Learning by doing – Kokkolan Rokkikoulu viettää 40-vuotisjuhlaa
Rokkikoulun 40-vuotista taivalta juhlistetaan torstaina Lapsen oikeuksien päivän kunniaksi Snellman-salissa järjestettävässä JuhlaFest -tapahtumassa. Illan aikana lavalla nähdään useita Rokkikoulun nykyisiä oppilaita ja heidän bändejään. Luvassa on myös iso yhteisnumero, joka kokoaa yhteen niin harrastuksen alussa olevia kuin jo konkareiksi kehittyneitä soittajia ja laulajia. Illan aikana jaetaan myös Nuori Kokkola -palkinto, ja loppuillan tunnelmasta vastaa lahjakas biisintekijä ANI. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Bändikämpistä, kesäleireistä ja musiikkipainotteisesta nuorisotyöstä alkanut nuorten musiikkikulttuurin ja osallisuuden rakentaminen kehittyi järjestelmällisemmäksi, kun Kokkolan Rokkikoulu aloitti toimintansa vuonna 1985 kaupungin nuorisopalveluiden alaisuudessa. Rokkikoulun konseptin luomisessa olivat vahvasti mukana tuolloinen nuorisotoimenjohtaja Anne Puusaari (ent. Brännström) sekä musiikin moniottelijat Alf ja Tuula Mylläri.
Rokkikoulun toiminta on alusta alkaen pohjautunut vahvasti learning by doing eli tekemällä oppisen ajatukseen. Koulun tavoitteena on koko sen 40-vuotisen toiminnan ajan tarjota nuorille edullista ja monipuolista musiikin opetusta sekä mahdollisuuden luovaan harrastukseen, sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja itsensä toteuttamiseen.
Rokkikoulu tarjoaa yksilöopetusta ja ohjattua bändityöskentelyä arki-iltaisin. Yksilöllinen ohjaus lähtee nuorten omista toiveista ja tarpeista. Kynnys aloittamiseen on matala: Rokkikouluun ei ole pääsykokeita, ja alussa voi kokeilla eri instrumentteja. Oppilaat valitsevat itse kappaleet, joita haluavat soittaa. Tällä hetkellä Rokkikoulussa työskentelee kahdeksan osa-aikaista musiikinohjaajaa, joiden johdolla oppilaat pääsevät kouluttautumaan suomen, ruotsin ja englannin kielillä.
Rokkikoulu on keskeinen nuorten musiikkikulttuurin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentaja, jonka suojissa harrastaa nykyisin 120–130 nuorta. Kummiluokkatoiminnan kautta Rokkikoulu mahdollistaa musiikkiin tutustumisen sadoille kokkolalaisille lapsille ja nuorille.
Rokkikoululaiset järjestävät säännöllisesti omia konsertti-iltoja ja ovat toivottuja esiintyjiä myös muiden järjestämissä tilaisuuksissa. Kauden huipennuksena voidaan pitää koulujen päättäjäislauantaina Länsipuistossa järjestettävää Nollapiste-puistofestaria, jonka lavalle Rokkikoulun bändit nousevat esiintymään ammattimuusikoiden rinnalla.
Yhteyshenkilöt
Outi SantavuoriNuorisopalvelujen johtajaPuh:044 7809 261outi.santavuori@kokkola.fi
