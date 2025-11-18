Vihreät rakentaa uutta puolueohjelmaa – lähtökohdat kuullaan seminaarissa

Tilaisuudessa kuullaan puheenvuorot ohjelmatyöryhmän puheenjohtajina toimivilta Atte Harjanteelta ja Krista Mikkoselta, sekä puolueen puheenjohtaja Sofia Virralta. Lisäksi paikalle on kutsuttu eri alojen asiantuntijoita evästämään puoluetta kohti poliittisen ohjelman työstöä sekä samalla kevään 2027 eduskuntavaaleja.

“Haluamme kuulla puolueohjelman valmistelussa laajasti eri tahoja emmekä pelkää haastamistakaan. Uskomme, että mahdollisimman laaja keskustelu erilaisten sidosryhmien kanssa antaa parhaimmat eväät valmistelulle”, Mikkonen toteaa.

“Tavoitteena on puolueohjelma, joka perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon ja joka tehdään yhteisvoimin koko puolueen kanssa. Tässä ajassa tarvitaan uskottavia näkemyksiä paremmasta huomisesta, ja sitähän tässä lopulta ollaan tekemässä”, Harjanne lisää.

Tavoitteen toteutumiseksi Vihreät on ulottanut kutsun seminaariin laajalle, myös muiden eduskuntaryhmien kansanedustajille ja työntekijöille.

“Kutsummekin kaikki nyt mukaan keskustelemaan ja kertomaan, miltä politiikan, ja erityisesti vihreän politiikan, pitäisi jatkossa näyttää”, Harjanne päättää.

Ohjelma:

Klo 14:45 Kahvitarjoilu

Klo 15:00 Avaussanat, kansanedustaja Atte Harjanne, poliittisen ohjelman työryhmän puheenjohtaja

Klo 15:05 Vihreä visio tulevaisuudesta, puheenjohtaja Sofia Virta





Asiantuntijapuheenvuorot:

Klo 15:15 Vesa Vihriälä, VTT – Suomen talouden tilanne ja tulevaisuus

Klo 15:35 Liina-Kaisa Tynkkynen, johtava tutkija – Soten haasteet ja suuntaviivat

Klo 15:55 Jussi T. Eronen, professori – Planetaarinen kriisi politiikan reunaehtona





Lopuksi:

Klo 16:15 Kommenttipuheenvuoro: kansanedustaja Krista Mikkonen, poliittisen ohjelman työryhmän puheenjohtaja

Klo 16:25 Yleisön vuoro: Mitä odotat politiikalta vuosille 2027-2031?