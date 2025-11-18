AI-tolkning vann priset Årets AI-åtgärd på AI-galan 2025
Västra Nylands välfärdsområde har utsetts till vinnare i kategorin Årets AI-åtgärd vid AI-galan som arrangerades av nätverket AI Finland den 17 november 2025.
Priset tilldelades för införandet av AI-tolkning i realtid inom social- och hälsovårdstjänster – en lösning som stärker integritetsskyddet och likvärdigheten i tjänsterna, samtidigt som den medför betydande kostnadsbesparingar. Tjänsten används på mödra- och barnrådgivningar, inom socialservice som stöder integration, riktade tjänster samt vid vissa hälsostationer. Med hjälp av AI har redan nästan 1400 tolkningar genomförts i verkliga klientsituationer, bland annat på ryska, ukrainska och arabiska.
AI-galan samlar pionjärer inom Finlands AI-sektor och uppmärksammar de mest betydelsefulla innovationerna. Vinnaren i kategorin Årets AI-åtgärd utsågs utifrån lösningens samhälleliga genomslagskraft, innovationsgrad och skalbarhet.
Juryns motivering: ”Västra Nylands välfärdsområde har tagit i bruk artificiell intelligens på ett sätt som konkret förbättrar jämlikheten i samhället och tillgängligheten till tjänster. AI-tolkningen har mött det växande behovet av tolkning i området snabbt, kostnadseffektivt och ansvarsfullt. Ett utmärkt exempel på hur AI kan skapa mätbara nyttor och bidra till ökad jämlikhet i samhället.”
– Vi har sett hur AI-tolkning har förändrat vardagen på rådgivningar, inom socialservicen och i klientarbetet där förståelse är grunden för allt. Den gör ärendehanteringen smidigt och tryggt: på det egna språket, utan fördröjning och utan extern tolk. Detta stärker kundens personliga integritet och sänker tröskeln för att söka tjänster. Lösningen innebär dessutom betydande besparingar, säger Pasi Ojaniemi, direktören för stödtjänster.
– Vinsten i Årets AI-gärning är ett fint erkännande av vårt välfärdsområdes modiga utvecklingsarbete, där vår personal inom social- och hälsovården har deltagit med både målmedvetenhet och entusiasm. Som föregångare vill vi visa att ansvarsfull användning av AI är möjligt även i klientarbete.
– Tack till alla som har börjat använda AI-tolkning och utvecklat den med sin respons. Härifrån är det bra att fortsätta mot ännu mer likvärdiga tjänster.
Yhteyshenkilöt
Pasi Ojaniemitukipalvelujohtaja/direktör för stödtjänsterPuh:050 385 9086pasi.ojaniemi@luvn.fi
Heidi Paalprojektipäällikkö, tekoäly ja monikielisyysprojektit / projektchef, projekten för artificiell intelligens och flerspråkighetPuh:040 646 6416heidi.paal@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
