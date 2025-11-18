Käytä laskuissa Pohteen virallista nimeä, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Lokakuusta 2025 alkaen pankit tarkistavat automaattisesti, että maksun saajan nimi vastaa tilin omistajan nimeä. Tämä muutos perustuu EU:n pikamaksuasetukseen ja koskee kaikkia euromääräisiä maksuja Suomessa ja euroalueella. Tarkoituksena on parantaa maksujen turvallisuutta ja estää huijauksia.

Kun maksat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen laskuja, maksun saajan tulee olla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Kun maksat laskua verkkopankissa tai mobiilipankissa, pankki tarkistaa automaattisesti, vastaako syöttämäsi nimi tilinomistajan virallista nimeä. Jos nimi ei täsmää, saat asiasta verkkopankissasi ilmoituksen.

Maksut välitetään edelleen tilinumeron perusteella, mutta väärä nimi voi olla merkki virheestä tai huijauksesta. Jos vahvistat maksun varoituksesta huolimatta, vastuu on sinulla, eikä pankki ei korvaa menetettyjä varoja.

Näin toimit oikein

  • Tarkista aina laskun tiedot: käytä maksunsaajan virallista nimeä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.
  • Älä käytä lyhenteitä tai lempinimiä.
  • Jos saat varoituksen, älä vahvista maksua ennen kuin olet varmistanut tiedot laskuttajalta.
  • Päivitä tallennetut maksupohjat verkkopankissa, jotta niissä on oikea nimi.
  • Huijausepäily? Älä maksa – ota yhteys pankkiin tai laskuttajaan.

