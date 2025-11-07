Liikenteen sähköistymisestä talouden uudistaja ja uuden liiketoiminnan lähde

Sähköinen liikenne ry:n Sweco Finlandilta tilaaman selvityksen mukaan pelkästään sähköistyvän liikenteen latausmarkkina Euroopassa voi kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana jopa 94 miljardiin euroon.

Suomalainen sähkötekninen ja ohjelmisto-osaaminen on korkealla tasolla ja latausalan viennin oletetaan nousevan yli viiteen miljardiin työllistäen lähes 10 000 osaajaa vuosikymmenen lopulla. Digitaalisuus ja älykkäät skaalautuvat ratkaisut madaltavat kynnystä päästä sähköisen liikenteen globaaleille markkinoille.

– Suomalaisen sähköisen liikenteen ekosysteemin perusta rakennettiin 2010-luvun alkupuolella ja nyt tämän yhteistyön hedelmät edistävät talouskasvua ja tekevät Suomesta turvallisemman valtion geopoliittisen myllerryksen keskellä, toteaa Sähköinen liikenne ry:n hallituksen puheenjohtaja Eemil Rauma.

Suomelle liikenteen siirtyminen sähkötalouteen tarkoittaa merkittäviä muutoksia kauppataseeseemme ja taloutemme rakenteisiin. Liikennesektorin päästövähennykset saavutetaan kustannustehokkaasti ja samalla lisätään kotimaisen sähkön kysyntää ja vähennetään raakaöljyn ja jalostetuotteiden tuontia vuodessa useilla sadoilla miljoonilla euroilla.

Liikenteen siirtymä sähkötalouteen vahvistaa huoltovarmuutta ja tukee sähköjärjestelmän resilienssiä sekä kotimaisen uusiutuvan energian investointeja.

Panostukset sähköiseen liikenteeseen ovat investointeja vientiin ja talouskasvuun

Sähkötalouden markkinaehtoisen kehittymisen ja kasvun yhtenä perusedellytyksenä on vahva sähköisen ajoneuvokannan kasvu. Sähköinen liikenne ry:n toimitusjohtajan Heikki Karsimuksen mukaan monipuoliset hankinta- ja investointikynnystä madaltavat ratkaisut ja palvelut, erityisesti raskaamman liikenteen sähköistämisen osalta, ovat välttämättömiä.

Suomeen on muodostunut kuluvan vuosikymmenen aikana varsin laaja sähköisen liikenteen ekosysteemi, joka kehittää ratkaisuja eri sähkötalouden osa-alueille. Selvityksen mukaan Suomi on kuitenkin vahvimmillaan latausratkaisuissa sekä ohjelmistoissa, joista löytyy useita menestyviä esimerkkejä.

– Talous- ja vientipotentiaalin lunastamiseksi Suomeen tarvitaan vakaa ja yhteistyöhön kannustava toimintaympäristö, joka mahdollistaa sähköisen liikenteen kasvupolun askeleet, Karsimus painottaa.



Lisätietoja:

Heikki Karsimus

Toimitusjohtaja

Sähköinen Liikenne ry

Puh. 040 564 9020

heikki.karsimus@teknologiateollisuus.fi