Ikäihmisten sosiaalipalveluiden tiedot alkavat näkyä OmaKannassa Pohteella
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella ikäihmisten sosiaalipalvelujen tiedot alkavat näkyä myös OmaKannassa. Aikaisemmin siellä on näkynyt asiakkaiden terveys- ja hyvinvointitietoja.
Sosiaalipalveluiden tiedot näkyvät OmaKannassa asiakkaille, joiden asiakastiedot on siirretty uuteen Saga-asiakastietojärjestelmään. Ikäihmisten palveluissa Saga-asiakastietojärjestelmän käyttöönotot on vaiheistettu neljään vaiheeseen.
Jo aikaisemmin ikäihmisten sosiaalipalvelujen tietoja ovat nähneet OmaKannassa Hailuodon, Lumijoen, Tyrnävän ja Siikalatvan kuntien asukkaat.
Tiedot alkavat näkyä Kalajoella ja Merijärvellä asuville asukkaille viimeistään joulukuussa.
Tietojen näkyminen laajenee Kempeleen ja Limingan kuntien asukkaille helmikuun alusta ensi vuonna.
Oulaisissa, Raahessa, Pyhäjoella, Siikajoella, Taivalkoskella, Pudasjärvellä, Iissä, Utajärvellä, Vaalassa, Pyhännällä, Haapavedellä, Haapajärvellä, Kärsämäellä, Pyhäjärvellä, Reisjärvellä, Alavieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Ylivieskassa tiedot alkavat näkyä ensi vuoden maaliskuussa.
Oulussa ikäihmisten sosiaalipalvelujen tiedot alkavat näkyä huhtikuun loppupuolella.
Mitä tietoja OmaKantaan siirtyy
Asiakas näkee OmaKannassa tietoja, joita hänestä on kirjattu Pohteen sosiaalipalveluissa. Jatkossa sieltä löytyvät sellaiset asiakirjat kuten päätökset, palvelutarpeen arvioinnit, suunnitelmat ja sopimukset. Myös omatyöntekijän yhteystiedot ja tiedot oman asiakkuuden alkamisesta tulevat näkyville.
Aikaisemmin asiakas on saattanut saada näitä tietoja vain paperisena. Jatkossa asiakas voi halutessaan luopua paperipostista, sillä OmaKannassa tiedot säilyvät tallessa ja niihin on helppo palata. Jos asiakas ei itse käytä digipalveluja, hän voi valtuuttaa jonkun läheisensä hoitamaan asioita puolestaan, jolloin tiedot näkyvät OmaKannassa myös valtuutetulle henkilölle.
Kaikkia kirjattuja tietoja ei näy OmaKannassa
Pohteen asiakas ei näe OmaKannassa esimerkiksi turvakotipalvelujen eikä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön liittyviä asiakirjoja, maksusitoumuksia tai poistettuja eli mitätöityjä asiakirjoja.
"Pohteella on linjattu, että huoli-ilmoitusten näkyvyyttä OmaKannassa rajataan siihen asti, että ne on ehditty käsitellä asiakkaan kanssa. Näin asiakas ei saa tietoa hänestä tehdystä huoli-ilmoituksesta ensimmäisenä OmaKannasta", kertoo sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto.
Jos asiakas huomaa tiedoissaan puutteita tai virheitä, hänen pitää ottaa yhteyttä asioitaan hoitavaan sosiaalipalvelujen ammattilaiseen. Ammattilainen tekee tarvittavat korjaukset asiakkaan tietoihin, jonka jälkeen ne päivittyvät OmaKantaan.
"Sosiaalipalvelujen asiakastietojen näkyminen OmaKannassa helpottaa tiedonkulkua asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Terveydenhuollossa tämä on ollut arkea jo pitkään. On hienoa, että myös sosiaalipalvelujen tietojen näkyminen laajenee kattamaan koko Pohjois-Pohjanmaan", toteaa Kanta-palvelujen asiakkuusvastaava Marjo Hirvonen Kelasta.
Tulevaisuudessa sosiaalipalvelujen tiedot liikkuvat Kanta-palvelujen avulla myös eri sosiaalipalvelujen antajien välillä, jos asiakas on antanut siihen luvan. Näin tiedot kulkevat asiakkaan mukana, jos hän vaikka muuttaa hyvinvointialueelta toiselle tai käyttää julkisten palvelujen lisäksi myös yksityisiä sosiaalipalveluja.
Asiakas voi antaa luvan tietojensa luovuttamiseen OmaKannassa. Myöhemmin se onnistuu myös sosiaalihuollon yksikössä asioidessa.
Lue lisää:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leena Mämmi-LaukkaToimialuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS PsykiatriaPuh:050 395 0339leena.mammi-laukka@pohde.fi
