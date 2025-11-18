Vihreät rakentaa uutta puolueohjelmaa – lähtökohdat kuullaan seminaarissa
Vihreät käynnistää uuden puolueohjelman työstön seminaarilla, johon on kutsuttu myös kaikkien muiden eduskuntapuolueiden kansanedustajat ja työntekijät sekä media. Seminaari järjestetään Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa tiistaina 18. marraskuuta kello 15.
Tilaisuudessa kuullaan puheenvuorot ohjelmatyöryhmän puheenjohtajina toimivilta Atte Harjanteelta ja Krista Mikkoselta, sekä puolueen puheenjohtaja Sofia Virralta. Lisäksi paikalle on kutsuttu eri alojen asiantuntijoita evästämään puoluetta kohti poliittisen ohjelman työstöä sekä samalla kevään 2027 eduskuntavaaleja.
“Haluamme kuulla puolueohjelman valmistelussa laajasti eri tahoja emmekä pelkää haastamistakaan. Uskomme, että mahdollisimman laaja keskustelu erilaisten sidosryhmien kanssa antaa parhaimmat eväät valmistelulle”, Mikkonen toteaa.
“Tavoitteena on puolueohjelma, joka perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon ja joka tehdään yhteisvoimin koko puolueen kanssa. Tässä ajassa tarvitaan uskottavia näkemyksiä paremmasta huomisesta, ja sitähän tässä lopulta ollaan tekemässä”, Harjanne lisää.
Tavoitteen toteutumiseksi Vihreät on ulottanut kutsun seminaariin laajalle, myös muiden eduskuntaryhmien kansanedustajille ja työntekijöille.
“Kutsummekin kaikki nyt mukaan keskustelemaan ja kertomaan, miltä politiikan, ja erityisesti vihreän politiikan, pitäisi jatkossa näyttää”, Harjanne päättää.
Ohjelma:
Klo 14:45 Kahvitarjoilu
Klo 15:00 Avaussanat, kansanedustaja Atte Harjanne, poliittisen ohjelman työryhmän puheenjohtaja
Klo 15:05 Vihreä visio tulevaisuudesta, puheenjohtaja Sofia Virta
Asiantuntijapuheenvuorot:
Klo 15:15 Vesa Vihriälä, VTT – Suomen talouden tilanne ja tulevaisuus
Klo 15:35 Liina-Kaisa Tynkkynen, johtava tutkija – Soten haasteet ja suuntaviivat
Klo 15:55 Jussi T. Eronen, professori – Planetaarinen kriisi politiikan reunaehtona
Lopuksi:
Klo 16:15 Kommenttipuheenvuoro: kansanedustaja Krista Mikkonen, poliittisen ohjelman työryhmän puheenjohtaja
Klo 16:25 Yleisön vuoro: Mitä odotat politiikalta vuosille 2027-2031?
Yhteyshenkilöt
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Ex-ympäristöministeri Mikkonen tukee luontolakialoitetta: “Nuoret tekevät sen, mihin hallitus ei ole pystynyt”18.11.2025 12:18:55 EET | Tiedote
Entinen ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen on iloinen nuorten luontodelegaattien sekä joidenkin poliittisten nuorisojärjestöjen tekemästä aloitteesta luontolain säätämiseksi Suomeen. Kyseessä on Vihreiden pitkäaikainen tavoite.
Oras Tynkkynen: sosiaali- ja terveysvaliokunta voi nyt turvata kaikille mahdollisuuden tukea saattohoidossa olevaa läheistä17.11.2025 15:37:19 EET | Tiedote
Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai tänään pöydälleen saattohoitovapaata ja -rahaa koskevan lakialoitteen, jonka on allekirjoittanut enemmistö eduskunnasta ja valiokunnasta. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Oras Tynkkynen muistuttaa, että valiokunnan käsissä on nyt päättää, saadaanko läheisten asemaa saattohoidossa parannettua merkittävästi.
Ex-ministeri Mikkoselta tiukka vaatimus: “Hallituksen ilmastopaperit julki”14.11.2025 14:28:27 EET | Tiedote
Ympäristöministeriö sekä suomalaiset ympäristöjärjestöt ovat ajautuneet oikeuskiistaan siitä, ovatko hallituksen ilmastopolitiikkaan liittyvät asiakirjat julkisia. Entinen ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen pitää ministeriön toimintaa käsittämättömänä.
Sofia Virta: Sote ja suomalaiset eivät kaipaa syyttelyä vaan toimivia palveluita, ratkaisuja ja puoluerajat ylittävää yhteistyötä13.11.2025 15:40:15 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo, että soten pelastamisesta ei pidä tehdä puoluepoliittista asiaa. Virran mukaan on poliitikkojen yhteinen velvollisuus varmistaa, että sote-ammattilaiset voivat tehdä työnsä niin, että jokainen ihminen voi luottaa saavansa apua, kun sitä tarvitsee.
Vihreiden Harjanne: Suomen on otettava mallia Islannista ja herättävä Atlantin AMOC-romahduksen riskeihin13.11.2025 14:38:32 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanteen mukaan Atlantin AMOC-kiertoliikkeen pysähtymisen määritteleminen kansalliseksi turvallisuusuhaksi on Islannilta perusteltu teko, josta Suomen pitäisi ottaa mallia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme