstnärsträffar i anslutning till utställningen. Utställningen har fått understöd av Museiverket och Bröderna Gröndahls Stiftelse. 

Från Österbottens museum fortsätter utställningen Lay Of(f) the Land till Västerbottens museum i Sverige, där den visas 24.5–1.11.2026.  

Avainsanat

vasa stadvasa stadsmuseervasas museer

Yhteyshenkilöt

Amanuens Noora Lehtovuori, Vasas museer, tfn +358 40 587 7363, noora.lehtovuori@vasa.fi 

Amanuens Janna Sirén, Vasas museer, tfn +358 40 530 3285, janna.siren@vasa.fi

Kuvat

Dragos Alexandrescu Studies of Patterns # 2 2025 öljy kankaalle ja video I olja på duk och video I oil on canvas and video kuva I foto I photo: Dragos Alexandrescu
Dragos Alexandrescu Studies of Patterns # 2 2025 öljy kankaalle ja video I olja på duk och video I oil on canvas and video kuva I foto I photo: Dragos Alexandrescu
Lataa
Madelaine Sillfors Sinä päivänä oli erikoinen valo I Det var ett egendomligt ljus den dan I There Was a Peculiar Light That Day 2024 öljy öljypaperille I olja på oljepapper I oil on oil paper Uumajan kunta I Umeå kommun I Umeå Municipality kuva I foto I photo: Madelaine Sillfors
Madelaine Sillfors Sinä päivänä oli erikoinen valo I Det var ett egendomligt ljus den dan I There Was a Peculiar Light That Day 2024 öljy öljypaperille I olja på oljepapper I oil on oil paper Uumajan kunta I Umeå kommun I Umeå Municipality kuva I foto I photo: Madelaine Sillfors
Lataa
Heidi-Anett Haugen sarjasta I ur serien I from series So You Wanna Be a Feminist ?! 2024 kollaasi I collage
Heidi-Anett Haugen sarjasta I ur serien I from series So You Wanna Be a Feminist ?! 2024 kollaasi I collage
Lataa
Lotta Lampa Mitä bensiinimoottorin käynnistäminen vaatii? Vad krävs för att starta en bensinmotor? What Does It Takes to Start a Gasoline Engine? 2024 alumiini, diskopallon moottori I aluminium, motor till discokula I aluminium, disco ball motor kuva I foto I photo: Lotta Lampa
Lotta Lampa Mitä bensiinimoottorin käynnistäminen vaatii? Vad krävs för att starta en bensinmotor? What Does It Takes to Start a Gasoline Engine? 2024 alumiini, diskopallon moottori I aluminium, motor till discokula I aluminium, disco ball motor kuva I foto I photo: Lotta Lampa
Lataa
Patricia Rodas Hide in Plain Sight I 2025 valokuva I fotografi I photograph kuva I foto I photo: Patricia Rodas
Patricia Rodas Hide in Plain Sight I 2025 valokuva I fotografi I photograph kuva I foto I photo: Patricia Rodas
Lataa
Linnéa Therese Dimitriou Aim 2020 öljy turvalasille | olja på säkerhetsglas | oil painting on safety glass kuva | foto | photo: Linnéa Therese Dimitriou
Linnéa Therese Dimitriou Aim 2020 öljy turvalasille | olja på säkerhetsglas | oil painting on safety glass kuva | foto | photo: Linnéa Therese Dimitriou
Lataa
Anastasia Savinova Waterwalk Encounters 2022–24, blandteknik, foto: Anastasia Savinova
Anastasia Savinova Waterwalk Encounters 2022–24, blandteknik, foto: Anastasia Savinova
Lataa
Hanna Kanto Metsurit I Skogshuggare I Loggers 2025 öljy kankaalle | olja på duk | oil on canvas kuva I foto I photo: Hanna Kanto
Hanna Kanto Metsurit I Skogshuggare I Loggers 2025 öljy kankaalle | olja på duk | oil on canvas kuva I foto I photo: Hanna Kanto
Lataa

Linkit

I Vasa, Nordens energihuvudstad, är det lätt att vara lycklig.

Vasas museer sköter uppgiften som Österbottens regionala ansvarsmuseum och producerar, lagrar och presenterar vetenskap och konst i regionen samt regionens historia. På våra utställningar upplever du både lokal och internationell konst och kultur.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Mediakutsu ja tiedote: Ainutlaatuinen kahdeksan pohjoismaisen taiteilijan ryhmänäyttely Lay Of(f) the Land Pohjanmaan museossa avaa näkökulmia nykymaisemaan - Tiedotustilaisuus pe 28.11.2025 klo 1021.11.2025 10:36:35 EET | Tiedote

MEDIAKUTSU Tervetuloa näyttelyn Lay Of(f) the Land -tiedotustilaisuuteen perjantaina 28.11.2025 klo 10 Pohjanmaan museossa, os. Museokatu 3, 65100 Vaasa. Tilaisuudessa on paikalla näyttelyn taiteilijat Dragos Alexandrescu, Linnéa Therese Dimitriou, Heidi-Anett Haugen, Hanna Kanto, Lotta Lampa, Patricia Rodas, Anastasia Savinova ja Madelaine Sillfors sekä näyttelyn kuratoinut työryhmä Vasia Rigou, Noora Lehtovuori ja Janna Sirén. Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa: Amanuenssi Noora Lehtovuori, Vaasan museot, p. +358405877363, noora.lehtovuori@vaasa.fi Amanuenssi Janna Sirén, Vaasan museot, p. +358405303285, janna.siren@vaasa.fi Haastatteluita voi sopia tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten. Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/NiRm2PKEKDfjkFmW TIEDOTE Ainutlaatuinen kahdeksan pohjoismaisen taiteilijan ryhmänäyttely Lay Of(f) the Land Pohjanmaan museossa avaa näkökulmia nykymaisemaan Pohjanmaan

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye